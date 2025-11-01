High school flag football scores: Southern Section playoff results
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION 1
JSerra 20, Dos Pueblos 0
Orange Lutheran 33, Huntington Beach 0
DIVISION 2
Corona del Mar 27, Newbury Park 18
Westlake 12, Upland 6 (OT)
DIVISION 3
La Serna 20, Glendora 0
Eastvale Roosevelt 13, Mission Viejo 12
DIVISION 4
West Ranch 12, Riverside King 6
Riverside Poly 12, Royal 7
DIVISION 5
Castaic 19, Moreno Valley 13
Anaheim 32, Vasquez 7
DIVISION 6
Adelanto 52, Cerritos 0
Alemany 26, Hillcrest 13
Note: Finals (all divisions) Saturday, November 8 at El Modena High (times TBA).