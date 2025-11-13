High school girls’ volleyball: Southern California regional results and pairings
THURSDAY’S RESULTS
Quarterfinals
DIVISION I
#1 Harvard-Westlake d. #9 Long Beach Poly, 25-13, 21-25, 22-25, 25-11, 15-11
#12 Bishop Montgomery d. #4 West Ranch, 23-25, 23-25, 25-19, 25-18, 15-9
#3 Santa Margarita d. #6 Coronado, 25-21, 25-20, 25-17
#2 Temecula Valley d. #10 Bakersfield Centennial, 25-17, 22-25, 25-19, 25-23
DIVISION II
#1 Liberty d. #9 Arroyo Valley, 25-20, 25-19, 25-20
#12 La Canada d. #13 Ventura, 17-25, 25-15, 25-21, 23-25, 15-10
#3 Cypress d. #6 Scripps Ranch, 20-25, 21-25, 25-15, 26-24, 15-13
#7 Carlsbad d. #15 Dana Hills, 25-14, 25-17, 22-25, 18-25, 15-13
DIVISION III
#1 Academy of Our Lady of Peace d. #8 Royal, 25-21, 25-11, 25-22
#4 Santa Fe Christian d. #5 Patrick Henry, 25-13, 25-7, 25-16
#3 Mission Vista d. #6 Ontario Christian, 25-19, 19-25, 25-13, 21-25, 15-7
#2 Frontier d. #7 Chadwick, 25-20, 25-18, 35-23
DIVISION IV
#1 Nipomo d. #8 Grant, 24-26, 25-22, 27-25, 25-21
#12 Capistrano Valley Christian d. #13 West Valley, 25-13, 25-12, 25-22
#3 Granada Hills d. #5 LA University, 25-23, 25-17, 25-22
#2 Mammoth d. #10 Rock Academy, 25-20, 25-12, 25-21
DIVISION V
#8 Panorama d. #1 East Valley, 25-23, 20-25, 21-25, 25-21, 15-12
#4 Elsinore d. #5 Artesia, 21-25, 26-24, 25-17, 25-19
#11 Nogales d. #3 O’Farrell Charter, 3-2
#2 Morro Bay d. #10 South El Monte, 25-10, 25-21, 25-18
SATURDAY’S SCHEDULE
SEMIFINALS
(Matches at 6 p.m. unless noted)
OPEN DIVISION
#5 Marymount at #1 Sierra Canyon
#3 Torrey Pines at #2 Mater Dei
DIVISION I
#12 Bishop Montgomery at #1 Harvard-Westlake
#3 Santa Margarita at #2 Temecula Valley
DIVISION II
#12 La Canada at #1 Bakersfield Liberty
#7 Carlsbad at #3 Cypress
DIVISION III
#4 Santa Fe Christian at #1 Academy of Our Lady of Peace
#3 Mission Vista at #2 Bakersfield Frontier
DIVISION IV
#12 Capistrano Valley Christian at #1 Nipomo
#3 Granada Hills at #2 Mammoth
DIVISION V
#8 Panorama at #4 Elsinore
#11 Nogales at #2 Morro Bay
Note: Finals (all divisions) Nov. 18 at higher seeds.