High school girls’ volleyball: CIF SoCal Regionals playoff results and pairings
HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL
CIF SOCAL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
First Round
DIVISION I
#1 Harvard-Westlake d. #16 Santa Barbara San Marcos, 25-16, 25-13, 25-16
#9 Long Beach Poly d. #8 San Luis Obispo, 25-22, 25-19, 25-13
#12 Bishop Montgomery d. #5 La Jolla Country Day, 25-23, 25-19, 25-16
#4 West Ranch d. #13 Redlands, 25-19, 21-25, 25-14, 25-13
#3 Santa Margarita d. #14 San Diego San Marcos, 23-25, 25-15, 28-26, 25-15
#6 Coronado d. #11 JSerra, 25-12, 25-20, 25-18
#10 Bakersfield Centennial d. #7 Bishop’s, 19-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-12
32 Temecula Valley d. #15 Orange Lutheran, 25-23, 20-25, 25-17, 27-25
DIVISION II
#1 Liberty d. #16 Oak Park, 24-26, 25-12, 25-23, 25-12
#9 Arroyo Grande d. #8 Flintridge Prep, 25-15, 14-25, 23-25, 25-20, 15-10
#12 La Canada d. #5 Christian, 12-25, 25-20, 25-17, 25-19
#13 Ventura d. #4 Santa Ana Foothill, 26-28, 25-15, 20-25, 25-0, 15-11
#3 Cypress d. #14 Venice, 25-15, 25-15, 25-22
#6 Scripps Ranch d. #11 St. Margaret’s, 25-27, 25-22, 25-20, 25-20
#7 Carlsbad d. #10 Palisades, 25-11, 25-18, 23-25, 25-23
#15 Dana Hills d. #2 Westview, 25-14, 25-19, 25-10
DIVISION III
#1 Academy of Our Lady of Peace d. #16 Arrowhead Christian, 25-11, 25-11, 25-16
#8 Royal d. #9 Garces Memorial, 23-25, 25-9, 25-22, 25-18
#5 Patrick Henry d. #12 Cleveland, 25-17, 25-17, 25-13
#4 Santa Fe Christian d. #13 El Camino Real, 25-17, 25-21, 25-19
#3 Mission Vista d. #14 Taft, 25-21, 25-22, 25-18
#6 Ontario Christian d. #11 Santa Barbara, 25-12, 25-19, 25-22
#7 Chadwick d. #10 Eagle Rock, 16-25, 22-25, 25-17, 25-17, 15-6
32 Frontier d. #15 Wiseburn Da Vinci, 25-22, 25-20, 25-16
DIVISION IV
#1 Nipomo, bye
#8 Grant d. #9 Oceanside El Camino, 25-7, 25-10, 25-16
#12 Capistrano Valley Christian d. #5 Chatsworth, 16-25, 25-16, 26-24, 20-25, 15-13
#13 West Valley d. #4 Olympian, 18-25, 25-14, 25-20, 20-25, 15-10
#3 Granada Hills d. #14 Cate, 25-17, 25-18, 25-20
#5 LA University d. #11 Garden Grove Pacifica, 25-22, 19-25, 25-22, 25-18
#10 Rock Academy d. #7 Granada Hills Kennedy, 14-25, 25-10, 20-25, 25-13, 15-12
#2 Mammoth d. #15 CAMS, 25-21, 25-18, 25-13
DIVISION V
#1 East Valley, bye
#8 Panorama d. #9 Loma Linda Academy, 25-20, 21-25, 25-13, 30-28
#5 Artesia d. #12 South East, 25-8, 25-6, 25-9
#4 Elsinore d. #13 Legacy, 25-9, 25-20, 25-18
#3 O’Farrell Charter d. #14 Moreno Valley, 25-20, 25-19, 25-20
#11 Nogales at #6 Schurr, 19-25, 29-27, 25-12, 14-25, 15-9
#10 South El Monte d. #7 Foothill Tech, 25-20, 15-25, 25-22, 16-25, 15-12
#2 Morro Bay d. #15 Anaheim, 25-6, 25-10, 25-11
WEDNESDAY’S SCHEDULE
First Round
OPEN DIVISION
#8 Mira Costa at #1 Sierra Canyon
#5 Marymount at #4 San Diego Cathedral
#6 San Juan Hills at #3 Torrey Pines
#7 Redondo Union at #2 Mater Dei
Note: Quarterfinals (Divisions I-V) Nov. 13 at higher seeds; Semifinals (all divisions) Nov. 15 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 18 at higher seeds.