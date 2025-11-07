Advertisement
High School Sports

How the Southland’s top 25 high school football teams fared

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:

Rk. School (record) result; Next game

1. SIERRA CANYON (10-0) did not play; vs. Santa Margarita, next Friday

2. ST. JOHN BOSCO (9-1) did not play; vs. Orange Lutheran, next Friday

3. CORONA CENTENNIAL (9-1) did not play; vs. Servite, next Friday

4. MATER DEI (7-2) did not play; vs. Mission Viejo, next Friday

5. MISSION VIEJO (9-1) did not play; at Mater Dei, next Friday

6 SANTA MARGARITA (7-3) did not play; at Sierra Canyon, next Friday

7. SERVITE (6-4) did not play at Corona Centennial, next Friday

8. ORANGE LUTHERAN (2-8*) did not play; at St. John Bosco, next Friday

9. LOS ALAMITOS (9-2) def. Yorba Linda, 35-28; vs. San Juan Hills, next Friday

10. OXNARD PACIFICA (11-0) def. Oak Hills, 42-21; vs. Bishop Amat, next Friday

11. LEUZINGER (8-1) at Crean Lutheran, Friday; vs. Chaparral, next Friday

12. MURRIETA VALLEY (8-3) def. Corona del Mar, 35-14; vs. Rancho Cucamonga, next Friday

13. SAN JUAN HILLS (2-9^) def. Downey, 28-27; vs. Los Alamitos, next Friday

14. BEAUMONT (7-3) lost to San Clemente, 38-21; eliminated from playoffs

15. DOWNEY (9-2) lost to San Juan Hills, 28-27; eliminated from playoffs

16. CREAN LUTHERAN (10-0) vs. Leuzinger, Friday; vs. Chaparral, next Friday

17. RANCHO CUCAMONGA (8-3) def. Tustin, 45-8; vs. Murrieta Valley, next Friday

18. VISTA MURRIETA (8-3) def. Damien, 36-31; vs. San Clemente, next Friday

19. VALENCIA (9-2) def. Palos Verdes, 42-34; Dana Hills, next Friday

20. DAMIEN (8-3) lost to Vista Murrieta, 36-31; eliminated from playoffs

21. AQUINAS (9-2) lost to Dana Hills, 27-26; eliminated from playoffs

22. YORBA LINDA (9-2); lost to Los Alamitos, 35-28; eliminated from playoffs

23. CORONA DEL MAR (9-2) lost to Murrieta Valley, 35-14; eliminated from playoffs

24. CHINO HILLS (8-3) def. Mira Costa, 42-35; vs. Sherman Oaks Notre Dame, next Friday

25. PALOS VERDES (7-4) lost to Valencia, 42-34; eliminated from playoffs

*-two forfeits / ^-nine forfeits

