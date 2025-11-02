Advertisement
Southern Section high school football playoff pairings

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL FOOTBALL

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

(Games at 7 p.m. unless noted)

FRIDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION 2

Corona del Mar at Murrieta Valley

Tustin at Rancho Cucamonga

Yorba Linda at Los Alamitos

Downey at Sam Juan Hills

Beaumont at San Clemente

Damien at Vista Murrieta

Leuzinger at Crean Lutheran

Chaminade at Chaparral

DIVISION 3

Murrieta Mesa at Bishop Amat

Oak Hills at Oxnard Pacifica

Laguna Beach at Sherman Oaks Notre Dame

Mira Costa at Chino Hills

Aquinas at Dana Hills

Palos Verdes at Valencia

Huntington Beach at Edison

Inglewood at Capistrano Valley

DIVISION 4

Muir at Charter Oak

San Jacinto at Bishop Diego

Great Oak at Cajon

Villa Park at Westlake

St. Bonaventure at Oaks Christian

Paraclete at Long Beach Wilson

Western at Cathedral

El Modena at La Habra

DIVISION 5

Redondo Union at Torrance

Etiwanda at St. Paul

Bonita at Northview

Newbury Park at Loyola

Millikan at Aliso Niguel

Lakewood at La Serna

Rio Hondo Prep at Thousand Oaks

Orange at Troy

DIVISION 6

Eastvale Roosevelt at Crespi

Lancaster at Burbank

Alta Loma at St. Pius X-St. Matthias Academy

Los Altos at Upland

El Toro at Orange Vista

Summit at Agoura

Salesian at Ventura

Riverside King at Moorpark

DIVISION 7

Claremont at Palm Springs

Mayfair at Hart

Barstow at Serrano

La Canada at West Covina

North Torrance at Apple Valley

Segerstrom at Victor Valley

Schurr at Saugus

El Segundo at Calabasas

DIVISION 8

Marina at Palm Desert

Patriot at Elsinore

Beckman at La Mirada

La Quinta at Fullerton

Temecula Valley at Irvine

Santa Ana Calvary Chapel at Quartz Hill

Mary Star of the Sea at Brea Olinda

St. Genevieve at St. Monica

DIVISION 9

Ramona at Silverado

Cerritos at Fillmore

Moreno Valley at Hesperia

Vista del Lago at Norte Vista

Norwalk at Warren

Chino at Cerritos Valley Christian

San Dimas at Rowland

Riverside Poly at Corona Santiago

DIVISION 10

Oak Park at Village Christian

Tahquitz at Heritage Christian

Portola at Brentwood

Pasadena at Santa Monica

El Rancho at Garden Grove Pacifica

West Torrance at Liberty

St. Margaret’s at Redlands East Valley

Hillcrest at Monrovia

DIVISION 11

El Monte at St. Anthony

Western Christian at Bell Gardens

Maranatha at Baldwin Park

Jurupa Hills at Shadow Hills

Gahr at Chaffey

Valley View at Dominguez

Diamond Bar at Palmdale

San Marcos at South Pasadena

DIVISION 12

Costa Mesa at Yucca Valley

Rialto at Grace

Perris at Citrus Hill

Coachella Valley at Banning

Nogales at Bellflower

Ganesha at Colton

Ocean View at Santa Paula

Arroyo Valley at Desert Christian Academy

DIVISION 13

Pacific at Saddleback

Santa Rosa Academy at Heritage

Desert Hot Springs at Woodbridge

Nordhoff at Buena Park

La Puente at Kaiser

Fontana at Viewpoint

Hacienda Heights Wilson at Linfield Christian

Montebello at Rancho Alamitos

DIVISION 14

Channel Islands at South El Monte

Vasquez at Indian Springs

Bolsa Grande at Ontario

San Jacinto Valley at Miller

Bassett at Alhambra

Anaheim at Webb

Gabrielino at Trinity Classical Academy

Godinez at Pioneer

FRIDAY, NOVEMBER 14

Quarterfinals

DIVISION I

Orange Lutheran at St. John Bosco

Santa Margarita at Sierra Canyon

Mission Viejo at Mater Dei

Servite at Corona Centennial

Note: Quarterfinals (Divisons 2-14) Nov. 14; Semifinals (all divisions) Nov. 21; Finals (all divisions) Nov. 28-29.

