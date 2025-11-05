High school girls’ tennis: Southern Section playoff results, schedule
HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION 2
Woodbridge 13, Sherman Oaks Notre Dame 5
Orange Lutheran 13, Great Oak 5
Redondo Union 10, Santa Margarita 6
San Juan Hills 13, Diamond Bar 5
Aliso Niguel 10, Newport Harbor 8
Chadwick 14, Laguna Beach 4
Tesoro 13, Huntington Beach 5
Calabasas 15, Temecula Valley 3
Crean Lutheran 15, Los Osos 3
Peninsula at Bonita
Marlborough 10, South Pasadena 8
San Marino 14, Crescenta Valley 4
Crossroads 16, Claremont 2
Westlake 13, Yorba Linda 5
Troy 10, Oak Park 8
Harvard-Westlake 15, Northwood 3
DIVISION 3
Anaheim Canyon, bye
Santa Monica 12, Patriot 6
Whitney 15, Arlington 3
Cate 13, Dos Pueblos 5
Temple City 13, Buckley 5
San Clemente 10, Cypress 8
Eastvale Roosevelt 11, Riverside King 7
El Toro at Los Alamitos
Brentwood 16, Liberty 2
West Ranch 10, CAMS 8
Campbell Hall 17, Yucaipa 1
Capistrano Valley 9, Ayala 9 (CV wins on games 75-68)
Flintridge Prep 10, Long Beach Poly 8
Arcadia 11, Sunny Hills 7
Corona Santiago 13, Redlands 5
Palm Desert, bye
DIVISION 4
Sierra Canyon 12, Quartz Hill 6
Esperanza 12, Fullerton 6
Pasadena Poly 11, Mission Viejo 7
Placentia Valencia 11, Camarillo 7
Rancho Cucamonga 10, Carpinteria 8
Dana Hills 10, Fairmont Prep 8
San Dimas 10, Irvine 8
Oaks Christian 11, La Serna 7
Keppel 9, San Marcos 9 (Keppel wins on games 79-74)
Murrieta Mesa 14, Silverado 4
Torrance 11, Orange County Pacifica Christian 7
Simi Valley 10, Alta Loma 8
Geffen Academy 11, Mayfield 7
Agoura 10, West Torrance 8
St. Margaret’s 12, Warren 6
Marymount 16, Westminster La Quinta 2
DIVISION 5
Thacher, bye
Valencia 11, Oxford Academy 7
Milken Community 10, Louisville 8
Riverside North 13, Valley View 5
Burbank 16, Long Beach Wilson 2
Millikan 14, Oak Hills 4
Maranatha 14, Rowland 4
Golden Valley 15, Chaparral 3
Chino Hills 10, Webb 8
Lakewood St. Joseph 13, Burbank Burroughs 5
Santa Barbara 13, Laguna Blanca 5
Beverly Hills 10, Citrus Valley 8
Santa Fe 11, Serrano 7
Cerritos 12, Pasadena Marshall 6
Bishop Montgomery 13, Xavier Prep 5
Paloma Valley 9, La Palma Kennedy 9 (PV wins on games 87-75)
DIVISION 6
Woodcrest Christian 10, La Habra 8
Flintridge Sacred Heart 15, Lancaster 3
Garden Grove 10, Mayfair 8
Ontario Christian 10, Estancia 8
Santa Monica Pacifica Christian 9, Western Christian 9 (PC wins on games 70-66)
Villa Park 10, Corona 8
Vista del Lago 11, San Bernardino 7
Linfield Christian 10, La Quinta 8
San Jacinto 12, Riverside Notre Dame 6
Village Christian 16, Indio 2
Downey 11, Summit 7
Hillcrest 10, Western 8
Montclair 14, Hesperia 4
El Modena 14, Hacienda Heights Wilson 4
Heritage 13, Chino 5
Saugus 14, La Mirada 4
DIVISION 7
Temescal Canyon 11, Los Altos 7
Los Amigos 9, Rosemead 9 (Los Amigos wins on games 79-78)
El Rancho 10, La Sierra 8
Malibu 16, Twentynine Palms 2
South Hills 13, Azusa 5
Laguna Hills 17, Orange Vista 1
Ventura 12, Savanna 6
Apple Valley 10, Chaffey 8
Norwalk 9, Canoga Park AGBU 9 (Norwalk wins on games 70-66)
La Salle 13, Coachella Valley 5
Ramona 12, Granite Hills 6
Segerstrom 11, San Gabriel 7
Bolsa Grande 12, Westminster 6
Oakwood 17, Miller 1
Northview 12, Indian Springs 6
Arroyo 17, Highland 1
DIVISION 8
Alhambra, bye
Bishop Diego 14, YULA 4
Rim of the World 10, Foothill Tech 8
Nogales 13, Paramount 5
Tahquitz 13, Grand Terrace 5
Costa Mesa 12, Knight 6
Duarte 10, Workman 8
Whittier 11, de Toledo 7
St. Bonaventure 12, Edgewood 6
Oxnard 10, Channel Islands 8
Bellflower 10, Rancho Alamitos 8
Arroyo Valley 10, Moreno Valley 8
Canyon Springs 12, Cathedral City 6
Garden Grove Santiago 14, Carter 4
Hueneme 14, Banning 4
Academy for Academic Excellence 14, La Puente 4
FRIDAY’S SCHEDULE
(Matches at 3 p.m. unless noted)
First Round
DIVISION 1
Sage Hill at Corona del Mar
JSerra at Mater Dei
Mira Costa at Palos Verdes
Fountain Valley at Portola
Second Round
DIVISION 2
Orange Lutheran at Woodbridge
San Juan Hills at Redondo Union
Chadwick at Aliso Niguel
Calabasas at Tesoro
Crean Lutheran vs. Bonita / Peninsula
San Marino at Marlborough
Westlake at Crossroads
Harvard-Westlake at Troy
DIVISION 3
Santa Monica at Anaheim Canyon
Whitney at Cate
Temple City at San Clemente
Roosevelt vs. El Toro / Los Alamitos
Brentwood at West Ranch
Campbell Hall at Capistrano Valley
Flintridge Prep at Arcadia
Corona Santiago at Palm Desert
DIVISION 4
Esperanza at Sierra Canyon
Pasadena Poly at Placentia Valencia
Rancho Cucamonga at Dana Hills
San Dimas at Oaks Christian
Keppel at Murrieta Mesa
Simi Valley at Torrance
Agoura at Geffen Academy
Marymount at St. Margaret’s
DIVISION 5
Valencia at Thacher
Milken at Riverside North
Millikan at Burbank
Maranatha at Golden Valley
Lakewood St. Joseph at Chino Hills
Santa Barbara at Beverly Hills
Santa Fe at Cerritos
Bishop Montgomery at Paloma Valley
DIVISION 6
Woodcrest Christian at Flintridge Sacred Heart
Ontario Christian at Garden Grove
Santa Monica Pacifica Christian at Villa Park
Linfield Christian at Vista del Lago
San Jacinto at Village Christian
Hillcrest at Downey
El Modena at Montclair
Heritage at Saugus
DIVISION 7
Temescal Canyon at Los Amigos
Malibu at El Rancho
Laguna Hills at South Hills
Apple Valley at Ventura
Norwalk at La Salle
Ramona at Segerstrom
Bolsa Grande at Oakwood
Arroyo at Northview
DIVISION 8
Bishop Diego at Alhambra
Rim of the World at Nogales
Tahquitz at Costa Mesa
Whittier at Duarte
St. Bonaventure at Oxnard
Bellflower at Arroyo Valley
Garden Grove Santiago at Canyon Springs
Academy of Academic Excellence at Hueneme
Note: Quarterfinals (Divisions 2-8) Nov. 10; Semifinals (all divisions) Nov. 12; Finals (Divisions 1-4) Nov. 14 at University of Redlands; Finals (Divisions 5-8) Nov. 14 at The Claremont Club.