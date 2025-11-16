High school boys’ water polo SoCal regionals schedule
HIGH SCHOOL BOYS’ WATER POLO
SOCAL REGIONALS
(Games at 5 p.m. unless noted)
TUESDAY’S SCHEDULE
First Round
DIVISION I
#8 Mater Dei at #1 Newport Harbor
#5 Oaks Christian at #4 Corona del Mar
#6 Mira Costa at #3 San Diego Cathedral
#7 Loyola at #2 La Jolla
DIVISION 2
#8 Bonita at #1 Bishop’s
#5 Torrey Pines vs. #4 Carlsbad at Rancho Bernardo
#6 Oceanside at #3 Capistrano Valley
#7 Damien at #2 Santana
DIVISION 3
#8 Granada Hills at #1 Temecula Valley
#5 Cleveland vs. #4 Fontana at San Gorgonio
#6 Eagle Rock at #3 Mar Vista
#7 Palisades at #2 Charter Oak
Note: Semifinals (all divisions) Nov. 20 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 22 at higher seeds.