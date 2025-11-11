High school boys’ water polo: Playoff scores and schedule
-
-
-
- Share via
HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO PLAYOFFS
TUESDAY’S RESULTS
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION 2
Damien 22, Los Alamitos 19
Capistrano Valley 10, Redondo Union 9
DIVISION 3
Glendora vs. Bonita at Las Flores Park
Temecula Valley 9, Sherman Oaks Notre Dame 8
DIVISION 4
Charter Oak 11, Buena Park 10
Liberty 13, Culver City 11
DIVISION 5
Fontana 20, Westminster 8
Baldwin Park 12, Montebello 7
CITY SECTION
MONDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION I
#1 Granada Hills 14, #4 Venice 4
#3 Palisades 15, #2 Birmingham 12
WEDNESDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION FINALS
At Valley College
DIVISION I
#3 Palisades vs. #1 Granada Hills, 5 p.m.
OPEN DIVISION
#2 Eagle Rock vs. #1 Cleveland, 7 p.m.
SOUTHERN SECTION
Semifinals
OPEN DIVISION
At Woolett Aquatics Center
#6 Mira Costa vs. #1 Newport Harbor, 4:30 p.m.
#4 Oaks Christian vs. #3 Corona Del Mar, 7:30 p.m.
DIVISION 1
Dos Pueblos vs. Loyola, 6 p.m.
Mater Dei at Harvard-Westlake, 3 p.m.
Note: Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College (times TBA).