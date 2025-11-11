Advertisement
High school boys’ water polo: Playoff scores and schedule

HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO PLAYOFFS

TUESDAY’S RESULTS

SOUTHERN SECTION

Semifinals

DIVISION 2

Damien 22, Los Alamitos 19

Capistrano Valley 10, Redondo Union 9

DIVISION 3

Glendora vs. Bonita at Las Flores Park

Temecula Valley 9, Sherman Oaks Notre Dame 8

DIVISION 4

Charter Oak 11, Buena Park 10

Liberty 13, Culver City 11

DIVISION 5

Fontana 20, Westminster 8

Baldwin Park 12, Montebello 7

CITY SECTION

MONDAY’S RESULTS
Semifinals

DIVISION I
#1 Granada Hills 14, #4 Venice 4
#3 Palisades 15, #2 Birmingham 12

WEDNESDAY’S SCHEDULE
CITY SECTION FINALS
At Valley College

DIVISION I
#3 Palisades vs. #1 Granada Hills, 5 p.m.

OPEN DIVISION
#2 Eagle Rock vs. #1 Cleveland, 7 p.m.

SOUTHERN SECTION
Semifinals

OPEN DIVISION
At Woolett Aquatics Center
#6 Mira Costa vs. #1 Newport Harbor, 4:30 p.m.
#4 Oaks Christian vs. #3 Corona Del Mar, 7:30 p.m.

DIVISION 1
Dos Pueblos vs. Loyola, 6 p.m.
Mater Dei at Harvard-Westlake, 3 p.m.

Note: Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College (times TBA).

