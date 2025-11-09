Advertisement
High School Sports

High school girls’ volleyball: Southern California Regional pairings

By Los Angeles Times staff
CIF SOCAL REGIONALS

(Matches at 6 p.m. unless noted)

TUESDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I

#16 Santa Barbara San Marcos at #1 Harvard-Westlake

#9 Long Beach Poly at #8 San Luis Obispo

#12 Bishop Montgomery at #5 La Jolla Country Day

#13 Redlands at #4 West Ranch

#14 San Diego San Marcos at #3 Santa Margarita

#11 JSerra at #6 Coronado

#10 Bakersfield Centennial at #7 Bishop’s

#15 Orange Lutheran at #2 Temecula Valley

DIVISION II

#16 Oak Park at #1 Liberty

#9 Arroyo Grande at #8 Flintridge Prep

#12 La Canada at #5 Christian

#13 Ventura at #4 Santa Ana Foothill

#14 Venice at #3 Cypress

#11 St. Margaret’s at #6 Scripps Ranch

#10 Palisades at #7 Carlsbad

#15 Dana Hills at #2 Westview

DIVISION III

#16 Arrowhead Christian at #1 Academy of Our Lady of Peace

#9 Garces Memorial at #9 Royal

#12 Cleveland at #5 Patrick Henry

#13 El Camino Real at #4 Santa Fe Christian

#14 Taft at #3 Mission Vista

#11 Santa Barbara at #6 Ontario Christian

#10 Eagle Rock at #7 Chadwick

#15 Wiseburn Da Vinci at #2 Frontier

DIVISION IV

#1 Nipomo, bye

#8 Grant at #9 Oceanside El Camino

#12 Capistrano Valley Christian at #5 Chatsworth

#13 West Valley at #4 Olympian

#14 Cate at #3 Granada Hills

#11 Garden Grove Pacifica at #5 LA University

#10 Rock Academy at #7 Granada Hills Kennedy

#15 California Academy of Math & Science at #2 Mammoth

DIVISION V

#1 East Valley, bye

#9 Loma Linda Academy at #8 Panorama

#12 South East at #5 Artesia

#13 Legacy at #4 Elsinore

#14 Moreno Valley at #3 O’Farrell Charter

#11 Nogales at #6 Schurr

#10 South El Monte at #7 Foothill Tech

#15 Anaheim at #2 Morro Bay

WEDNESDAY’S SCHEDULE

First Round

OPEN DIVISION

#8 Mira Costa at #1 Sierra Canyon

#5 Marymount at #4 San Diego Cathedral

#6 San Juan Hills at #3 Torrey Pines

#7 Redondo Union at #2 Mater Dei

Note: Quarterfinals (Divisions I-V) Nov. 13 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 15 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 18 at higher seeds.

