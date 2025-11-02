Advertisement
High school boys’ water polo: Southern Section playoff scores

SATURDAY’S RESULTS

OPEN DIVISION

Pool A — Second Round

#1 Newport Harbor 13, #5 JSerra 5

#4 Oaks Christian 17, Laguna Beach 11

Pool B — Second Round

#2 Santa Margarita 12, Mira Costa 11

#3 Corona Del Mar 15, #7 Long Beach Wilson 10

Note: Divisions 2-5 second round Nov. 4; Open Division Pool Play third round Nov. 5 at higher seeds; Division 1 quarterfinals Nov. 6; Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seed; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.

