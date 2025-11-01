High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
SATURDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION 1
Sierra Canyon d. Marymount. 25-13-26-28, 24-26, 25-22, 15-9
Mater Dei d. San Juan Hills, 25-15, 25-1, 25-15
DIVISION 2
Santa Margarita d. Long Beach Poly, 25-13, 25-18, 25-14
West Ranch d. JSerra, 25-21, 25-14, 25-19
DIVISION 3
Foothill d. Flintridge Prep, 25-21, 25-22, 23-25, 25-21
Cypress d. St. Margaret’s, 21-25, 25-21, 22-25, 25-23, 15-9
DIVISION 4
La Canada d. Dana Hills, 25-13, 25-20, 19-25, 25-18
Ventura d. Oak Park, 25-20, 23-25, 25-18, 25-14
DIVISION 5
Ontario Christian d. Santa Barbara, 25-18, 25-15, 25-18
Chadwick d. Royal, 25-16, 25-21, 25-27, 26-24
DIVISION 6
Arrowhead Christian d. Garden Grove Pacifica, 3-0
Wiseburn Da Vinci d. Capistrano Valley Christian, 25-23, 25-21, 25-17
DIVISION 7
West Valley d. Elsinore, 25-22, 25-14, 25-17
Cate d. CAMS, 3-1
DIVISION 8
Schurr d. Foothill Tech, 22-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-6
Artesia d. Loma Linda Academy, 25-7, 25-15, 25-23
DIVISION 9
Nogales d. Westminster La Quinta, 3-0
South El Monte d. Nordhoff, 3-1
DIVISION 10
Anaheim d. Thacher, 3-2
Moreno Valley d. San Luis Obispo Classical, 3-1
Note: Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).