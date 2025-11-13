Advertisement
High school girls’ volleyball: Southern California regional results and pairings

By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

Quarterfinals

DIVISION I

#1 Harvard-Westlake d. #9 Long Beach Poly, 25-13, 21-25, 22-25, 25-11, 15-11

#12 Bishop Montgomery d. #4 West Ranch, 23-25, 23-25, 25-19, 25-18, 15-9

#3 Santa Margarita d. #6 Coronado, 25-21, 25-20, 25-17

#2 Temecula Valley d. #10 Bakersfield Centennial, 25-17, 22-25, 25-19, 25-23

DIVISION II

#1 Liberty d. #9 Arroyo Valley, 25-20, 25-19, 25-20

#12 La Canada d. #13 Ventura, 17-25, 25-15, 25-21, 23-25, 15-10

#3 Cypress d. #6 Scripps Ranch, 20-25, 21-25, 25-15, 26-24, 15-13

#7 Carlsbad d. #15 Dana Hills, 25-14, 25-17, 22-25, 18-25, 15-13

DIVISION III

#1 Academy of Our Lady of Peace d. #8 Royal, 25-21, 25-11, 25-22

#4 Santa Fe Christian d. #5 Patrick Henry, 25-13, 25-7, 25-16

#3 Mission Vista d. #6 Ontario Christian, 25-19, 19-25, 25-13, 21-25, 15-7

#2 Frontier d. #7 Chadwick, 25-20, 25-18, 35-23

DIVISION IV

#1 Nipomo d. #8 Grant, 24-26, 25-22, 27-25, 25-21

#12 Capistrano Valley Christian d. #13 West Valley, 25-13, 25-12, 25-22

#3 Granada Hills d. #5 LA University, 25-23, 25-17, 25-22

#2 Mammoth d. #10 Rock Academy, 25-20, 25-12, 25-21

DIVISION V

#8 Panorama d. #1 East Valley, 25-23, 20-25, 21-25, 25-21, 15-12

#4 Elsinore d. #5 Artesia, 21-25, 26-24, 25-17, 25-19

#11 Nogales d. #3 O’Farrell Charter, 3-2

#2 Morro Bay d. #10 South El Monte, 25-10, 25-21, 25-18

SATURDAY’S SCHEDULE

SEMIFINALS

(Matches at 6 p.m. unless noted)

OPEN DIVISION

#5 Marymount at #1 Sierra Canyon

#3 Torrey Pines at #2 Mater Dei

DIVISION I

#12 Bishop Montgomery at #1 Harvard-Westlake

#3 Santa Margarita at #2 Temecula Valley

DIVISION II

#12 La Canada at #1 Bakersfield Liberty

#7 Carlsbad at #3 Cypress

DIVISION III

#4 Santa Fe Christian at #1 Academy of Our Lady of Peace

#3 Mission Vista at #2 Bakersfield Frontier

DIVISION IV

#12 Capistrano Valley Christian at #1 Nipomo

#3 Granada Hills at #2 Mammoth

DIVISION V

#8 Panorama at #4 Elsinore

#11 Nogales at #2 Morro Bay

Note: Finals (all divisions) Nov. 18 at higher seeds.

