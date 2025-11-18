Don't Miss
High School Sports

High school basketball: Monday’s scores for boys’ and girls’ games

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Banning 75, Santee 46

Bell 57, East College Prep 31

Carson 59, South East 37

Downtown Magnets 77, Contreras 27

Eagle Rock 54, Verdugo Hills 51

Foshay 82, Rise Kohyang 16

Gertz-Ressler 70, AHSA 25

Harbor Teacher 27, NOVA Academy 4

Hollywood 100, Chavez 29

LA University 69, Mendez 24

Manual Arts 38, Fremont 34

New Designs University Park 44, Lakeview Charter

Sherman Oaks CES 62, Gardena 61

Sun Valley Magnet 77, Community Charter 43

Torres 77, Aspire Ollin 22

West Adams 58, Animo Robinson 43

SOUTHERN SECTION

ACE 58, Lucerne Valley 19

AGBU 65, Riverside Prep 43

Anaheim Canyon 83, Irvine University 43

Beaumont 79, Grand Terrace 25

Beckman 52, Lakewood 50

Bishop Amat 84, Firebaugh 61

Bonita 61, St. Anthony 49

Brea Olinda 61, El Toro 43

Buckley 64, YULA 35

California 72, Whittier Christian 56

Camarillo 84, Hueneme 38

Canyon Country Canyon 65, Antelope Valley 28

Carter 90, Norco 75

Cathedral 59, Lancaster 44

Cerritos 87, Savanna 51

Chino Hills 62, Dana Hills 41

Citrus Valley 63, Colton 33

Compton 96, Compton Early College 6

Corona 78, Heritage 46

Crean Lutheran 85, Calvary Baptist 43

Damien 89, Sunny Hills 42

Duarte 81, Downey Calvary Chapel 32

El Modena 66, Katella 44

Excelsior Charter 74, Barstow 70

Fairmont Prep 71, Linfield Christian 42

Foothill Tech 53, Trinity Classical Academy 49

Fullerton 53, Glendora 48

Glenn 34, Lennox Academy 25

Highland 67, Buena Park 48

Holy Martyrs Armenian 80, San Marino 74

Hoover 79, Workman 11

Inglewood 125, Lynwood 37

JSerra 75, Troy 42

La Habra 81, Whittier 36

La Serna 65, Don Lugo 40

Leuzinger 64, Riverside King 60

Long Beach Wilson 61, Downey 60

Malibu 53, El Segundo 41

Mira Costa 85, Torrance 70

Murrieta Valley 69, Temecula Prep 65

Newbury Park 73, Buena 28

Newport Harbor 53, Irvine 47

North Torrance 51, Eastside 47

Orange 63, Samueli Academy 30

Orange Lutheran 93, Oakwood 75

Orange Vista 87, Twentynine Palms 39

Palmdale 66, Rosamond 63

Pioneer 69, Anaheim 51

Placentia Valencia 82, Oxford Academy 75

Rancho Alamitos 34, Magnolia 24

Redlands 67, La Quinta 35

Riverside Poly 73, Victor Valley 33

Rosemead 45, Azusa 33

Rubidoux 51, Loma Linda Academy 46

San Jacinto Valley Academy 75, Banning 62

Santa Ana 68, Magnolia Science Academy 53

Santa Ana Valley 66, Ganesha 61

Santa Margarita 89, Temecula Valley 38

Santa Rosa Academy 69, Redlands Adventist Academy 51

Service 100, United Christian Academy 18

Sierra Vista 55, Northview 40

Southlands Christian 43, El Monte 35

St. Bernard 81, Claremont 56

St. Margaret’s 82, Tarbut V’ Torah 61

Sultana 60, Big Bear 52

Summit Leadership Academy 65, Hesperia Christian 47

Tehachapi 63, Paraclete 50

Temple City 51, Gabrielino 44

Trabuco Hills 86, Whitney 51

Valencia 47, Heritage Christian 44

Vista del Lago 63, Bloomington 43

Webb 91, Navies Bridge 27

Wiseburn Da Vinci 73, Oak Park 56

Woodbridge 71, Quartz Hill 66

INTERSECTIONAL

Crenshaw 56, Edgewood 32

Crespi 81, Cleveland 44

de Toledo 54, Canoga Park 41

Edison 65, Rancho Dominguez 58

Fairfax 45, Long Beach Cabrillo 44

Grace 49, Monroe 34

Oaks Christian 88, San Fernando 50

Ontario Christian 75, Maywood Academy 21

Salesian 83, Sotomayor 31

Santa Monica 77, Los Angeles 31

Shalhevet 64, Granada Hills Kennedy 32

South Pasadena 77, Franklin 43

St. Monica 65, Math & Science College Prep 58

Templeton 76, Coastal Christian 60

Triumph Charter 53, Newbury Park Adventist 33

Village Christian 82, El Camino Real 34

Villa Park 92, South Gate 26

Washington 89, Lawndale 49

West Torrance 64, Venice 55

GIRLS

CITY SECTION

Community Charter 29, Sun Valley Magnet 20

Diego Rivera 33, Sotomayor 26

Foshay 35, Rise Kohyang 5

Granada Hills Kennedy 48, Arleta 37

Harbor Teacher 73, Huntington Park 11

Hollywood 38, Chavez 18

Lakeview Charter 37, Canoga Park 17

Math & Science College Prep 29, USC-MAE 15

Orthopaedic 26, East Valley 14

Rancho Dominguez 32, Dymally 13

RFK Community 55, Lincoln 32

Sherman Oaks CES 58, Sylmar 51

Torres 37, Aspire Ollin 21

West Adams 48, Animo Robinson 43

SOUTHERN SECTION

Alemany 47, Wiseburn Da Vinci 38

Aliso Niguel 59, St. Margaret’s 53

Arcadia 60, Rosemead 16

Arroyo 43, Alhambra 23

Ayala 36, Riverside North 13

Baldwin Park 56, Bassett 12

Bishop Amat 63, Fullerton 28

Bolsa Grande 44, Norwalk 43

Bonita 45, Palm Desert 34

Buena Park 62, Vista Murrieta 37

Carter 72, Pacific 9

Citrus Valley 62, San Gorgonio 20

Corona 32, Murrieta Valley 26

El Rancho 53, Apple Valley 46

El Toro 56, Edison 39

Flintridge Prep 63, Chino Hills 30

Glendora 75, Nogales 11

Glenn 31, Lennox Academy 12

Heritage 67, Diamond Bar 19

Hesperia 56, Riverside Poly 44

Hoover 43, Workman 20

Indian Springs 36, Arroyo Valley 25

Indio 39, Brawley 33

JSerra 67, El Dorado 31

Laguna Beach 45, Brea Olinda 38

La Habra 29, Saddleback 5

La Quinta 58, Rim of the World 3

La Salle 61, La Canada 29

La Serna 41, Yorba Linda 37

La Sierra 24, Mayfair 21

Long Beach Wilson 55, Gahr 32

Los Altos 53, Cajon 31

Marymount 48, Pasadena Marshall 31

Mission Viejo 22, Irvine University 9

Monrovia 37, Azusa 18

Norco 42, Perris 19

Northwood 64, Laguna Hills 23

Oak Park 68, Santa Maria St. Joseph 62

Oaks Christian 69, Moorpark 25

Palm Springs 62, Citrus Hill 11

Pasadena Poly 53, Temple City 31

Pilibos 62, Milken 33

Placentia Valencia 55, Oxford Academy 42

Ramona 64, Hillcrest 45

Rancho Alamitos 20, Ocean View 18

Rialto 54, Anaheim Canyon 30

Rowland 64, Ridgecrest Burroughs 47

San Bernardino 47, Upland 36

San Clemente 98, Hacienda Heights Wilson 60

San Dimas 53, Loma Linda Academy 43

San Jacinto Valley Academy 45, Banning 15

San Juan Hills 59, La Palma Kennedy 45

Santa Monica 42, El Segundo 29

Saugus 49, Chaminade 46

Schurr 47, Santa Ana 13

Silver Valley 54, Western Christian 49

Southlands Christian 32, El Monte 20

St. Genevieve 67, San Gabriel Academy 29

St. Monica Academy 71, Legacy Christian Academy 40

Tesoro 56, California 22

Thousand Oaks 53, Dos Pueblos 39

Trinity Classical Academy 63, Oxnard Pacifica 46

Troy 58, Corona Santiago 34

Twentynine Palms 59, Barstow 14

Ventura 74, Camarillo 49

Villa Park 70, Westminster 10

Vista del Lago 58, Bloomington 8

Walnut 50, Covina 9

Webb 39, PAL Academy 7

West Covina 71, Sierra Vista 62

Westlake 83, Palmdale 23

Westminster La Quinta 34, Garden Grove Pacifica 16

Whitney 58, Temescal Canyon 48

Woodbridge 63, Magnolia 16

Yucca Valley 52, Colton 29

INTERSECTIONAL

El Camino Real 58, Buena 28

Northridge Academy 54, Simi Valley 33

Quartz Hill 62, Vaughn 10

University Prep 36. Boron 30
