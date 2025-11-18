Advertisement
High school girls’ volleyball: CIF SoCal Regionals playoff results and pairings

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL GIRLS VOLLEYBALL

CIF SOCAL REGIONALS
TUESDAY’S RESULTS
FINALS

OPEN DIVISION
#2 Mater Dei d. #1 Sierra Canyon, 20-25, 25-16, 25-22, 25-16

DIVISION I
#1 Harvard-Westlake d. #3 Santa Margarita, 25-23, 23-25, 25-19, 25-19

DIVISION II
#3 Cypress d. #1 Bakersfield Liberty, 25-15, 16-25, 25-21, 15-25, 15-4

DIVISION III
#1 Academy of Our Lady of Peace d. #3 Mission Vista, 25-21, 25-18, 25-10

DIVISION IV
#12 Capistrano Valley Christian d. #2 Mammoth, 25-21, 25-23, 25-21

DIVISION V
#4 Elsinore d. #2 Morro Bay, 25-18, 25-18, 25-21

CIF STATE CHAMPIONSHIPS
At Santiago Canyon College, Orange
FRIDAY’S SCHEDULE

DIVISION V
Hilmar (25-16) vs. Elsinore (17-17), 4 p.m.

DIVISION I
Roseville Woodcreek (42-6) vs. Harvard-Westlake (27-8), 6:30 p.m.

SATURDAY’S SCHEDULE

DIVISION II
Clovis West (30-13) vs. Cypress (24-10), 11 a.m.

DIVISION III
Redwood City Sequoia (24-15-1) vs. Academy of Our Lady of Peace (21-11), 1:30 p.m.

DIVISION IV
Reedley Immanuel (26-16) vs. Capistrano Valley Christian (13-21-1), 4 p.m.

OPEN DIVISION
Rocklin (37-4) vs. Mater Dei (34-5), 6:30 p.m.

