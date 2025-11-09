High school girls’ volleyball: Southern California Regional pairings
CIF SOCAL REGIONALS
(Matches at 6 p.m. unless noted)
TUESDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#16 Santa Barbara San Marcos at #1 Harvard-Westlake
#9 Long Beach Poly at #8 San Luis Obispo
#12 Bishop Montgomery at #5 La Jolla Country Day
#13 Redlands at #4 West Ranch
#14 San Diego San Marcos at #3 Santa Margarita
#11 JSerra at #6 Coronado
#10 Bakersfield Centennial at #7 Bishop’s
#15 Orange Lutheran at #2 Temecula Valley
DIVISION II
#16 Oak Park at #1 Liberty
#9 Arroyo Grande at #8 Flintridge Prep
#12 La Canada at #5 Christian
#13 Ventura at #4 Santa Ana Foothill
#14 Venice at #3 Cypress
#11 St. Margaret’s at #6 Scripps Ranch
#10 Palisades at #7 Carlsbad
#15 Dana Hills at #2 Westview
DIVISION III
#16 Arrowhead Christian at #1 Academy of Our Lady of Peace
#9 Garces Memorial at #9 Royal
#12 Cleveland at #5 Patrick Henry
#13 El Camino Real at #4 Santa Fe Christian
#14 Taft at #3 Mission Vista
#11 Santa Barbara at #6 Ontario Christian
#10 Eagle Rock at #7 Chadwick
#15 Wiseburn Da Vinci at #2 Frontier
DIVISION IV
#1 Nipomo, bye
#8 Grant at #9 Oceanside El Camino
#12 Capistrano Valley Christian at #5 Chatsworth
#13 West Valley at #4 Olympian
#14 Cate at #3 Granada Hills
#11 Garden Grove Pacifica at #5 LA University
#10 Rock Academy at #7 Granada Hills Kennedy
#15 California Academy of Math & Science at #2 Mammoth
DIVISION V
#1 East Valley, bye
#9 Loma Linda Academy at #8 Panorama
#12 South East at #5 Artesia
#13 Legacy at #4 Elsinore
#14 Moreno Valley at #3 O’Farrell Charter
#11 Nogales at #6 Schurr
#10 South El Monte at #7 Foothill Tech
#15 Anaheim at #2 Morro Bay
WEDNESDAY’S SCHEDULE
First Round
OPEN DIVISION
#8 Mira Costa at #1 Sierra Canyon
#5 Marymount at #4 San Diego Cathedral
#6 San Juan Hills at #3 Torrey Pines
#7 Redondo Union at #2 Mater Dei
Note: Quarterfinals (Divisions I-V) Nov. 13 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 15 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 18 at higher seeds.