High School Sports

High school girls’ tennis: Southern Section playoff results, schedule

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals

DIVISION 1
Corona del Mar 13, Mater Dei 5
Portola 9, Mira Costa 9 (Portola wins on games 68-67)

DIVISION 2
Calabasas 10, Woodbridge 8
Harvard-Westlake 15, Crean Lutheran 3

DIVISION 3
Temple City 11, Whitney 7
Flintridge Prep 9, Campbell Hall 9 (Flintridge Prep wins on games)

DIVISION 4
Oaks Christian 11, Pasadena Poly 7
Agoura 12, Torrance 6

DIVISION 5
Valencia 10, Burbank 8
Lakewood St. Joseph 10, Cerritos 8

DIVISION 6
Villa Park 10, Flintridge Sacred Heart 8
Village Christian 13, Saugus 5

DIVISION 7
Laguna Hills at Malibu
Oakwood 11, Segerstrom 7

DIVISION 8
Bishop Diego 10, Tahquitz 8
Garden Grove Santiago 10, Oxnard 8

MONDAY’S SCHEDULE
FINALS
At University of Redlands

DIVISION 1
Portola vs. Corona Del Mar, 3:15 p.m.

DIVISION 2
Calabasas vs. Harvard-Westlake, 3 p.m.

DIVISION 3
Flintridge Prep vs. Temple City, 12 p.m.

DIVISION 4
Oaks Christian vs. Agoura, 12:15 p.m.

At The Claremont Club

DIVISION 5
Valencia vs. Lakewood St. Joseph, 11 a.m.

DIVISION 6
Villa Park vs. Village Christian, 11:10 a.m.

DIVISION 7
Malibu / Laguna Hills vs. Oakwood, 1:30 p.m.

DIVISION 8
Bishop Diego vs. Garden Grove Santiago, 1:40 p.m.

