High school girls’ volleyball: Southern Section championship schedule
HIGH SCHOOL GIRLS’ VOLLEYBALL
SOUTHERN SECTION FINALS
THURSDAY’S SCHEDULE
DIVISION 4
La Canada (22-18) at Ventura (21-9), 6 p.m.
SATURDAY’S SCHEDULE
At Cerritos College
DIVISION 1
Sierra Canyon (38-3) vs. Mater Dei (31-4), 6 p.m.
DIVISION 2
Santa Margarita (23-10) vs. West Ranch (25-5), 12:30 p.m.
DIVISION 3
Santa Ana Foothill (27-10) vs. Cypress (20-12), 10 a.m.
DIVISION 5
Ontario Christian (13-8) vs. Chadwick (22-18), 3 p.m.
At Arrowhead Christian
DIVISION 6
Wiseburn Da Vinci (19-14) vs. Arrowhead Christian (18-11), 6 p.m.
At Carpinteria
DIVISION 7
West Valley (13-18) vs. Cate )13-6), 4 p.m.
At Artesia
DIVISION 8
Schurr (15-19) vs. Artesia (14-10), 6 p.m.
At South El Monte
DIVISION 9
Nogales (16-14) vs. South El Monte (16-11), 6 p.m.
At Anaheim
DIVISION 10
Moreno Valley (16-15) vs. Anaheim (16-12), 6 p.m.