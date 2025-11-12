Advertisement
High School Sports

High school girls’ volleyball: CIF SoCal Regionals playoff results and pairings

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL

CIF SOCAL REGIONALS
WEDNESDAY’S RESULTS
First Round

OPEN DIVISION
#1 Sierra Canyon d. #8 Mira Costa, 25-23, 23-25, 25-17, 25-19
#5 Marymount d. #4 San Diego Cathedral, 26-24, 25-20, 25-9
#3 Torrey Pines d. #6 San Juan Hills, 25-15, 25-22, 25-6
#2 Mater Dei d. #7 Redondo Union, 29-27, 25-19, 25-21

THURSDAY’S SCHEDULE
(Matches at 6 p.m. unless noted)
Quarterfinals

DIVISION I
#9 Long Beach Poly at #1 Harvard-Westlake
#12 Bishop Montgomery at #4 West Ranch
#6 Coronado at #3 Santa Margarita
#10 Bakersfield Centennial at #2 Temecula Valley, 5 p.m.

DIVISION II
#9 Arroyo Valley at # 1 Liberty, 5 p.m.
#13 Ventura at #12 La Canada
#6 Scripps Ranch at #3 Cypress
#15 Dana Hills at #7 Carlsbad

DIVISION III
#8 Royal at #1 Academy of Our Lady of Peace
#5 Patrick Henry at #4 Santa Fe Christian
#6 Ontario Christian at #3 Mission Vista
#7 Chadwick at #2 Frontier, 5:30 p.m.

DIVISION IV
#8 Grant at #1 Nipomo
#13 West Valley vs. #12 Capistrano Valley Christian at Capistrano Valley
#5 LA University at #3 Granada Hills
#10 Rock Academy at #2 Mammoth

DIVISION V
#8 Panorama at #1 East Valley
#5 Artesia at #4 Elsinore
#11 Nogales at #3 O’Farrell Charter
#10 South El Monte at #2 Morro Bay, 5 p.m.

Note: Semifinals (all divisions) Nov. 15 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 18 at higher seeds.

