High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and pairings
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION 2
Long Beach Poly d. San Marcos, 25-17, 28-26, 25-11
Santa Margarita d. Redlands, 25-16, 25-7, 25-8
JSerra d. Bishop Montgomery, 25-13, 25-21, 25-17
West Ranch d. Orange Lutheran, 3-2
DIVISION 3
Flintridge Prep d. Lakewood St. Joseph, 3-2
Foothill d. Corona Del Mar, 25-20, 16-25, 25-16, 21-25, 15-10
St. Margaret’s d. Saugus, 27-29, 25-22, 25-22, 25-20
Cypress d. Millikan, 3-1
DIVISION 4
La Canada d. Marlborough, 25-22, 25-22, 25-13
Dana Hills d. Corona Santiago, 3-0
Oak Park d. Linfield Christian, 25-23, 21-25, 26-24, 25-21
Ventura d. Paloma Valley, 25-13, 25-18, 25-13
DIVISION 5
Ontario Christian d. Culver City, 3-2
Santa Barbara d. Gahr, 25-11, 25-20, 25-20
Royal d. Alta Loma, 3-2
Chadwick d. El Toro, 25-18, 24-26, 25-21, 25-16
DIVISION 6
Garden Grove Pacifica d. Pasadena Marshall, 25-16, 25-21, 25-18
Arrowhead Christian at Cantwell-Sacred Heart
Wiseburn Da Vinci d. Burbank Providence, 25-16, 25-13, 25-22
Capistrano Valley Christian d. Valley View, 3-1
DIVISION 7
Elsinore d. Esperanza, 3-0
West Valley d. Bell Gardens, 3-2
Cate d. Santa Fe, 3-2
CAMS d. Coastal Christian, 3-1
DIVISION 8
Foothill Tech d. Malibu, 25-22, 25-12, 13-25, 25-23
Schurr d. Arroyo Valley, 3-0
Loma Linda Academy d. Paramount, 3-1
Artesia d. Vistamar, 3-0
DIVISION 9
Westminster La Quinta d. Avalon, 3-2
Nogales d. Santa Ana Valley, 26-24, 25-5, 25-22
Nordhoff d. Fairmont Prep, 3-0
South El Monte d. Riverside North, 28-26, 25-16, 25-15
DIVISION 10
Thacher d. Colton, 3-1
Anaheim d. Rosemead, 25-21, 25-20, 25-15
San Luis Obispo Classical d. Mesa Grande, 3-0
Moreno Valley d. Glendale Adventist, 3-2
SATURDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION 1
Marymount at Sierra Canyon
Mater Dei at San Juan Hills
DIVISION 2
Long Beach Poly at Santa Margarita
JSerra at West Ranch
DIVISION 3
Flintridge Prep at Foothill
Cypress at St. Margaret’s
DIVISION 4
Dana Hills at La Canada
Oak Park at Ventura
DIVISION 5
Santa Barbara at Ontario Christian
Royal at Chadwick
DIVISION 6
Garden Grove Pacifica vs. Arrowhead Christian/Cantwell-Sacred Heart
Capistrano Valley Christian at Wiseburn Da Vinci
DIVISION 7
West Valley at Elsinore
Cate at CAMS
DIVISION 8
Foothill Tech at Schurr
Artesia at Loma Linda Academy
DIVISION 9
Nogales at Westminster La Quinta
South El Monte at Nordhoff
DIVISION 10
Anaheim at Thacher
Moreno Valley at San Luis Obispo Classical
Note: Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).