High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and pairings
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION 1
Sierra Canyon d. Temecula Valley, 25-14, 25-22, 25-17
Marymount d. Mira Costa, 25-13, 25-17, 25-15
Mater Dei d. Harvard-Westlake, 25-23, 25-12, 25-15
San Juan Hills d. Redondo Union, 25-23, 25-21, 26-28, 23-25, 24-22
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION 2
San Marcos at Long Beach Poly
Redlands at Santa Margarita
Bishop Montgomery at JSerra
West Ranch at Orange Lutheran
DIVISION 3
Flintridge Prep at Lakewood St. Joseph
Foothill at Corona Del Mar
St. Margaret’s at Saugus
Cypress at Millikan
DIVISION 4
La Canada at Marlborough
Dana Hills at Corona Santiago
Oak Park at Linfield Christian
Ventura at Paloma Valley
DIVISION 5
Culver City at Ontario Christian
Gahr at Santa Barbara
Alta Loma at Royal
Chadwick at El Toro
DIVISION 6
Garden Grove Pacifica at Pasadena Marshall
Arrowhead Christian at Cantwell-Sacred Heart
Wiseburn Da Vinci at Burbank Providence
Valley View at Capistrano Valley Christian
DIVISION 7
Esperanza at Elsinore
West Valley at Bell Gardens
Santa Fe at Cate
Coastal Christian at CAMS
DIVISION 8
Malibu at Foothill Tech
Arroyo Valley at Schurr
Loma Linda Academy at Paramount
Artesia at Vistamar
DIVISION 9
Westminster La Quinta at Avalon
Nogales at Santa Ana Valley
Nordhoff at Fairmont Prep
Riverside North at South El Monte
DIVISION 10
Colton at Thacher
Rosemead at Anaheim
San Luis Obispo Classical at Mesa Grande
Glendale Adventist at Moreno Valley
Note: Semifinals (all divisions) Nov. 1; Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).