High School Sports

High school football: Updated playoff schedule

Football on field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

CITY SECTION

Quarterfinals

OPEN DIVISION

#8 King/Drew at #1 Carson

#5 Garfield vs. #4 Palisades (site TBA)

#6 Crenshaw at #3 San Pedro

#7 Granada Hills Kennedy at #2 Birmingham

DIVISION I

#8 Franklin at #1 Venice

#13 Van Nuys at #5 Marquez

#11 Dorsey at #3 Eagle Rock

#7 Gardena at #2 South Gate

DIVISION II

#9 North Hollywood at #1 Cleveland

#5 LA University at #4 Fairfax

#14 Chatsworth at #6 LA Marshall

#10 Arleta at #2 San Fernando

DIVISION III

#8 Maywood CES at #1 Santee

#5 Contreras at #4 Jefferson

#11 Chavez at #3 LA Wilson

#7 Roybal at #2 Hawkins

8-MAN

Semifinals

#4 East valley at #1 Sherman Oaks CES

#3 TEACH Tech at #2 Animo Robinson

SOUTHERN SECTION

Quarterfinals

DIVISION I

Orange Lutheran at St. John Bosco

Santa Margarita at Sierra Canyon

Mission Viejo vs. Mater Dei at Santa Ana Stadium

Servite at Corona Centennial

DIVISION 2

Murrieta Valley at Rancho Cucamonga

San Juan Hills at Los Alamitos

San Clemente at Vista Murrieta

Chaparral at Leuzinger

DIVISION 3

Bishop Amat at Oxnard Pacifica

Chino Hills at Sherman Oaks Notre Dame

Dana Hills at Palos Verdes

Edison at Inglewood

DIVISION 4

Charter Oak at San Jacinto

Great Oak vs. Villa Park at El Modena

Oaks Christian at Paraclete

Cathedral at La Habra

DIVISION 5

St. Paul at Redondo Union

Loyola at Bonita

La Serna at Aliso Niguel

Troy at Rio Hondo Prep

DIVISION 6

Burbank at Eastvale Roosevelt

Upland at St. Pius X-St. Matthias Academy

Agoura at Orange Vista

Moorpark at Ventura

DIVISION 7

Hart at Palm Springs

La Canada at Barstow

Apple Valley at Victor Valley

Calabasas at Saugus

DIVISION 8

Palm Desert at Patriot

Fullerton at Beckman

Irvine at Quartz Hill

Brea Olinda at St. Monica

DIVISION 9

Cerritos at Ramona

Hesperia at Norte Vista

Warren at Cerritos Valley Christian

Riverside Poly at San Dimas

DIVISION 10

Tahquitz at Oak Park

Santa Monica at Brentwood

Liberty at Garden Grove Pacifica

Hillcrest at St. Margaret’s

DIVISION 11

Western Christian at El Monte

Shadow Hills at Baldwin Park

Valley View at Gahr

South Pasadena at Palmdale

DIVISION 12

Yucca Valley at Grace

Coachella Valley at Perris

Colton at Bellflower

Santa Paula at Arroyo Valley

DIVISION 13

Saddleback at Santa Rosa Academy

Buena Park at Woodbridge

Viewpoint at La Puente

Linfield Christian at Montebello

DIVISION 14

Indian Springs at South El Monte

Ontario at Miller

Alhambra at Anaheim

Pioneer at Trinity Classical Academy

8-MAN

Quarterfinals

DIVISION 1

Avalon at Flintridge Prep

Sage Hill at Chadwick

California School for the Deaf Riverside at Faith Baptist

Wildomar Cornerstone Christian, bye

DIVISION 2

Cal Lutheran at Calvary Baptist

Cate at Santa Clarita Christian

Lancaster Desert Christian at Hesperia Christian

Lancaster Baptist at Pasadena Poly

