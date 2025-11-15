High school football: City and Southern Section semifinal playoff schedules
-
-
-
- Share via
FRIDAY’S SCHEDULE
(Games at 7 p.m. unless noted)
CITY SECTION
Semifinals
OPEN DIVISION
#5 Garfield at #1 Carson
#6 Crenshaw at #2 Birmingham
DIVISION I
#5 Marquez at #1 Venice
#11 Dorsey or #3 Eagle Rock at #2 South Gate
DIVISION II
#4 Fairfax at #1 Cleveland
#6 L.A. Marshall at #2 San Fernando
DIVISION III
#5 Contreras at #1 Santee
#3 L.A. Wilson at #2 Hawkins
SOUTHERN SECTION
Semifinals
DIVISION I
Santa Margarita vs. Orange Lutheran at Orange Coast College
Mater Dei at Corona Centennial
DIVISION 2
Los Alamitos at Murrieta Valley
San Clemente at Leuzinger
DIVISION 3
Oxnard Pacifica at Chino Hills
Edison at Palos Verdes
DIVISION 4
San Jacinto vs. Villa Park at El Modena
La Habra at Oaks Christian
DIVISION 5
Redondo Union at Loyola
La Serna at Rio Hondo Prep
DIVISION 6
St. Pius X-St. Matthias Academy at Eastvale Roosevelt
Ventura at Agoura
DIVISION 7
Palm Springs at Barstow
Saugus at Apple Valley
DIVISION 8
Palm Desert at Beckman
Irvine at Brea Olinda
DIVISION 9
Hesperia at Ramona
Cerritos Valley Christian at San Dimas
DIVISION 10
Santa Monica at Tahquitz
Garden Grove Pacifica at Hillcrest
DIVISION 11
Baldwin Park at Western Christian
South Pasadena at Valley View
DIVISION 12
Grace at Coachella Valley
Bellflower at Santa Paula
DIVISION 13
Woodbridge at Saddleback
Montebello at La Puente
DIVISION 14
Miller at South El Monte
Pioneer at Anaheim
8-MAN
Semifinals
DIVISION 1
Chadwick at Flintridge Prep
Faith Baptist at Wildomar Cornerstone Christian
DIVISION 2
Calvary Baptist at Cate
Hesperia Christian at Lancaster Baptist
SATURDAY’S SCHEDULE
8-MAN
CITY SECTION
At Birmingham High
Finals
#2 Animo Robinson vs. #4 East Valley or #1 Sherman Oaks CES, 5 p.m.