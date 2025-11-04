High school boys’ water polo: Southern Section playoff scores and schedule
HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Second Round
DIVISION 2
Etiwanda 12, Chino Hills 7
Los Alamitos 15, La Habra 13
El Segundo 15, Orange Lutheran 12
Damien 14, Crean Lutheran 13
Redondo Union 12, Royal 11
Aliso Niguel 10, Ventura 9
Capistrano Valley 11, Anaheim Canyon 10
Riverside Poly 10, St. John Bosco 8
DIVISION 3
Burbank 13, Camarillo 10
Bonita 13, Trabuco Hills 12
Temple City 17, Arcadia 14
Glendora 9, Malibu 8
Hoover 18, Santa Barbara 17
Sherman Oaks Notre Dane 10, Pasadena Poly 9
Irvine University 13, Great Oak 12
Temecula Valley 12, Brea Olinda 10
DIVISION 4
Charter Oak 15, Santa Ana 9
Placentia Valencia 9, La Canada 8
Buena Park 10, Anaheim 6
Hemet 15, Palm Desert 9
Glendale 13, Western 11
Culver City 14, Mission Viejo 12
Liberty 15, Sonora 11
Corona 12, Xavier Prep 11
DIVISION 5
Fontana 20, Edgewood 4
Chino 8, Ramona 6
Westminster 14, Warren 12
Norte Vista 13, Rowland 11
Montebello 14, La Mirada 4
San Bernardino 7, Hillcrest 5
La Palma Kennedy 12, Nordhoff 11
Baldwin Park 14, Santa Fe 9
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
OPEN DIVISION
Pool A — Third Round
#4 Oaks Christian at #1 Newport Harbor
#8 Laguna Beach at #5 JSerra Catholic
Pool B — Third Round
#3 Corona Del Mar at #2 Santa Margarita, 5:30 p.m.
#7 Long Beach Wilson at #6 Mira Costa
Note: Division 1 quarterfinals Nov. 6; Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seed; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.