High School Sports

High school flag football: City Section scores, schedule

By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL

CITY SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals

OPEN DIVISION
#4 LA Marshall 14, #1 San Pedro 13
#2 Eagle Rock 21, #3 Panorama 0

DIVISION I
#8 Carson 7, #5 Franklin 6
#11 El Camino Real 26, #2 Bell 14

DIVISION II
#1 Sun Valley Magnet 2, #12 Angelou 0
33 San Fernando 14, #7 Sherman Oaks CES 8

DIVISION III
#13 Westchester 28, #9 Van Nuys 6
#2 Hawkins 26, #6 Arleta 20

SATURDAY’S SCHEDULE
FINALS
At Garfield High

OPEN DIVISION
#4 LA Marshall (19-10) vs. #2 Eagle Rock (20-1), 6 p.m.

DIVISION I
#11 El Camino Real (10-6-1) vs. #8 Carson (10-12-2), 4 p.m.

DIVISION II
#3 San Fernando (11-10) vs. #1 Sun Valley Magnet (15-2), 2 p.m.

DIVISION III
#13 Westchester (9-4) vs. #2 Hawkins (17-8), 12 p.m.

