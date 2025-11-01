Advertisement
High school girls’ volleyball: Southern Section playoff results

By Los Angeles Times staff
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

SATURDAY’S RESULTS

Semifinals

DIVISION 1

Sierra Canyon d. Marymount. 25-13-26-28, 24-26, 25-22, 15-9

Mater Dei d. San Juan Hills, 25-15, 25-1, 25-15

DIVISION 2

Santa Margarita d. Long Beach Poly, 25-13, 25-18, 25-14

West Ranch d. JSerra, 25-21, 25-14, 25-19

DIVISION 3

Foothill d. Flintridge Prep, 25-21, 25-22, 23-25, 25-21

Cypress d. St. Margaret’s, 21-25, 25-21, 22-25, 25-23, 15-9

DIVISION 4

La Canada d. Dana Hills, 25-13, 25-20, 19-25, 25-18

Ventura d. Oak Park, 25-20, 23-25, 25-18, 25-14

DIVISION 5

Ontario Christian d. Santa Barbara, 25-18, 25-15, 25-18

Chadwick d. Royal, 25-16, 25-21, 25-27, 26-24

DIVISION 6

Arrowhead Christian d. Garden Grove Pacifica, 3-0

Wiseburn Da Vinci d. Capistrano Valley Christian, 25-23, 25-21, 25-17

DIVISION 7

West Valley d. Elsinore, 25-22, 25-14, 25-17

Cate d. CAMS, 3-1

DIVISION 8

Schurr d. Foothill Tech, 22-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-6

Artesia d. Loma Linda Academy, 25-7, 25-15, 25-23

DIVISION 9

Nogales d. Westminster La Quinta, 3-0

South El Monte d. Nordhoff, 3-1

DIVISION 10

Anaheim d. Thacher, 3-2

Moreno Valley d. San Luis Obispo Classical, 3-1

Note: Division 1 Finals Nov. 8 at 6 p.m. at Cerritos College; Finals (Divisions 2-10) Nov. 6-8 (sites & times TBA).

