Advertisement
High School Sports

High school boys’ water polo: City Section playoff pairings

Water polo ball in pool.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

CITY SECTION PLAYOFFS

(Games at 3 p.m. unless noted)

MONDAY’S SCHEDULE

Semifinals

OPEN DIVISION

#4 Birmingham at #1 Cleveland

#3 Granada Hills st #2 Eagle Rock

(Semifinal losers will be the top two seeds in Division I)

WEDNESDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I

#16 Maywood Academy at #1 TBA

#9 Granada Hills Kennedy at #8 LACES

#12 Panorama at #5 LA Roosevelt

#13 Santee at #4 Venice

#14 RFK Community at #3 Palisades

#10 Banning at #7 Van Nuys

#15 LA University at #2 TBA

Note: Div. I quarterfinals Nov. 7 at higher seeds; Div. I semifinals Nov. 10 at higher seeds; Div. I and Open finals Nov. 12 at 5 and 7 p.m. at Valley College.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement