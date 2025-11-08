High school boys’ water polo: Playoff results
CITY SECTION
FRIDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION I
#1 Granada Hills 24, #5 Granada Hills Kennedy 10
#4 Venice 12, #5 LA Roosevelt 3
#3 Palisades 9, #6 San Pedro 6
#2 Birmingham 15, #7 Van Nuys 13
Note: Division I semifinals Nov. 10 at higher seeds; Open and Division I finals Nov. 12 at Valley College.
SOUTHERN SECTION
FRIDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION 2
Los Alamitos 19, Etiwanda 12
Damien 15, El Segundo 14
Redondo Union 12, Aliso Niguel 7
Capistrano Valley 15, Riverside Poly 14
DIVISION 3
Bonita 13, Burbank 10
Glendora 14, Temple City 13
Sherman Oaks Notre Dame 7, Hoover 6
Temecula Valley 12, Irvine University 11
DIVISION 4
Charter Oak 16, Placentia Valencia 7
Buena Park 11, Hemet 8
Culver City 13, Glendale 7
Liberty 14, Corona 9
DIVISION 5
Fontana 18, Chino 3
Westminster 15, Norte Vista 11
Montebello 10, San Bernardino 6
Santa Fe 19, La Palma Kennedy 15
SATURDAY’S RESULTS
Crossover Games
OPEN DIVISION
#6 Mira Costa 14, #5 JSerra 13
#4 Oaks Christian 15, #2 Santa Margarita 12
Note: Divisions 2-5 semifinals Nov. 11; Open Division semifinals Nov. 12 at Woollett Aquatics Center; Division 1 semifinals Nov. 12; Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College.