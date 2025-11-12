High school girls’ tennis: Southern Section playoff results, schedule
HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS
SOUTHERN SECTION PLAYOFFS
WEDNESDAY’S RESULTS
Semifinals
DIVISION 1
Corona del Mar 13, Mater Dei 5
Portola 9, Mira Costa 9 (Portola wins on games 68-67)
DIVISION 2
Calabasas 10, Woodbridge 8
Harvard-Westlake 15, Crean Lutheran 3
DIVISION 3
Temple City 11, Whitney 7
Flintridge Prep 9, Campbell Hall 9 (Flintridge Prep wins on games)
DIVISION 4
Oaks Christian 11, Pasadena Poly 7
Agoura 12, Torrance 6
DIVISION 5
Valencia 10, Burbank 8
Lakewood St. Joseph 10, Cerritos 8
DIVISION 6
Villa Park 10, Flintridge Sacred Heart 8
Village Christian 13, Saugus 5
DIVISION 7
Laguna Hills at Malibu
Oakwood 11, Segerstrom 7
DIVISION 8
Bishop Diego 10, Tahquitz 8
Garden Grove Santiago 10, Oxnard 8
MONDAY’S SCHEDULE
FINALS
At University of Redlands
DIVISION 1
Portola vs. Corona Del Mar, 3:15 p.m.
DIVISION 2
Calabasas vs. Harvard-Westlake, 3 p.m.
DIVISION 3
Flintridge Prep vs. Temple City, 12 p.m.
DIVISION 4
Oaks Christian vs. Agoura, 12:15 p.m.
At The Claremont Club
DIVISION 5
Valencia vs. Lakewood St. Joseph, 11 a.m.
DIVISION 6
Villa Park vs. Village Christian, 11:10 a.m.
DIVISION 7
Malibu / Laguna Hills vs. Oakwood, 1:30 p.m.
DIVISION 8
Bishop Diego vs. Garden Grove Santiago, 1:40 p.m.