High School Sports

High school girls’ tennis: Updated Southern Section playoff schedule

By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS

WEDNESDAY’S SCHEDULE

(Matches at 2 p.m. unless noted)

Semifinals

DIVISION 1
Mater Dei at Corona del Mar
Mira Costa at Portola

DIVISION 2
Calabasas at Woodbridge
Harvard-Westlake at Crean Lutheran

DIVISION 3
Temple City at Whitney
Campbell Hall at Flintridge Prep

DIVISION 4
Pasadena Poly at Oaks Christian
Agoura at Torrance

DIVISION 5
Burbank at Valencia
Cerritos at Lakewood St. Joseph

DIVISION 6
Flintridge Sacred Heart at Villa Park
Village Christian at Saugus

DIVISION 7
Laguna Hills at Malibu
Oakwood at Segerstrom

DIVISION 8
Bishop Diego at Tahquitz
Oxnard at Garden Grove Santiago

Note: Finals (Divisions 1-4) Nov. 17 at University of Redlands; Finals (Divisions 5-8) Nov. 17 at The Claremont Club.

