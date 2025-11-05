Advertisement
High school flag football: City Section scores, schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

CITY SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
First Round

DIVISION I
#16 Venice 20, #1 Jefferson 13
#8 Carson 20, #9 LA Roosevelt 7
#5 Franklin 12, #12 Granada Hills Kennedy 0
#13 Sylmar 20, #4 Legacy 6
#3 Birmingham 32, #14 GALA 13
#11 El Camino Real 25, #6 King/Drew 16
#7 Garfield 16, #10 Cleveland 10
#2 Bell 32, #15 Santee 6

DIVISION II
#1 Sun Valley Magnet 33, #16 Dorsey 6
#9 South East 34, #8 Bernstein 12
#12 Angelou at #5 Sotomayor
#13 Mendez 38, #4 Stern 6
#3 San Fernando 35, #14 Fremont 0
#11 Huntington Park at #6 Lincoln
#7 Sherman Oaks CES 13, #10 North Hollywood 7
#15 Foshay at #2 Crenshaw

DIVISION III
#1 South Gate 13, #16 Hollywood 6
#9 Van Nuys 12, #8 Taft 6
#12 Monroe 31, #5 Orthopaedic 12
#13 Westchester 19, #4 New Designs University Park 0
#3 LA Hamilton 32, #14 WISH Academy 18
#6 Arleta 39, #11 Roybal 0
#7 Chatsworth 18, #10 Reseda 0
#2 Hawkins 50, #15 Marquez 18

FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 3 p.m. unless noted)
Quarterfinals

OPEN DIVISION
#8 Verdugo Hills at #1 San Pedro
#5 Wilmington Banning at #4 LA Marshall
#6 LA Wilson at #3 Panorama
#7 Narbonne at #2 Eagle Rock

DIVISION I
#16 Venice at #8 Carson
#13 Sylmar at #5 Franklin
#11 El Camino Real at #3 Birmingham
#7 Garfield at #2 Bell

DIVISION II
#9 South East at #1 Sun Valley Magnet
#13 Mendez at #5 Sotomayor/#12 Angelou
#6 Lincoln/#11 Huntington Park at #3 San Fernando
#7 Sherman Oaks CES vs. #2 Crenshaw/#15 Foshay

DIVISION III
#9 Van Nuys at #1 South Gate
#13 Westchester at #12 Monroe
#6 Arleta at #3 LA Hamilton
#7 Chatsworth at #2 Hawkins

Note: Semifinals (all divisions) Nov. 12 at higher seeds; Finals (all divisions) Sat., Nov. 15 at Garfield High.

