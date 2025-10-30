Advertisement
High School Sports

High school girls’ tennis: City Section playoff results and pairings

Tennis racket and tennis ball on the red clay court
(Enes Evren / Getty Images / iStockphoto)
By Los Angeles Times staff

CITY SECTION PLAYOFFS

THURSDAY’S RESULTS

At Balboa Tennis Center, Encino

Finals

OPEN DIVISION

#1 Palisades 24.5, #2 Granada Hills 5

MONDAY’S SCHEDULE

(Matches at 12:30 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION I

#5 GALA at #1 L.A. Marshall

#3 North Hollywood at #2 Chatsworth

DIVISION II

#4 Bell at #1 Granada Hills Kennedy

#3 Gardena at #2

Note: Division II Finals Nov. 5 at 11 a.m. at Balboa Sports Center; Division I Finals Nov. 6 at 11 a.m. at Balboa Sports Center.

