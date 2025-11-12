High school boys’ water polo: Wednesday’s playoff scores and schedule
HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
CITY SECTION FINALS
At Valley College
DIVISION I
#3 Palisades 8, #1 Granada Hills 7
OPEN DIVISION
#1 Cleveland 9, #2 Eagle Rock 4
SOUTHERN SECTION
Semifinals
OPEN DIVISION
At Woolett Aquatics Center
#1 Newport Harbor 19, #6 Mira Costa 11
#3 Corona del Mar 10, #4 Oaks Christian 6
DIVISION 1
Loyola 11, Dos Pueblos 10
Mater Dei 12, Harvard-Westlake 8
Note: Finals (all divisions) Nov. 15 at Mt. San Antonio College (times TBA).