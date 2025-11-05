Advertisement
High School Sports

High school girls’ volleyball: City Section playoff results and pairings

Volleyball on court
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL

CITY SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals

DIVISION II
#1 East Valley d. #5 North Hollywood, 20-25, 25-16, 25-19, 24-26, 15-11
#2 Mendez d. #6 Maywood CES, 25-23, 25-18, 8-25, 25-18

DIVISION III
#1 Panorama d. #12 New West Charter, 25-22, 25-13, 25-23
#2 Sun Valley Poly d. #3 Chavez, 23-25, 25-23, 25-22, 18-25, 15-5

DIVISION IV
#1 Marquez d. #13 Fairfax, 3-0
#7 South East d. #3 Huntington Park, 27-25, 25-11, 25-16

DIVISION V
#5 Legacy d. #9 Santee, 25-22, 26-24, 25-20
#11 Sotomayor d. #7 Jefferson, 25-15, 25-19, 23-25, 22-25, 15-11

FINALS SCHEDULE
FRIDAY
At Southwest College

DIVISION V
#11 Sotomayor (12-11) vs. #5 Legacy (9-15), 5:15 p.m.

OPEN DIVISION
#2 Palisades (34-7) vs. #1 Venice (32-10), 7:30 p.m.

SATURDAY
At Birmingham High

DIVISION IV
#7 South East (10-14) vs. #1 Marquez (15-21), 10 a.m.

DIVISION III
#2 Sun Valley Poly (13-19) vs. #1 Panorama (15-14), 12:30 p.m.

DIVISION II
#2 Mendez (25-8) vs. #1 East Valley (13-6), 3:15 p.m.

DIVISION I
#3 Granada Hills Kennedy (31-9) vs. #1 LA University (20-6), 6 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement