Advertisement
High School Sports

High school football: City and Southern Section semifinal playoff schedules

Football on a kicking tee on a grass field.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

FRIDAY’S SCHEDULE

(Games at 7 p.m. unless noted)

CITY SECTION

Semifinals

OPEN DIVISION

#5 Garfield at #1 Carson

#6 Crenshaw at #2 Birmingham

DIVISION I

#5 Marquez at #1 Venice

#11 Dorsey or #3 Eagle Rock at #2 South Gate

DIVISION II

#4 Fairfax at #1 Cleveland

#6 L.A. Marshall at #2 San Fernando

DIVISION III

#5 Contreras at #1 Santee

#3 L.A. Wilson at #2 Hawkins

SOUTHERN SECTION

Semifinals

DIVISION I

Santa Margarita vs. Orange Lutheran at Orange Coast College

Mater Dei at Corona Centennial

DIVISION 2

Los Alamitos at Murrieta Valley

San Clemente at Leuzinger

DIVISION 3

Oxnard Pacifica at Chino Hills

Edison at Palos Verdes

DIVISION 4

San Jacinto vs. Villa Park at El Modena

La Habra at Oaks Christian

DIVISION 5

Redondo Union at Loyola

La Serna at Rio Hondo Prep

DIVISION 6

St. Pius X-St. Matthias Academy at Eastvale Roosevelt

Ventura at Agoura

DIVISION 7

Palm Springs at Barstow

Saugus at Apple Valley

DIVISION 8

Palm Desert at Beckman

Irvine at Brea Olinda

DIVISION 9

Hesperia at Ramona

Cerritos Valley Christian at San Dimas

DIVISION 10

Santa Monica at Tahquitz

Garden Grove Pacifica at Hillcrest

DIVISION 11

Baldwin Park at Western Christian

South Pasadena at Valley View

DIVISION 12

Grace at Coachella Valley

Bellflower at Santa Paula

DIVISION 13

Woodbridge at Saddleback

Montebello at La Puente

DIVISION 14

Miller at South El Monte

Pioneer at Anaheim

8-MAN

Semifinals

DIVISION 1

Chadwick at Flintridge Prep

Faith Baptist at Wildomar Cornerstone Christian

DIVISION 2

Calvary Baptist at Cate

Hesperia Christian at Lancaster Baptist

SATURDAY’S SCHEDULE

8-MAN

CITY SECTION

At Birmingham High

Finals

#2 Animo Robinson vs. #4 East Valley or #1 Sherman Oaks CES, 5 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement