High school girls’ tennis: City Section playoff scores, updated pairings
CITY SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Semifinals
OPEN DIVISION
#1 Palisades 21, #4 El Camino Real 8.5
#2 Granada Hills 17.5, #3 Venice 12
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 12:30 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION I
#9 Cleveland at #1 LA Marshall
#5 GALA at #4 Eagle Rock
#6 Van Nuys at #3 North Hollywood
#7 San Pedro at #2 Chatsworth
DIVISION II
#9 University at #1 Granada Hills Kennedy
#5 Franklin at #4 Bell
#6 Downtown Magnets at #3 Gardena
#10 Legacy at #2 Carson
THURSDAY’S SCHEDULE
At Balboa Tennis Center, Encino
Finals
OPEN DIVISION
#1 Palisades vs. #2 Granada Hills, 11 a.m.
Note: Division I-II Semifinals Nov. 3 at higher seeds; Division II Finals Nov. 5 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I Finals Nov. 6 at 11 a.m. at Balboa Sports Center.