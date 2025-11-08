Advertisement
High School Sports

High school boys’ water polo: Playoff results

By Los Angeles Times staff
CITY SECTION

FRIDAY’S RESULTS

Quarterfinals

DIVISION I

#1 Granada Hills 24, #5 Granada Hills Kennedy 10

#4 Venice 12, #5 LA Roosevelt 3

#3 Palisades 9, #6 San Pedro 6

#2 Birmingham 15, #7 Van Nuys 13

Note: Division I semifinals Nov. 10 at higher seeds; Open and Division I finals Nov. 12 at Valley College.

SOUTHERN SECTION

FRIDAY’S RESULTS

Quarterfinals

DIVISION 2

Los Alamitos 19, Etiwanda 12

Damien 15, El Segundo 14

Redondo Union 12, Aliso Niguel 7

Capistrano Valley 15, Riverside Poly 14

DIVISION 3

Bonita 13, Burbank 10

Glendora 14, Temple City 13

Sherman Oaks Notre Dame 7, Hoover 6

Temecula Valley 12, Irvine University 11

DIVISION 4

Charter Oak 16, Placentia Valencia 7

Buena Park 11, Hemet 8

Culver City 13, Glendale 7

Liberty 14, Corona 9

DIVISION 5

Fontana 18, Chino 3

Westminster 15, Norte Vista 11

Montebello 10, San Bernardino 6

Santa Fe 19, La Palma Kennedy 15

SATURDAY’S RESULTS

Crossover Games

OPEN DIVISION

#6 Mira Costa 14, #5 JSerra 13

#4 Oaks Christian 15, #2 Santa Margarita 12

Note: Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.

