How the Southland’s top 25 high school football teams fared
A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. SIERRA CANYON (10-0) did not play; vs. Santa Margarita, next Friday
2. ST. JOHN BOSCO (9-1) did not play; vs. Orange Lutheran, next Friday
3. CORONA CENTENNIAL (9-1) did not play; vs. Servite, next Friday
4. MATER DEI (7-2) did not play; vs. Mission Viejo, next Friday
5. MISSION VIEJO (9-1) did not play; at Mater Dei, next Friday
6 SANTA MARGARITA (7-3) did not play; at Sierra Canyon, next Friday
7. SERVITE (6-4) did not play at Corona Centennial, next Friday
8. ORANGE LUTHERAN (2-8*) did not play; at St. John Bosco, next Friday
9. LOS ALAMITOS (9-2) def. Yorba Linda, 35-28; vs. San Juan Hills, next Friday
10. OXNARD PACIFICA (11-0) def. Oak Hills, 42-21; vs. Bishop Amat, next Friday
11. LEUZINGER (8-1) at Crean Lutheran, Friday; vs. Chaparral, next Friday
12. MURRIETA VALLEY (8-3) def. Corona del Mar, 35-14; vs. Rancho Cucamonga, next Friday
13. SAN JUAN HILLS (2-9^) def. Downey, 28-27; vs. Los Alamitos, next Friday
14. BEAUMONT (7-3) lost to San Clemente, 38-21; eliminated from playoffs
15. DOWNEY (9-2) lost to San Juan Hills, 28-27; eliminated from playoffs
16. CREAN LUTHERAN (10-0) vs. Leuzinger, Friday; vs. Chaparral, next Friday
17. RANCHO CUCAMONGA (8-3) def. Tustin, 45-8; vs. Murrieta Valley, next Friday
18. VISTA MURRIETA (8-3) def. Damien, 36-31; vs. San Clemente, next Friday
19. VALENCIA (9-2) def. Palos Verdes, 42-34; Dana Hills, next Friday
20. DAMIEN (8-3) lost to Vista Murrieta, 36-31; eliminated from playoffs
21. AQUINAS (9-2) lost to Dana Hills, 27-26; eliminated from playoffs
22. YORBA LINDA (9-2); lost to Los Alamitos, 35-28; eliminated from playoffs
23. CORONA DEL MAR (9-2) lost to Murrieta Valley, 35-14; eliminated from playoffs
24. CHINO HILLS (8-3) def. Mira Costa, 42-35; vs. Sherman Oaks Notre Dame, next Friday
25. PALOS VERDES (7-4) lost to Valencia, 42-34; eliminated from playoffs
*-two forfeits / ^-nine forfeits