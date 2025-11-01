Advertisement
High school flag football scores: Southern Section playoff results

High school flag football equipment on green turf.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

Semifinals

DIVISION 1

JSerra 20, Dos Pueblos 0

Orange Lutheran 33, Huntington Beach 0

DIVISION 2

Corona del Mar 27, Newbury Park 18

Westlake 12, Upland 6 (OT)

DIVISION 3

La Serna 20, Glendora 0

Eastvale Roosevelt 13, Mission Viejo 12

DIVISION 4

West Ranch 12, Riverside King 6

Riverside Poly 12, Royal 7

DIVISION 5

Castaic 19, Moreno Valley 13

Anaheim 32, Vasquez 7

DIVISION 6

Adelanto 52, Cerritos 0

Alemany 26, Hillcrest 13

Note: Finals (all divisions) Saturday, November 8 at El Modena High (times TBA).

