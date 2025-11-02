Southern Section high school football playoff pairings
HIGH SCHOOL FOOTBALL
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
(Games at 7 p.m. unless noted)
FRIDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION 2
Corona del Mar at Murrieta Valley
Tustin at Rancho Cucamonga
Yorba Linda at Los Alamitos
Downey at Sam Juan Hills
Beaumont at San Clemente
Damien at Vista Murrieta
Leuzinger at Crean Lutheran
Chaminade at Chaparral
DIVISION 3
Murrieta Mesa at Bishop Amat
Oak Hills at Oxnard Pacifica
Laguna Beach at Sherman Oaks Notre Dame
Mira Costa at Chino Hills
Aquinas at Dana Hills
Palos Verdes at Valencia
Huntington Beach at Edison
Inglewood at Capistrano Valley
DIVISION 4
Muir at Charter Oak
San Jacinto at Bishop Diego
Great Oak at Cajon
Villa Park at Westlake
St. Bonaventure at Oaks Christian
Paraclete at Long Beach Wilson
Western at Cathedral
El Modena at La Habra
DIVISION 5
Redondo Union at Torrance
Etiwanda at St. Paul
Bonita at Northview
Newbury Park at Loyola
Millikan at Aliso Niguel
Lakewood at La Serna
Rio Hondo Prep at Thousand Oaks
Orange at Troy
DIVISION 6
Eastvale Roosevelt at Crespi
Lancaster at Burbank
Alta Loma at St. Pius X-St. Matthias Academy
Los Altos at Upland
El Toro at Orange Vista
Summit at Agoura
Salesian at Ventura
Riverside King at Moorpark
DIVISION 7
Claremont at Palm Springs
Mayfair at Hart
Barstow at Serrano
La Canada at West Covina
North Torrance at Apple Valley
Segerstrom at Victor Valley
Schurr at Saugus
El Segundo at Calabasas
DIVISION 8
Marina at Palm Desert
Patriot at Elsinore
Beckman at La Mirada
La Quinta at Fullerton
Temecula Valley at Irvine
Santa Ana Calvary Chapel at Quartz Hill
Mary Star of the Sea at Brea Olinda
St. Genevieve at St. Monica
DIVISION 9
Ramona at Silverado
Cerritos at Fillmore
Moreno Valley at Hesperia
Vista del Lago at Norte Vista
Norwalk at Warren
Chino at Cerritos Valley Christian
San Dimas at Rowland
Riverside Poly at Corona Santiago
DIVISION 10
Oak Park at Village Christian
Tahquitz at Heritage Christian
Portola at Brentwood
Pasadena at Santa Monica
El Rancho at Garden Grove Pacifica
West Torrance at Liberty
St. Margaret’s at Redlands East Valley
Hillcrest at Monrovia
DIVISION 11
El Monte at St. Anthony
Western Christian at Bell Gardens
Maranatha at Baldwin Park
Jurupa Hills at Shadow Hills
Gahr at Chaffey
Valley View at Dominguez
Diamond Bar at Palmdale
San Marcos at South Pasadena
DIVISION 12
Costa Mesa at Yucca Valley
Rialto at Grace
Perris at Citrus Hill
Coachella Valley at Banning
Nogales at Bellflower
Ganesha at Colton
Ocean View at Santa Paula
Arroyo Valley at Desert Christian Academy
DIVISION 13
Pacific at Saddleback
Santa Rosa Academy at Heritage
Desert Hot Springs at Woodbridge
Nordhoff at Buena Park
La Puente at Kaiser
Fontana at Viewpoint
Hacienda Heights Wilson at Linfield Christian
Montebello at Rancho Alamitos
DIVISION 14
Channel Islands at South El Monte
Vasquez at Indian Springs
Bolsa Grande at Ontario
San Jacinto Valley at Miller
Bassett at Alhambra
Anaheim at Webb
Gabrielino at Trinity Classical Academy
Godinez at Pioneer
FRIDAY, NOVEMBER 14
Quarterfinals
DIVISION I
Orange Lutheran at St. John Bosco
Santa Margarita at Sierra Canyon
Mission Viejo at Mater Dei
Servite at Corona Centennial
Note: Quarterfinals (Divisons 2-14) Nov. 14; Semifinals (all divisions) Nov. 21; Finals (all divisions) Nov. 28-29.