High school boys’ water polo: Southern Section playoff results
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 2
Chino Hills 8, Redlands East Valley 7
Etiwanda 11, Santa Monica 10
La Habra 13, Alta Loma 10
Los Alamitos 22, Walnut 13
Orange Lutheran 11, San Marino 10
El Segundo 17, Edison 16
Damien 14, Crescenta Valley 11
Crean Lutheran 21, Carpinteria 13
Redondo Union 12, La Serna 8
Royal 11, Riverside King 10
Ventura 11, Corona Santiago 6
Aliso Niguel 16, Dana Hills 13
Capistrano Valley 17, Woodbridge 6
Anaheim Canyon 6, Murrieta Valley 5
St. John Bosco 11, Portola 9
Riverside Poly 14, Cate 9
DIVISION 3
Camarillo 11, Flintridge Prep 5
Burbank 13, Agoura 9
Trabuco Hills 21, Eastvale Roosevelt 13
Bonita 17, Brentwood 3
Temple City 19, Redlands 13
Arcadia 8, Yorba Linda 7
Glendora 15, Troy 10
Malibu 14, Millikan 8
Santa Barbara 11, Valley View 9
Hoover 9, Elsinore 8
Pasadena Poly 9, Schurr 7
Sherman Oaks Notre Dame 18, Villa Park 8
Irvine University 11, Fullerton 9
Great Oak 14, Long Beach Poly 10
Brea Olinda 11, Rancho Cucamonga 9
Cathedral at Temecula Valley
DIVISION 4
Charter Oak 18, Webb 8
Santa Ana 11, Tustin 9
Garden Grove Pacifica at La Canada
Placentia Valencia 15, Temescal Canyon 8
Aquinas at Buena Park
Anaheim 15, La Quinta 8
Palm Desert 13, Los Altos 11
Hemet 21, Paloma Valley 9
Glendale 22, La Salle 15
Western 16, Estancia 15
Mission Viejo 10, Sunny Hills 6
Culver City 21, West Covina 12
Liberty 15, West Torrance 3
Sonora 14, Don Lugo 10
South Torrance at Xavier Prep
Garden Grove at Corona
DIVISION 5
Fontana 21, Bolsa Grande 7
Edgewood 13, Lakeside 9
Ramona 17, Heritage 7
Chino 6, Los Amigos 5
Warren 19, Cerritos 4
Westminster 16, Summit 10
Rowland 14, Pioneer 13
Norte Vista 21, Artesia 9
Montebello 16, Nogales 3
La Mirada 5, Chaffey 4
San Bernardino 21, Westminster La Quinta 11
Hillcrest 21, Indio 10
La Palma Kennedy 22, Riverside Notre Dame 6
Nordhoff 16, Savanna 12
Santa Fe 9, California 8
Baldwin Park 21, West Valley 7
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION 1
Servite at Loyola
San Marcos at San Juan Hills
Huntington Beach at Buena
San Clemente at Dos Pueblos
Downey at Mater Dei
Sage Hill at Yucaipa
Westlake at Beckman
Foothill at Harvard-Westlake
Note: Open Division Pool Play second round Nov. 1 at higher seeds; Divisions 2-5 second round Nov. 4; Open Division Pool Play third round Nov. 5 at higher seeds; Division 1 quarterfinals Nov. 6; Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seed; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.