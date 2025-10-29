Advertisement
High School Sports

High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results and pairings

Volleyball on court
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

WEDNESDAY’S RESULTS

Quarterfinals

DIVISION 2

Long Beach Poly d. San Marcos, 25-17, 28-26, 25-11

Santa Margarita d. Redlands, 25-16, 25-7, 25-8

JSerra d. Bishop Montgomery, 25-13, 25-21, 25-17

West Ranch d. Orange Lutheran, 3-2

DIVISION 3

Flintridge Prep d. Lakewood St. Joseph, 3-2

Foothill d. Corona Del Mar, 25-20, 16-25, 25-16, 21-25, 15-10

St. Margaret’s d. Saugus, 27-29, 25-22, 25-22, 25-20

Cypress d. Millikan, 3-1

DIVISION 4

La Canada d. Marlborough, 25-22, 25-22, 25-13

Dana Hills d. Corona Santiago, 3-0

Oak Park d. Linfield Christian, 25-23, 21-25, 26-24, 25-21

Ventura d. Paloma Valley, 25-13, 25-18, 25-13

DIVISION 5

Ontario Christian d. Culver City, 3-2

Santa Barbara d. Gahr, 25-11, 25-20, 25-20

Royal d. Alta Loma, 3-2

Chadwick d. El Toro, 25-18, 24-26, 25-21, 25-16

DIVISION 6

Garden Grove Pacifica d. Pasadena Marshall, 25-16, 25-21, 25-18

Arrowhead Christian at Cantwell-Sacred Heart

Wiseburn Da Vinci d. Burbank Providence, 25-16, 25-13, 25-22

Capistrano Valley Christian d. Valley View, 3-1

DIVISION 7

Elsinore d. Esperanza, 3-0

West Valley d. Bell Gardens, 3-2

Cate d. Santa Fe, 3-2

CAMS d. Coastal Christian, 3-1

DIVISION 8

Foothill Tech d. Malibu, 25-22, 25-12, 13-25, 25-23

Schurr d. Arroyo Valley, 3-0

Loma Linda Academy d. Paramount, 3-1

Artesia d. Vistamar, 3-0

DIVISION 9

Westminster La Quinta d. Avalon, 3-2

Nogales d. Santa Ana Valley, 26-24, 25-5, 25-22

Nordhoff d. Fairmont Prep, 3-0

South El Monte d. Riverside North, 28-26, 25-16, 25-15

DIVISION 10

Thacher d. Colton, 3-1

Anaheim d. Rosemead, 25-21, 25-20, 25-15

San Luis Obispo Classical d. Mesa Grande, 3-0

Moreno Valley d. Glendale Adventist, 3-2

SATURDAY’S SCHEDULE

(Matches at 6 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION 1

Marymount at Sierra Canyon

Mater Dei at San Juan Hills

DIVISION 2

Long Beach Poly at Santa Margarita

JSerra at West Ranch

DIVISION 3

Flintridge Prep at Foothill

Cypress at St. Margaret’s

DIVISION 4

Dana Hills at La Canada

Oak Park at Ventura

DIVISION 5

Santa Barbara at Ontario Christian

Royal at Chadwick

DIVISION 6

Garden Grove Pacifica vs. Arrowhead Christian/Cantwell-Sacred Heart

Capistrano Valley Christian at Wiseburn Da Vinci

DIVISION 7

West Valley at Elsinore

Cate at CAMS

DIVISION 8

Foothill Tech at Schurr

Artesia at Loma Linda Academy

DIVISION 9

Nogales at Westminster La Quinta

South El Monte at Nordhoff

DIVISION 10

Anaheim at Thacher

Moreno Valley at San Luis Obispo Classical

Note: Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement