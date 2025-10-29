High school boys’ water polo: Southern Section results and pairings
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
OPEN DIVISION
Pool A — First Round
#1 Newport Harbor 14, #8 Laguna Beach 4
#5 JSerra 9, #4 Oaks Christian 7
Pool B — First Round
#2 Santa Margarita 13, #7 Long Beach Wilson 9
#3 Corona Del Mar 13, #6 Mira Costa 8
THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION 2
Redlands East Valley at Chino Hills
Etiwanda at Santa Monica
Alta Loma at La Habra
Walnut at Los Alamitos
San Marino at Orange Lutheran
Edison at El Segundo
Damien at Crescenta Valley
Carpinteria at Crean Lutheran
La Serna at Redondo Union
Riverside King at Royal
Corona Santiago at Ventura
Dana Hills at Aliso Niguel
Woodbridge at Capistrano Valley
Anaheim Canyon at Murrieta Valley
Portola at St. John Bosco
Cate at Riverside Poly
DIVISION 3
Flintridge Prep at Camarillo
Agoura at Brea Olinda
Long Beach Poly at Bonita
Roosevelt at Irvine University
Redlands at Malibu
Troy at Pasadena Poly
Elsinore at Arcadia
Millikan at Santa Barbara
Valley View at Temecula Valley
Rancho Cucamonga at Glendora
Yorba Linda at Great Oak
Fullerton at Temple City
Brentwood at Sherman Oaks Notre Dame
Schurr at Trabuco Hills
Burbank at Hoover
Cathedral at Upland
DIVISION 4
Webb at Charter Oak
Santa Ana at Tustin
Garden Grove Pacifica at La Canada
Temescal Canyon at Placentia Valencia
Aquinas at Buena Park
La Quinta at Anaheim
Palm Desert at Los Altos
Paloma Valley at Hemet
La Salle at Glendale
Estancia at Western
Sunny Hills at Mission Viejo
West Covina at Culver City
West Torrance at Liberty
Sonora at Don Lugo
South Torrance at Xavier Prep
Garden Grove at Corona
DIVISION 5
Bolsa Grande at Fontana
Edgewood at Lakeside
Heritage at Ramona
Chino at Los Amigos
Cerritos at Warren
Summit at Westminster
Pioneer at Rowland
Artesia at Norte Vista
Nogales at Montebello
Chaffey at La Mirada
Westminster La Quinta at San Bernardino
Indio at Hillcrest
Savanna at Nordhoff
California at Santa Fe
West Valley at Baldwin Park
FRIDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION 1
Servite at Loyola
San Marcos at San Juan Hills
Huntington Beach at Buena
San Clemente at Dos Pueblos
Downey at Mater Dei
Sage Hill at Yucaipa
Westlake at Beckman
Foothill at Harvard-Westlake
Note: Open Division Pool Play second round Nov. 1 at higher seeds; Divisions 2-5 second round Nov. 4; Open Division Pool Play third round Nov. 5 at higher seeds; Division 1 quarterfinals Nov. 6; Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seed; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.