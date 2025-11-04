Advertisement
High School Sports

High school boys’ water polo: Southern Section playoff scores and schedule

Water polo ball on water
(Getty Images)
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

TUESDAY’S RESULTS

Second Round

DIVISION 2
Etiwanda 12, Chino Hills 7
Los Alamitos 15, La Habra 13
El Segundo 15, Orange Lutheran 12
Damien 14, Crean Lutheran 13
Redondo Union 12, Royal 11
Aliso Niguel 10, Ventura 9
Capistrano Valley 11, Anaheim Canyon 10
Riverside Poly 10, St. John Bosco 8

DIVISION 3
Burbank 13, Camarillo 10
Bonita 13, Trabuco Hills 12
Temple City 17, Arcadia 14
Glendora 9, Malibu 8
Hoover 18, Santa Barbara 17
Sherman Oaks Notre Dane 10, Pasadena Poly 9
Irvine University 13, Great Oak 12
Temecula Valley 12, Brea Olinda 10

DIVISION 4
Charter Oak 15, Santa Ana 9
Placentia Valencia 9, La Canada 8
Buena Park 10, Anaheim 6
Hemet 15, Palm Desert 9
Glendale 13, Western 11
Culver City 14, Mission Viejo 12
Liberty 15, Sonora 11
Corona 12, Xavier Prep 11

DIVISION 5
Fontana 20, Edgewood 4
Chino 8, Ramona 6
Westminster 14, Warren 12
Norte Vista 13, Rowland 11
Montebello 14, La Mirada 4
San Bernardino 7, Hillcrest 5
La Palma Kennedy 12, Nordhoff 11
Baldwin Park 14, Santa Fe 9

WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)

OPEN DIVISION
Pool A — Third Round
#4 Oaks Christian at #1 Newport Harbor
#8 Laguna Beach at #5 JSerra Catholic

Pool B — Third Round
#3 Corona Del Mar at #2 Santa Margarita, 5:30 p.m.
#7 Long Beach Wilson at #6 Mira Costa

Note: Division 1 quarterfinals Nov. 6; Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seed; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement