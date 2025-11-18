Advertisement
High school boys’ water polo: Tuesday’s playoff scores and schedule

HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO

SOCAL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
First Round

DIVISION I
#1 Newport Harbor 18, #8 Mater Dei 9
#4 Corona del Mar 10, #5 Oaks Christian 6
#3 San Diego Cathedral 15, #6 Mira Costa 10
#2 La Jolla 15, #7 Loyola 12

DIVISION 2
#1 Bishop’s 25, #8 Bonita 8
#4 Carlsbad 15, #5 Torrey Pines 13
#3 Capistrano Valley 15, #6 Oceanside 14
#2 Santana 18, #7 Damien 11

DIVISION 3
#1 Temecula Valley 16, #8 Granada Hills 9
#5 Cleveland 13, #4 Fontana 6
#3 Mar Vista 14, #6 Eagle Rock 8
#2 Charter Oak 20, #7 Palisades 11

THURSDAY’S SCHEDULE
(Games at 5 p.m. unless noted)
SEMIFINALS

DIVISION I
#4 Corona del Mar at #1 Newport Harbor
#3 San Diego Cathedral at #2 La Jolla, 4 p.m.

DIVISION II
#4 Carlsbad at #1 Bishop’s
#3 Capistrano Valley at #2 Santana

DIVISION III
#5 Cleveland at #1 Temecula Valley
#3 Mar Vista at #2 Charter Oak

Note: Finals (all divisions) Nov. 22 at higher seeds.

