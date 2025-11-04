High school girls’ volleyball: City Section playoff results and pairings

X

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here .

HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL

CITY SECTION PLAYOFFS

TUESDAY’S RESULTS

Semifinals

OPEN DIVISION

#1 Venice d. #5 El Camino Real, 25-13, 19-25, 25-21, 25-22

#2 Palisades d. #6 Taft, 25-17, 17-25, 25-23, 25-19

DIVISION I

#1 LA University d. #4 LA Marshall, 3-2

#3 Granada Hills Kennedy d. #2 Grant, 15-25, 25-17, 25-21, 16-25, 15-8

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 7 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION II

#5 North Hollywood at #1 East Valley

#6 Maywood CES at #2 Mendez

DIVISION III

#12 New West Charter at #1 Panorama

#3 Chavez at #2 Sun Valley Poly

DIVISION IV

#13 Fairfax at #1 Marquez

#7 South East at #3 Huntington Park

DIVISION V

#9 Santee at #5 Legacy

#11 Sotomayor at #7 Jefferson

FINALS SCHEDULE

Friday, Nov. 7

At Southwest College

Division V — 5:15 p.m.

Open Division — 7:30 p.m.

Saturday, Nov. 8

At Birmingham High

Division IV — 10 a.m.

Division III — 12:30 p.m.

Division II —3:15 p.m.

Division I — 6 p.m.