High school basketball: Monday’s scores for boys’ and girls’ games
HIGH SCHOOL BASKETBALL
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Banning 75, Santee 46
Bell 57, East College Prep 31
Carson 59, South East 37
Downtown Magnets 77, Contreras 27
Eagle Rock 54, Verdugo Hills 51
Foshay 82, Rise Kohyang 16
Gertz-Ressler 70, AHSA 25
Harbor Teacher 27, NOVA Academy 4
Hollywood 100, Chavez 29
LA University 69, Mendez 24
Manual Arts 38, Fremont 34
New Designs University Park 44, Lakeview Charter
Sherman Oaks CES 62, Gardena 61
Sun Valley Magnet 77, Community Charter 43
Torres 77, Aspire Ollin 22
West Adams 58, Animo Robinson 43
SOUTHERN SECTION
ACE 58, Lucerne Valley 19
AGBU 65, Riverside Prep 43
Anaheim Canyon 83, Irvine University 43
Beaumont 79, Grand Terrace 25
Beckman 52, Lakewood 50
Bishop Amat 84, Firebaugh 61
Bonita 61, St. Anthony 49
Brea Olinda 61, El Toro 43
Buckley 64, YULA 35
California 72, Whittier Christian 56
Camarillo 84, Hueneme 38
Canyon Country Canyon 65, Antelope Valley 28
Carter 90, Norco 75
Cathedral 59, Lancaster 44
Cerritos 87, Savanna 51
Chino Hills 62, Dana Hills 41
Citrus Valley 63, Colton 33
Compton 96, Compton Early College 6
Corona 78, Heritage 46
Crean Lutheran 85, Calvary Baptist 43
Damien 89, Sunny Hills 42
Duarte 81, Downey Calvary Chapel 32
El Modena 66, Katella 44
Excelsior Charter 74, Barstow 70
Fairmont Prep 71, Linfield Christian 42
Foothill Tech 53, Trinity Classical Academy 49
Fullerton 53, Glendora 48
Glenn 34, Lennox Academy 25
Highland 67, Buena Park 48
Holy Martyrs Armenian 80, San Marino 74
Hoover 79, Workman 11
Inglewood 125, Lynwood 37
JSerra 75, Troy 42
La Habra 81, Whittier 36
La Serna 65, Don Lugo 40
Leuzinger 64, Riverside King 60
Long Beach Wilson 61, Downey 60
Malibu 53, El Segundo 41
Mira Costa 85, Torrance 70
Murrieta Valley 69, Temecula Prep 65
Newbury Park 73, Buena 28
Newport Harbor 53, Irvine 47
North Torrance 51, Eastside 47
Orange 63, Samueli Academy 30
Orange Lutheran 93, Oakwood 75
Orange Vista 87, Twentynine Palms 39
Palmdale 66, Rosamond 63
Pioneer 69, Anaheim 51
Placentia Valencia 82, Oxford Academy 75
Rancho Alamitos 34, Magnolia 24
Redlands 67, La Quinta 35
Riverside Poly 73, Victor Valley 33
Rosemead 45, Azusa 33
Rubidoux 51, Loma Linda Academy 46
San Jacinto Valley Academy 75, Banning 62
Santa Ana 68, Magnolia Science Academy 53
Santa Ana Valley 66, Ganesha 61
Santa Margarita 89, Temecula Valley 38
Santa Rosa Academy 69, Redlands Adventist Academy 51
Service 100, United Christian Academy 18
Sierra Vista 55, Northview 40
Southlands Christian 43, El Monte 35
St. Bernard 81, Claremont 56
St. Margaret’s 82, Tarbut V’ Torah 61
Sultana 60, Big Bear 52
Summit Leadership Academy 65, Hesperia Christian 47
Tehachapi 63, Paraclete 50
Temple City 51, Gabrielino 44
Trabuco Hills 86, Whitney 51
Valencia 47, Heritage Christian 44
Vista del Lago 63, Bloomington 43
Webb 91, Navies Bridge 27
Wiseburn Da Vinci 73, Oak Park 56
Woodbridge 71, Quartz Hill 66
INTERSECTIONAL
Crenshaw 56, Edgewood 32
Crespi 81, Cleveland 44
de Toledo 54, Canoga Park 41
Edison 65, Rancho Dominguez 58
Fairfax 45, Long Beach Cabrillo 44
Grace 49, Monroe 34
Oaks Christian 88, San Fernando 50
Ontario Christian 75, Maywood Academy 21
Salesian 83, Sotomayor 31
Santa Monica 77, Los Angeles 31
Shalhevet 64, Granada Hills Kennedy 32
South Pasadena 77, Franklin 43
St. Monica 65, Math & Science College Prep 58
Templeton 76, Coastal Christian 60
Triumph Charter 53, Newbury Park Adventist 33
Village Christian 82, El Camino Real 34
Villa Park 92, South Gate 26
Washington 89, Lawndale 49
West Torrance 64, Venice 55
GIRLS
CITY SECTION
Community Charter 29, Sun Valley Magnet 20
Diego Rivera 33, Sotomayor 26
Foshay 35, Rise Kohyang 5
Granada Hills Kennedy 48, Arleta 37
Harbor Teacher 73, Huntington Park 11
Hollywood 38, Chavez 18
Lakeview Charter 37, Canoga Park 17
Math & Science College Prep 29, USC-MAE 15
Orthopaedic 26, East Valley 14
Rancho Dominguez 32, Dymally 13
RFK Community 55, Lincoln 32
Sherman Oaks CES 58, Sylmar 51
Torres 37, Aspire Ollin 21
West Adams 48, Animo Robinson 43
SOUTHERN SECTION
Alemany 47, Wiseburn Da Vinci 38
Aliso Niguel 59, St. Margaret’s 53
Arcadia 60, Rosemead 16
Arroyo 43, Alhambra 23
Ayala 36, Riverside North 13
Baldwin Park 56, Bassett 12
Bishop Amat 63, Fullerton 28
Bolsa Grande 44, Norwalk 43
Bonita 45, Palm Desert 34
Buena Park 62, Vista Murrieta 37
Carter 72, Pacific 9
Citrus Valley 62, San Gorgonio 20
Corona 32, Murrieta Valley 26
El Rancho 53, Apple Valley 46
El Toro 56, Edison 39
Flintridge Prep 63, Chino Hills 30
Glendora 75, Nogales 11
Glenn 31, Lennox Academy 12
Heritage 67, Diamond Bar 19
Hesperia 56, Riverside Poly 44
Hoover 43, Workman 20
Indian Springs 36, Arroyo Valley 25
Indio 39, Brawley 33
JSerra 67, El Dorado 31
Laguna Beach 45, Brea Olinda 38
La Habra 29, Saddleback 5
La Quinta 58, Rim of the World 3
La Salle 61, La Canada 29
La Serna 41, Yorba Linda 37
La Sierra 24, Mayfair 21
Long Beach Wilson 55, Gahr 32
Los Altos 53, Cajon 31
Marymount 48, Pasadena Marshall 31
Mission Viejo 22, Irvine University 9
Monrovia 37, Azusa 18
Norco 42, Perris 19
Northwood 64, Laguna Hills 23
Oak Park 68, Santa Maria St. Joseph 62
Oaks Christian 69, Moorpark 25
Palm Springs 62, Citrus Hill 11
Pasadena Poly 53, Temple City 31
Pilibos 62, Milken 33
Placentia Valencia 55, Oxford Academy 42
Ramona 64, Hillcrest 45
Rancho Alamitos 20, Ocean View 18
Rialto 54, Anaheim Canyon 30
Rowland 64, Ridgecrest Burroughs 47
San Bernardino 47, Upland 36
San Clemente 98, Hacienda Heights Wilson 60
San Dimas 53, Loma Linda Academy 43
San Jacinto Valley Academy 45, Banning 15
San Juan Hills 59, La Palma Kennedy 45
Santa Monica 42, El Segundo 29
Saugus 49, Chaminade 46
Schurr 47, Santa Ana 13
Silver Valley 54, Western Christian 49
Southlands Christian 32, El Monte 20
St. Genevieve 67, San Gabriel Academy 29
St. Monica Academy 71, Legacy Christian Academy 40
Tesoro 56, California 22
Thousand Oaks 53, Dos Pueblos 39
Trinity Classical Academy 63, Oxnard Pacifica 46
Troy 58, Corona Santiago 34
Twentynine Palms 59, Barstow 14
Ventura 74, Camarillo 49
Villa Park 70, Westminster 10
Vista del Lago 58, Bloomington 8
Walnut 50, Covina 9
Webb 39, PAL Academy 7
West Covina 71, Sierra Vista 62
Westlake 83, Palmdale 23
Westminster La Quinta 34, Garden Grove Pacifica 16
Whitney 58, Temescal Canyon 48
Woodbridge 63, Magnolia 16
Yucca Valley 52, Colton 29
INTERSECTIONAL
El Camino Real 58, Buena 28
Northridge Academy 54, Simi Valley 33
Quartz Hill 62, Vaughn 10
University Prep 36. Boron 30