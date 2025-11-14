How the Southland’s top 25 high school football teams fared
-
A look at how the top 25 high school football teams in the Southland fared this week:
Rk. School (record) result; Next game
1. SIERRA CANYON (10-1) lost to Santa Margarita, 21-9; eliminated from playoffs
2. ST. JOHN BOSCO (9-2) lost to Orange Lutheran, 20-19; eliminated from playoffs
3. CORONA CENTENNIAL (10-1) def. Servite, 41-6; vs. Mater Dei, next Friday
4. MATER DEI (8-2) def. Mission Viejo, 20-0; vs. Corona Centennial, next Friday
5. MISSION VIEJO (9-2) lost to Mater Dei, 20-0; eliminated from playoffs
6 SANTA MARGARITA (8-3) def. Sierra Canyon, 21-9; vs. Orange Lutheran, next Friday
7. SERVITE (6-5) lost to Corona Centennial, 41-6; eliminated from playoffs
8. ORANGE LUTHERAN (3-8*) def. St. John Bosco, 20-19; vs. Santa Margarita, next Friday
9. LOS ALAMITOS (10-2) def. San Juan Hills, 35-10; vs. Murrieta Valley, next Friday
10. OXNARD PACIFICA (12-0) def. Bishop Amat, 28-7; vs. Chino Hills, next Friday
11. LEUZINGER (10-1) def. Chaparral, 19-16; vs. San Clemente, next Friday
12. MURRIETA VALLEY (9-3) def. Rancho Cucamonga, 26-6; vs. Los Alamitos
13. SAN JUAN HILLS (2-10^) lost to Los Alamitos, 35-10; eliminated from playoffs
14. BEAUMONT (7-3) eliminated from playoffs
15. DOWNEY (9-2) eliminated from playoffs
16. CREAN LUTHERAN (10-1) eliminated from playoffs
17. RANCHO CUCAMONGA (8-4) lost to Murrieta Valley, 26-6; eliminated from playoffs
18. VISTA MURRIETA (8-4) lost to San Clemente, 32-7; eliminated from playoffs
19. VALENCIA (9-2) eliminated from playoffs
20. DAMIEN (8-3) eliminated from playoffs
21. AQUINAS (9-2) eliminated from playoffs
22. YORBA LINDA (9-2); eliminated from playoffs
23. CORONA DEL MAR (9-2) eliminated from playoffs
24. CHINO HILLS (8-3) def. Sherman Oaks Notre Dame, 54-26; vs. Oxnard Pacifica
25. PALOS VERDES (8-4) def. Dana Hills, 14-13; vs. Edison
*-two forfeits / ^-nine forfeits