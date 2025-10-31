High school girls’ volleyball: City Section playoff results and pairings
CITY SECTION PLAYOFFS
THURSDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION I
#1 L.A. University d. #9 Larchmont Charter, 25-12, 25-12, 25-16
#4 L.A. Marshall d. #5 Sherman Oaks CES, 25-23, 25-23, 25-19
#3 Granada Hills Kennedy d. #11 San Pedro, 27-25, 28-26, 25-22
#2 Grant d. #10 South Gate, 25-12, 25-19, 25-16
DIVISION II
#1 East Valley d. #8 GALA, 25-13, 20-25, 25-20, 25-15
#5 North Hollywood d. #13 Lincoln, 15-25, 25-14, 25-19, 25-15
#6 Maywood CES d. #14 Bravo, 3-0
#2 Mendez d. #10 King/Drew, 25-19, 16-25, 25-21, 25-27, 15-11
Note: Quarterfinals Divisions III-V Nov. 3 at higher seeds; Semifinals Open-Division I Nov. 4 at higher seeds; Semifinals Divisions II-V Nov. 5 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 7-8