High school girls’ tennis: Updated Southern Section playoff schedule
-
-
- Share via
HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S SCHEDULE
(Matches at 2 p.m. unless noted)
Semifinals
DIVISION 1
Mater Dei at Corona del Mar
Mira Costa at Portola
DIVISION 2
Calabasas at Woodbridge
Harvard-Westlake at Crean Lutheran
DIVISION 3
Temple City at Whitney
Campbell Hall at Flintridge Prep
DIVISION 4
Pasadena Poly at Oaks Christian
Agoura at Torrance
DIVISION 5
Burbank at Valencia
Cerritos at Lakewood St. Joseph
DIVISION 6
Flintridge Sacred Heart at Villa Park
Village Christian at Saugus
DIVISION 7
Laguna Hills at Malibu
Oakwood at Segerstrom
DIVISION 8
Bishop Diego at Tahquitz
Oxnard at Garden Grove Santiago
Note: Finals (Divisions 1-4) Nov. 17 at University of Redlands; Finals (Divisions 5-8) Nov. 17 at The Claremont Club.