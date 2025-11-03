High school girls’ volleyball: City Section playoff results and pairings
-
-
-
CITY SECTION PLAYOFFS
MONDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION III
#1 Panorama d. #9 Verdugo Hills, 28-26, 25-23, 25-21
#12 New West Charter d. #4 Sun Valley Magnet, 25-19, 14-24, 25-18, 25-18
#3 Chavez d. #6 L.A. Hamilton, 26-24, 22-25, 25-12, 25-18
#2 Sun Valley Poly d. #10 Alliance Levine, 25-11, 25-9, 25-13
DIVISION IV
#1 Marquez d. #8 Van Nuys, 25-8, 25-11, 24-26, 25-20
#13 Fairfax d. #5 Fulton, 25-14, 25-13, 25-18
#3 Huntington Park d. #6 Animo Robinson, 3-0
#7 South East d. #2 Bell, 25-19, 25-19, 27-25
DIVISION V
#9 Santee d. #1 Middle College, 25-14, 28-26, 18-25, 25-15
#5 Legacy d. #4 L.A. Wilson, 25-17, 25-21, 25-18
#11 Sotomayor d. #3 RFK Community, 25-15, 23-25, 25-9, 25-22
#7 Jefferson d. #18 Monroe, 25-14, 25-20, 25-19
TUESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 7 p.m. unless noted)
Semifinals
OPEN DIVISION
#5 El Camino Real at #1 Venice
#6 Taft vs. #2 Palisades at Brentwood
DIVISION I
#4 L.A. Marshall at #1 LA University
#3 Granada Hills Kennedy at #2 Grant
Note: Semifinals Divisions II-V Nov. 5 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 7-8