High school girls’ volleyball: City Section playoff results and pairings
HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CITY SECTION PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
Semifinals
OPEN DIVISION
#1 Venice d. #5 El Camino Real, 25-13, 19-25, 25-21, 25-22
#2 Palisades d. #6 Taft, 25-17, 17-25, 25-23, 25-19
DIVISION I
#1 LA University d. #4 LA Marshall, 3-2
#3 Granada Hills Kennedy d. #2 Grant, 15-25, 25-17, 25-21, 16-25, 15-8
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 7 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION II
#5 North Hollywood at #1 East Valley
#6 Maywood CES at #2 Mendez
DIVISION III
#12 New West Charter at #1 Panorama
#3 Chavez at #2 Sun Valley Poly
DIVISION IV
#13 Fairfax at #1 Marquez
#7 South East at #3 Huntington Park
DIVISION V
#9 Santee at #5 Legacy
#11 Sotomayor at #7 Jefferson
FINALS SCHEDULE
Friday, Nov. 7
At Southwest College
Division V — 5:15 p.m.
Open Division — 7:30 p.m.
Saturday, Nov. 8
At Birmingham High
Division IV — 10 a.m.
Division III — 12:30 p.m.
Division II —3:15 p.m.
Division I — 6 p.m.