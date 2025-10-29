High school girls’ volleyball: City Section playoff results and pairings
HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CITY SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#1 Venice d. #8 Chatsworth, 25-13, 25-17, 25-13
#5 El Camino Real d. #4 Cleveland, 19-25, 25-16, 19-25, 25-18, 15-13
#6 Taft d. #3 Eagle Rock, 25-20, 21-25, 20-25, 25-11, 15-8
#2 Palisades d. #7 Granada Hills, 19-25, 25-12, 25-21, 25-17
Second Round
DIVISION III
#1 Panorama d. #16 Wilmington Banning, 25-19, 27-25, 25-18
#9 Verdugo Hills d. #8 Northridge Academy, 25-19, 25-18, 25-21
#12 New West Charter d. #5 Westchester, 25-19, 25-16, 26-24
#4 Sun Valley Magnet d. #13 Math & Science College Prep, 25-15, 24-26, 25-17, 22-25, 16-14
#3 Chavez d. #14 Gertz/Ressler, 25-21, 25-12, 22-25, 25-12
#6 LA Hamilton d. #11 Foshay, 9-25, 8-25, 27-25, 25-20, 15-11
#10 Alliance Levine d. #7 Birmingham, 22-25, 25-27, 25-19, 25-19, 15-7
#2 Sun Valley Poly d. #15 Narbonne, 25-19, 25-16, 25-21
DIVISION IV
#1 Marquez d. #17 Stern, 25-15, 25-15, 15-25, 25-23
#8 Van Nuys d. #9 Lake Balboa College Prep, 24-26, 21-25, 27-25, 25-12, 15-8
#5 Fulton d. #12 Maywood Academy, 25-16, 21-25, 28-26, 25-22
#13 Fairfax d. #4 USC Hybrid, 21-25, 25-15, 25-13, 26-24
#3 Huntington Park d. #19 Rancho Dominguez, 18-25, 25-17, 25-20, 25-10
#6 Animo Robinson d. #11 Locke, 3-0
#7 South East d. #10 Collins Family, 25-20, 25-10, 25-10
#2 Bell d. #15 Lakeview Charter, 25-23, 25-17, 25-5
DIVISION V
#1 Middle College d. #17 WISH Academy, 25-5, 26-24, 20-25, 25-21
#9 Santee d. #8 Garfield, 14-25, 25-9, 15-25, 25-15, 15-11
#5 Legacy d. #12 Gardena, 25-11, 31-29, 25-18
#4 L.A. Wilson d. #20 Fremont, 25-14, 25-22, 25-19
RFK Community d. #19 Hollywood, 3-2
#11 Sotomayor d. #6 West Adams, 3-1
#7 Jefferson d. #23 Annenberg, 25-20, 19-25, 25-22, 22-26, 15-10
#18 Monroe d. #2 Franklin, 26-24, 20-25, 25-20, 25-16
THURSDAY’S SCHEDULE
(Matches at 4 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION I
#9 Larchmont Charter at #1 L.A. University
#5 Sherman Oaks CES at #4 L.A. Marshall
#11 San Pedro at #3 Granada Hills Kennedy
#10 South Gate at #2 Grant
DIVISION II
#8 GALA at #1 East Valley
#13 Lincoln at $5 North Hollywood
#14 Bravo at #6 Maywood CES
#10 King/Drew at #2 Mendez
Note: Quarterfinals Divisions III-V Nov. 3 at higher seeds; Semifinals Open-Division I Nov. 4 at higher seeds; Semifinals Divisions II-V Nov. 5 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 7-8