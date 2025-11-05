High school boys’ water polo: Southern Section playoff scores and schedule
HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
OPEN DIVISION
Pool A — Third Round
#1 Newport Harbor 12, #4 Oaks Christian 6
#5 JSerra 14, #8 Laguna Beach 6
Pool B — Third Round
#3 Corona del Mar 13, #2 Santa Margarita 11
#6 Mira Costa 10, #7 Long Beach Wilson 6
THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
Quarterfinals
DIVISION 1
Loyola vs. San Marcos at Dos Pueblos
Dos Pueblos vs. Buena at Rio Mesa
Mater Dei at Sage Hill
Harvard-Westlake at Westlake
Note: Divisions 2-5 quarterfinals Nov. 7; Open Division crossover round Nov. 8 at higher seeds; Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.