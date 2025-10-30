Advertisement
High School Sports

High school football: Thursday’s scores

Football on a field.
(Los Angeles Times)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

THURSDAY’S RESULTS

CITY SECTION

Central League

Bernstein 40, Belmont 6

Contreras 28, Roybal 7

Hollywood 41, Mendez 17

Coliseum League

King/Drew 26, Washington 8

East Valley League

Arleta 50, Sun Valley Poly 7

Chavez 44, Monroe 21

Verdugo Hills d. Grant, forfeit

North Hollywood 66, Fulton 12

Eastern League

Bell 21, L.A. Roosevelt 7

Huntington Park 49, Legacy 0

South Gate 26, South East 0

Exposition League

Jefferson 56, Manual Arts 24

Marine League

Carson 41, San Pedro 21

Northern League

Franklin 57, Lincoln 35

L.A. Marshall 23, L.A. Wilson 0

Southern League

Maywood CES 30, Los Angeles 22

Valley Mission League

Granada Hills Kennedy 65, Reseda 0

San Fernando 35, Canoga Park 13

Sylmar 56, Panorama 31

West Valley League

Birmingham 46, Chatsworth 8

El Camino Real 28, Taft 0

Granada Hills 33, Cleveland 14

Western League

Palisades 40, Fairfax 33

L.A. Hamilton 28, Venice 27 (2 OT)

Westchester 20, L.A. University 11

Nonleague

Garfield 41, Eagle Rock 14

SOUTHERN SECTION

605 League

Pioneer 26, Artesia 21

Cerritos 50, Glenn 0

Almont League

Montebello 54, San Gabriel 36

Alpha League

Mission Viejo 76, Los Alamitos 49

Baseline League

Rancho Cucamonga 31, Chino Hills 24

Damien 35, Ayala 13

Etiwanda 17, Upland 14

Bay League

Leuzinger 45, Lawndale 10

Big West Lower League

Great Oak 49, Riverside King 14

Murrieta Mesa 35, Corona Santiago 0

Temecula Valley 38, Corona 12

Big West Upper League

Norco 17, Vista Murrieta 7

Murrieta Valley 48, Eastvale Roosevelt 13

Bravo League

Yorba Linda 55, Corona del Mar 28

San Juan Hills 41, Tesoro 7

Villa Park 39, Newport Harbor 26

Channel League

Moorpark 49, Buena 16

Oak Park 41, Royal 21

Citrus Belt League

Beaumont 43, Redlands East Valley 6

Cajon 57, Citrus Valley 17

Yucaipa 44, Redlands 6

Citrus Coast League

Channel Islands 34, Carpinteria 21

Conejo Coast League

Westlake 35, Calabasas 10

Cottonwood League

Santa Rosa Academy 35, Trinity Classical 14

Del Rio League

California 28, Whittier 12

Delta League

Tustin 35, Capistrano Valley 20

Western 46, Trabuco Hills 17

Desert Empire League

Palm Desert 35, La Quinta 0

Palm Springs 33, Rancho Mirage 21

Shadow Hills 20, Xavier Prep 7

Desert Sky League

Silverado 27, Granite Hills 24

Epsilon League

La Habra 40, Foothill 7

Foxtrot League

Dana Hills 49, Northwood 6

Aliso Niguel 31, Fountain Valley 10

Gateway League

Downey 34, Dominguez 0

Mayfair 33, La Mirada 17

Golden League

Knight 49, Eastside 13

Lancaster 47, Antelope Valley 0

Quartz Hill 46, Littlerock 20

Hacienda League

Chino 42, Diamond Bar 9

Los Altos 38, Walnut 0

Inland Valley League

Perris 48, Heritage 34

Iota League

Anaheim Canyon 38, Santa Ana 0

Ironwood League

Cerritos Valley Christian 56, Ontario Christian 0

Ivy League

Liberty 41, Paloma Valley 35

Orange Vista 24, Rancho Verde 7

Vista del Lago 24, Riverside North 6

Kappa League

Segerstrom 26, Garden Grove 6

St. Margaret’s 7, Westminster 3

Lambda League

La Palma Kennedy 28, Sunny Hills 25

Fullerton 34, Placentia Valencia 15

Marmonte League

St. Bonaventure 47, Camarillo 36

Mid-Cities League

Lynwood 35, Compton Early College 13

Norwalk 14, Bellflower 7

Miramonte League

Bassett 28, Garey 24

Ganesha 56, Duarte 7

La Puente 58, Workman 0

Mission Valley League

Arroyo 48, Mountain View 15

El Monte 48, Gabrielino 12

Rosemead 32, Pasadena Marshall 21

Mojave River League

Oak Hills 45, Hesperia 0

Serrano 40, Ridgecrest Burroughs 14

Montview League

Nogales 29, Ontario 0

Hacienda Heights Wilson 35, Sierra Vista 0

Moore League

Long Beach Jordan 69, Long Beach Jordan 18

Long Beach Poly 55, Compton 22

Long Beach Wilson 23, Lakewood 0

Mountain Pass League

San Jacinto 42, Temescal Canyon 0

Tahquitz 20, West Valley 15

Mountain Valley League

Miller 41, San Bernardino 12

Ocean League

West Torrance 31, El Segundo 28

Omicron League

Buena Park 22, Woodbridge 14

Garden Grove Pacifica 20, Portola 7

Pacific League

Burbank 56, Burbank Burroughs 14

Crescenta Valley 56, Arcadia 20

Glendale 49, Hoover 3

Pioneer League

Redondo 58, South Torrance 21

Torrance 28, North Torrance 21

Rio Hondo League

Monrovia 44, Temple City 0

River Valley League

Norte Vista 49, La Sierra 22

Patriot 45, Jurupa Valley 7

Sierra League

Charter Oak 23, Bonita 6

Claremont 25, Colony 14

Los Osos 37, Glendora 7

Sigma League

Estancia 50, Santa Ana Valley 0

Rancho Alamitos 28, Ocean View 7

Santa Ana Calvary Chapel 36, Los Amigos 26

Skyline League

Arroyo Valley 38, Carter 29

Sunbelt League

Hillcrest 41, Valley View 7

Rancho Christian 42, Hemet 3

Tango League

Anaheim 51, Westminster La Quinta 8

Costa Mesa 54, Loara 17

Tri County League

Fillmore 45, Santa Paula 8

San Marcos 16, Dos Pueblos 10 (2 OT)

Valle Vista League

Alta Loma 28, San Dimas 7

Baldwin Park 42, Diamond Ranch 35

Northview 35, West Covina 0

Zeta League

Godinez 23, Century 18

INTERSECTIONAL

Rio Hondo Prep 55, Santee 17

8-MAN

CITY SECTION

Valley League

Sherman Oaks CES 38, East Valley 12

Valley Oaks CES 48, South LA College Prep 0

SOUTHERN SECTION

Express League

Downey Calvary Chapel 66, legacy College Prep 6

Majestic League

Calvary Baptist 72, Public Safety Academy 20

Tri-Valley League

Flintridge Prep 46, Cate 17

Nonleague

Milken 55, Mojave 18

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement