High school football: Updated playoff schedule
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
Quarterfinals
OPEN DIVISION
#8 King/Drew at #1 Carson
#5 Garfield vs. #4 Palisades (site TBA)
#6 Crenshaw at #3 San Pedro
#7 Granada Hills Kennedy at #2 Birmingham
DIVISION I
#8 Franklin at #1 Venice
#13 Van Nuys at #5 Marquez
#11 Dorsey at #3 Eagle Rock
#7 Gardena at #2 South Gate
DIVISION II
#9 North Hollywood at #1 Cleveland
#5 LA University at #4 Fairfax
#14 Chatsworth at #6 LA Marshall
#10 Arleta at #2 San Fernando
DIVISION III
#8 Maywood CES at #1 Santee
#5 Contreras at #4 Jefferson
#11 Chavez at #3 LA Wilson
#7 Roybal at #2 Hawkins
8-MAN
Semifinals
#4 East valley at #1 Sherman Oaks CES
#3 TEACH Tech at #2 Animo Robinson
SOUTHERN SECTION
Quarterfinals
DIVISION I
Orange Lutheran at St. John Bosco
Santa Margarita at Sierra Canyon
Mission Viejo vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium
Servite at Corona Centennial
DIVISION 2
Murrieta Valley at Rancho Cucamonga
San Juan Hills at Los Alamitos
San Clemente at Vista Murrieta
Chaparral at Leuzinger
DIVISION 3
Bishop Amat at Oxnard Pacifica
Chino Hills at Sherman Oaks Notre Dame
Dana Hills at Palos Verdes
Edison at Inglewood
DIVISION 4
Charter Oak at San Jacinto
Great Oak vs. Villa Park at El Modena
Oaks Christian at Paraclete
Cathedral at La Habra
DIVISION 5
St. Paul at Redondo Union
Loyola at Bonita
La Serna at Aliso Niguel
Troy at Rio Hondo Prep
DIVISION 6
Burbank at Eastvale Roosevelt
Upland at St. Pius X-St. Matthias Academy
Agoura at Orange Vista
Moorpark at Ventura
DIVISION 7
Hart at Palm Springs
La Canada at Barstow
Apple Valley at Victor Valley
Calabasas at Saugus
DIVISION 8
Palm Desert at Patriot
Fullerton at Beckman
Irvine at Quartz Hill
Brea Olinda at St. Monica
DIVISION 9
Cerritos at Ramona
Hesperia at Norte Vista
Warren at Cerritos Valley Christian
Riverside Poly at San Dimas
DIVISION 10
Tahquitz at Oak Park
Santa Monica at Brentwood
Liberty at Garden Grove Pacifica
Hillcrest at St. Margaret’s
DIVISION 11
Western Christian at El Monte
Shadow Hills at Baldwin Park
Valley View at Gahr
South Pasadena at Palmdale
DIVISION 12
Yucca Valley at Grace
Coachella Valley at Perris
Colton at Bellflower
Santa Paula at Arroyo Valley
DIVISION 13
Saddleback at Santa Rosa Academy
Buena Park at Woodbridge
Viewpoint at La Puente
Linfield Christian at Montebello
DIVISION 14
Indian Springs at South El Monte
Ontario at Miller
Alhambra at Anaheim
Pioneer at Trinity Classical Academy
8-MAN
Quarterfinals
DIVISION 1
Avalon at Flintridge Prep
Sage Hill at Chadwick
California School for the Deaf Riverside at Faith Baptist
Wildomar Cornerstone Christian, bye
DIVISION 2
Cal Lutheran at Calvary Baptist
Cate at Santa Clarita Christian
Lancaster Desert Christian at Hesperia Christian
Lancaster Baptist at Pasadena Poly