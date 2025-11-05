Advertisement
High school girls’ volleyball: Southern Section championship schedule

Volleyball on court
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL GIRLS’ VOLLEYBALL

SOUTHERN SECTION FINALS

THURSDAY’S SCHEDULE

DIVISION 4
La Canada (22-18) at Ventura (21-9), 6 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

At Cerritos College

DIVISION 1
Sierra Canyon (38-3) vs. Mater Dei (31-4), 6 p.m.

DIVISION 2
Santa Margarita (23-10) vs. West Ranch (25-5), 12:30 p.m.

DIVISION 3
Santa Ana Foothill (27-10) vs. Cypress (20-12), 10 a.m.

DIVISION 5
Ontario Christian (13-8) vs. Chadwick (22-18), 3 p.m.

At Arrowhead Christian

DIVISION 6
Wiseburn Da Vinci (19-14) vs. Arrowhead Christian (18-11), 6 p.m.

At Carpinteria

DIVISION 7
West Valley (13-18) vs. Cate )13-6), 4 p.m.

At Artesia

DIVISION 8
Schurr (15-19) vs. Artesia (14-10), 6 p.m.

At South El Monte

DIVISION 9
Nogales (16-14) vs. South El Monte (16-11), 6 p.m.

At Anaheim

DIVISION 10
Moreno Valley (16-15) vs. Anaheim (16-12), 6 p.m.

