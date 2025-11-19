Advertisement
High School Sports

High school basketball: Tuesday’s scores for boys’ and girls’ games

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BASKETBALL

TUESDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Alliance 37, AHSA 29

Baldwin Park 45, New West Charter 34

Bell 41, Sotomayor 34

Bravo 80, East College Prep 29

Central City Value 48, Camino Nuevo 43

Garfield 50, Downtown Magnets 48

Gertz-Ressler 67, Neuwirth Leadership Academy 22

Stern 59, Annenberg 25

USC Hybrid 57, University Prep Value 43

SOUTHERN SECTION

Adelanto 69, Serrano 37

Anaheim Canyon 79, Fullerton 32

Ayala 76, Schurr 37

Baldwin Park 45, New West Charter 34

Beverly Hills 90, Blair 69

California 69, Gardena Serra 60

Canyon Springs 57, Grand Terrace 38

Chaffey 72, Eisenhower 65

Chaminade 75, Agoura 43

Chino 84, Gahr 76

Citrus Hill 71, Orange Vista 68

Covina 39, La Puente 28

Damien 67, Servite 51

Desert Mirage 43, West Shores 24

Duarte 54, Mountain View 39

Eastside 79, PACS 15

Eastvale Roosevelt 78, Claremont 43

Esperanza 55, Mission Viejo 48

Etiwanda 55, Aliso Niguel 46

Garden Grove 59, Westminster 32

Garden Grove Santiago 83, Vista Meridian 22

Garey 74, Nuview Bridge 35

Glendora 45, Irvine University 37

Hacienda Heights Wilson 84, Whitney 71

Harvard-Westlake 55, San Gabriel Academy 52

Hemet 65, Temescal Canyon 56

Hesperia Christian 70, Bethel Christian 34

Hueneme 64, Del Sol 51

Indian Springs 62, Arroyo Valley 43

JSerra 73, Ontario Christian 30

Jurupa Hills 62, Rubidoux 25

Jurupa Valley 65, Rim of the World 58

La Canada 59, Pilibos 53

Laguna Hills 70, Linfield Christian 52

La Habra 75, Villa Park 52

Le Lycee 61, Wildwood 27

Los Altos 81, Western Christian 35

Loyola 66, Legacy Christian Academy 60

Lucerne Valley 39, NSLA 37

Mira Costa 56, Beckman 36

Monrovia 87, St. Monica Academy 47

Montclair 54, Lakeside 41

Moreno Valley 71, Colton 48

Nordhoff 42, Maricopa 30

Norwalk 55, Westminster La Quinta 53

Oak Park 71, Math & Science College Prep 40

Ontario 80, Pomona 19

Orange Lutheran 67, Woodbridge 57

Orcutt Academy 69, SLOCA 20

Palm Desert 116, Yucca Valley 36

Palm Springs 77, Arlington 41

Paramount 66, Glenn 21

Pasadena Poly 84, San Bernardino 41

Patriot 55, Woodcrest Christian 51

Pioneer 67, Whittier Christian 47

Quartz Hill 73, Oakwood 67

Ramona 84, CIMSA 62

Rancho Christian 54, Steele Canyon 49

Rancho Cucamonga 64, Great Oak 59

Redlands East Valley 76, Kaiser 46

Riverside King 68, Victor Valley 45

Sage Hill 61, Ocean View 55

Santa Ana 72, CAMS 60

Santa Clara 48, Channel Islands 40

Santa Ynez 70, Pioneer Valley 54

Sierra Vista 50, West Covina 46

St. Bernard 43, La Serna 39

St. John Bosco 68, Mayfair 66

St. Margaret’s 81, Santa Ana Calvary Chapel 71

St. Monica 64, Wiseburn Da Vinci 57

Summit Leadership Academy 64, ACE 45

Sunny Hills 61, United Christian Academy 27

Tahquitz 58, Cathedral City 32

Temple City 58, South Hills 41

Torrance 71, Lakewood 54

Trinity Classical Academy 74, Geffen Academy 52

Valencia 70, Calabasas 65

Valley View 62, Riverside Notre Dame 50

Viewpoint 72, Oxnard Pacifica 48

Vistamar 85, Foothill Tech 79

Warren 70, La Palma Kennedy 39

Webb 76, California Military Institute 33

Westlake 69, Ventura 53

Yucaipa 52, Riverside North 50

INTERSECTIONAL

Calexico 65, Shadow Hills 37

Capistrano Valley Christian 58, Canyon Crest Academy 46

Corona Centennial 61, Bakersfield Christian 52

Faith Baptist Academy 40, Liberty Baptist 23

St. Pius X-St. Matthias Academy 70, LA Jordan 45

Tranquility 64, Coast Union 14

Triumph Charter 67, de Toledo 47

Whittier 49, South Gate 38

YULA 61, San Fernando 45

GIRLS

CITY SECTION

Central City Value 48, Camino Nuevo 13

Gertz-Ressler 46, Neuwirth Leadership Academy 14

Stern 47, Annenberg 16

SOUTHERN SECTION

AGBU 55, Santa Clara 30

Anza Hamilton 80, St. Jeanne de Lestonnac 13

Cajon 50, Temescal Canyon 38

California Military Institute 34, Webb 12

Calvary Baptist 56, La Puente 19

Cantwell-Sacred Heart 49, Godinez 42

Canyon Springs 49, Woodcrest Christian 33

Cerritos 73, Upland 35

Cerritos Valley Christian 43, Norwalk 34

Charter Oak 31, Don Lugo 26

Chino Hills 44, Murrieta Valley 35

Coachella Valley 54, Desert Christian Academy 40

Corona 56, Colony 35

CSDR 68, Nuview Bridge 19

Dos Pueblos 59, Westlake 41

Downey 47, Long Beach Jordan 32

Duarte 56, San Gabriel 24

Eastvale Roosevelt 83, Redlands East Valley 14

Edison 53, Irvine University 21

El Modena 49, Garden Grove 29

El Toro 48, Mission Viejo 27

Garden Grove Pacifica 27, Estancia 18

Glendora 64, Northview 23

Hacienda Heights Wilson 68, California 50

HMSA 55, Archer School for Girls 34

Jurupa Valley 42, Tahquitz 26

La Habra 46, Rancho Alamitos 32

Lakeside 64, Garden Grove Santiago 10

La Sierra 34, Perris 21

Liberty 61, Rim of the World 11

Los Altos 62, Whitney 46

Lucerne Valley 45, NSLA 2

Marlborough 57, Bishop Montgomery 51

Marymount 52, Geffen Academy 30

Mayfair 43, Norco 35

Monrovia 45, St. Monica Academy 36

Montclair 41, Bell Gardens 11

Newport Harbor 34, Northwood 32

Oak Park 56, Ventura 45

Ocean View 32, Saddleback 26

Orange 54, Century 6

Oxnard Pacifica 51, Moorpark 50

Redlands 54, Rancho Mirage 26

Rialto 54, Keppel 36

Riverside King 62, Valley View 18

Riverside Poly 78, Patriot 31

Sacred Heart of Jesus 53, Burbank Providence 30

Santa Ana Valley 45, Samueli Academy 21

Santa Clarita Christian 59, Legacy Christian Academy 10

Santa Fe 47, Whittier Christian 42

Santa Maria St. Joseph 61, Chaminade 48

Saugus 52, Camarillo 47

Savanna 49, Santa Ana Calvary Chapel 13

Shalhevet 55, Santa Monica 51

Silverado 53, Apple Valley 30

Silver Valley 57, Granite Hills 19

St. Lucy’s 44, Workman 22

Temecula Prep 42, Elsinore 20

Thacher 53, Cate 23

Trinity Classical Academy 65, Palmdale 14

Victor Valley 59, Academy for Academic Excellence 30

Viewpoint 69, Beverly Hills 20

Village Christian 59, Alemany 49

Westminster La Quinta 35, Katella 24

West Ranch 65, PACS 8

Yorba Linda 42, La Palma Kennedy 36

INTERSECTIONAL

Crossroads 52, Hamilton 47

Culver City 50, Garfield 36

Desert Mirage 37, West Shores 12

Harvard-Westlake 67, Granada Hills 28

Lancaster 53, Garces Memorial 34

Orange Lutheran 68, El Centro Central 16

Quartz Hill 56, Bakersfield Foothill 35

Thousand Oaks 57, El Camino Real 29

Valencia 81, Verdugo Hills 37
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement