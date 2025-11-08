Advertisement
High School Sports

High school flag football: City Section playoff results and updated schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

CITY SECTION PLAYOFFS

FRIDAY’S RESULTS

Quarterfinals

OPEN DIVISION
#1 San Pedro 23, #8 Verdugo Hills 0
#4 LA Marshall 31, #5 Wilmington Banning 20
#3 Panorama 6, #6 LA Wilson 0
#2 Eagle Rock 18, #7 Narbonne 14

DIVISION I
#8 Carson 18, #16 Venice 7
#5 Franklin 20, #13 Sylmar 12
#11 El Camino Real 12, #3 Birmingham 7
#2 Bell 17, #7 Garfield 12

DIVISION II
#1 Sun Valley Magnet 34, #9 South East 8
#12 Angelou 19, #13 Mendez 6
#3 San Fernando 20, #6 Lincoln 7
#7 Sherman Oaks CES 18, #2 Crenshaw 12

DIVISION III
#9 Van Nuys 14, #1 South Gate 6
#13 Westchester 50, #12 Monroe 7
#6 Arleta 19, #3 LA Hamilton 6
#2 Hawkins 52, #7 Chatsworth 0

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Games at 3 p.m. unless noted)

Semifinals

OPEN DIVISION
#4 LA Marshall at #1 San Pedro
#3 Panorama at #2 Eagle Rock

DIVISION I
#8 Carson at #5 Franklin
#11 El Camino Real at #2 Bel

DIVISION II
#12 Angelou at #1 Sun Valley Magnet
#7 Sherman Oaks CES at #3 San Fernando

DIVISION III
#13 Westchester at #9 Van Nuys
#6 Arleta at #2 Hawkins

Note: Finals (all divisions) Saturday, Nov. 15 at Garfield High.

