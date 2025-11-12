High school flag football: City Section scores, schedule
-
-
- Share via
HIGH SCHOOL FLAG FOOTBALL
CITY SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals
OPEN DIVISION
#4 LA Marshall 14, #1 San Pedro 13
#2 Eagle Rock 21, #3 Panorama 0
DIVISION I
#8 Carson 7, #5 Franklin 6
#11 El Camino Real 26, #2 Bell 14
DIVISION II
#1 Sun Valley Magnet 2, #12 Angelou 0
33 San Fernando 14, #7 Sherman Oaks CES 8
DIVISION III
#13 Westchester 28, #9 Van Nuys 6
#2 Hawkins 26, #6 Arleta 20
SATURDAY’S SCHEDULE
FINALS
At Garfield High
OPEN DIVISION
#4 LA Marshall (19-10) vs. #2 Eagle Rock (20-1), 6 p.m.
DIVISION I
#11 El Camino Real (10-6-1) vs. #8 Carson (10-12-2), 4 p.m.
DIVISION II
#3 San Fernando (11-10) vs. #1 Sun Valley Magnet (15-2), 2 p.m.
DIVISION III
#13 Westchester (9-4) vs. #2 Hawkins (17-8), 12 p.m.