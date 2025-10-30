High school boys’ water polo: City Section playoff pairings
CITY SECTION PLAYOFFS
(Games at 3 p.m. unless noted)
MONDAY’S SCHEDULE
Semifinals
OPEN DIVISION
#4 Birmingham at #1 Cleveland
#3 Granada Hills st #2 Eagle Rock
(Semifinal losers will be the top two seeds in Division I)
WEDNESDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#16 Maywood Academy at #1 TBA
#9 Granada Hills Kennedy at #8 LACES
#12 Panorama at #5 LA Roosevelt
#13 Santee at #4 Venice
#14 RFK Community at #3 Palisades
#10 Banning at #7 Van Nuys
#15 LA University at #2 TBA
Note: Div. I quarterfinals Nov. 7 at higher seeds; Div. I semifinals Nov. 10 at higher seeds; Div. I and Open finals Nov. 12 at 5 and 7 p.m. at Valley College.