High school girls’ tennis: City Section playoff results and pairings
CITY SECTION PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
At Balboa Tennis Center, Encino
Finals
OPEN DIVISION
#1 Palisades 24.5, #2 Granada Hills 5
MONDAY’S SCHEDULE
(Matches at 12:30 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION I
#5 GALA at #1 L.A. Marshall
#3 North Hollywood at #2 Chatsworth
DIVISION II
#4 Bell at #1 Granada Hills Kennedy
#3 Gardena at #2
Note: Division II Finals Nov. 5 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I Finals Nov. 6 at 11 a.m. at Balboa Sports Center.