High School Sports

High school boys’ water polo SoCal regionals schedule

HIGH SCHOOL BOYS’ WATER POLO

SOCAL REGIONALS

(Games at 5 p.m. unless noted)

TUESDAY’S SCHEDULE

First Round

DIVISION I

#8 Mater Dei at #1 Newport Harbor

#5 Oaks Christian at #4 Corona del Mar

#6 Mira Costa at #3 San Diego Cathedral

#7 Loyola at #2 La Jolla

DIVISION 2

#8 Bonita at #1 Bishop’s

#5 Torrey Pines vs. #4 Carlsbad at Rancho Bernardo

#6 Oceanside at #3 Capistrano Valley

#7 Damien at #2 Santana

DIVISION 3

#8 Granada Hills at #1 Temecula Valley

#5 Cleveland vs. #4 Fontana at San Gorgonio

#6 Eagle Rock at #3 Mar Vista

#7 Palisades at #2 Charter Oak

Note: Semifinals (all divisions) Nov. 20 at higher seeds; Finals (all divisions) Nov. 22 at higher seeds.

