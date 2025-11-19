High school basketball: Tuesday’s scores for boys’ and girls’ games
-
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Alliance 37, AHSA 29
Baldwin Park 45, New West Charter 34
Bell 41, Sotomayor 34
Bravo 80, East College Prep 29
Central City Value 48, Camino Nuevo 43
Garfield 50, Downtown Magnets 48
Gertz-Ressler 67, Neuwirth Leadership Academy 22
Stern 59, Annenberg 25
USC Hybrid 57, University Prep Value 43
SOUTHERN SECTION
Adelanto 69, Serrano 37
Anaheim Canyon 79, Fullerton 32
Ayala 76, Schurr 37
Beverly Hills 90, Blair 69
California 69, Gardena Serra 60
Canyon Springs 57, Grand Terrace 38
Chaffey 72, Eisenhower 65
Chaminade 75, Agoura 43
Chino 84, Gahr 76
Citrus Hill 71, Orange Vista 68
Covina 39, La Puente 28
Damien 67, Servite 51
Desert Mirage 43, West Shores 24
Duarte 54, Mountain View 39
Eastside 79, PACS 15
Eastvale Roosevelt 78, Claremont 43
Esperanza 55, Mission Viejo 48
Etiwanda 55, Aliso Niguel 46
Garden Grove 59, Westminster 32
Garden Grove Santiago 83, Vista Meridian 22
Garey 74, Nuview Bridge 35
Glendora 45, Irvine University 37
Hacienda Heights Wilson 84, Whitney 71
Harvard-Westlake 55, San Gabriel Academy 52
Hemet 65, Temescal Canyon 56
Hesperia Christian 70, Bethel Christian 34
Hueneme 64, Del Sol 51
Indian Springs 62, Arroyo Valley 43
JSerra 73, Ontario Christian 30
Jurupa Hills 62, Rubidoux 25
Jurupa Valley 65, Rim of the World 58
La Canada 59, Pilibos 53
Laguna Hills 70, Linfield Christian 52
La Habra 75, Villa Park 52
Le Lycee 61, Wildwood 27
Los Altos 81, Western Christian 35
Loyola 66, Legacy Christian Academy 60
Lucerne Valley 39, NSLA 37
Mira Costa 56, Beckman 36
Monrovia 87, St. Monica Academy 47
Montclair 54, Lakeside 41
Moreno Valley 71, Colton 48
Nordhoff 42, Maricopa 30
Norwalk 55, Westminster La Quinta 53
Oak Park 71, Math & Science College Prep 40
Ontario 80, Pomona 19
Orange Lutheran 67, Woodbridge 57
Orcutt Academy 69, SLOCA 20
Palm Desert 116, Yucca Valley 36
Palm Springs 77, Arlington 41
Paramount 66, Glenn 21
Pasadena Poly 84, San Bernardino 41
Patriot 55, Woodcrest Christian 51
Pioneer 67, Whittier Christian 47
Quartz Hill 73, Oakwood 67
Ramona 84, CIMSA 62
Rancho Christian 54, Steele Canyon 49
Rancho Cucamonga 64, Great Oak 59
Redlands East Valley 76, Kaiser 46
Riverside King 68, Victor Valley 45
Sage Hill 61, Ocean View 55
Santa Ana 72, CAMS 60
Santa Clara 48, Channel Islands 40
Santa Ynez 70, Pioneer Valley 54
Sierra Vista 50, West Covina 46
St. Bernard 43, La Serna 39
St. John Bosco 68, Mayfair 66
St. Margaret’s 81, Santa Ana Calvary Chapel 71
St. Monica 64, Wiseburn Da Vinci 57
Summit Leadership Academy 64, ACE 45
Sunny Hills 61, United Christian Academy 27
Tahquitz 58, Cathedral City 32
Temple City 58, South Hills 41
Torrance 71, Lakewood 54
Trinity Classical Academy 74, Geffen Academy 52
Valencia 70, Calabasas 65
Valley View 62, Riverside Notre Dame 50
Viewpoint 72, Oxnard Pacifica 48
Vistamar 85, Foothill Tech 79
Warren 70, La Palma Kennedy 39
Webb 76, California Military Institute 33
Westlake 69, Ventura 53
Yucaipa 52, Riverside North 50
INTERSECTIONAL
Calexico 65, Shadow Hills 37
Capistrano Valley Christian 58, Canyon Crest Academy 46
Corona Centennial 61, Bakersfield Christian 52
Faith Baptist Academy 40, Liberty Baptist 23
St. Pius X-St. Matthias Academy 70, LA Jordan 45
Tranquility 64, Coast Union 14
Triumph Charter 67, de Toledo 47
Whittier 49, South Gate 38
YULA 61, San Fernando 45
GIRLS
CITY SECTION
Central City Value 48, Camino Nuevo 13
Gertz-Ressler 46, Neuwirth Leadership Academy 14
Stern 47, Annenberg 16
SOUTHERN SECTION
AGBU 55, Santa Clara 30
Anza Hamilton 80, St. Jeanne de Lestonnac 13
Cajon 50, Temescal Canyon 38
California Military Institute 34, Webb 12
Calvary Baptist 56, La Puente 19
Cantwell-Sacred Heart 49, Godinez 42
Canyon Springs 49, Woodcrest Christian 33
Cerritos 73, Upland 35
Cerritos Valley Christian 43, Norwalk 34
Charter Oak 31, Don Lugo 26
Chino Hills 44, Murrieta Valley 35
Coachella Valley 54, Desert Christian Academy 40
Corona 56, Colony 35
CSDR 68, Nuview Bridge 19
Dos Pueblos 59, Westlake 41
Downey 47, Long Beach Jordan 32
Duarte 56, San Gabriel 24
Eastvale Roosevelt 83, Redlands East Valley 14
Edison 53, Irvine University 21
El Modena 49, Garden Grove 29
El Toro 48, Mission Viejo 27
Garden Grove Pacifica 27, Estancia 18
Glendora 64, Northview 23
Hacienda Heights Wilson 68, California 50
HMSA 55, Archer School for Girls 34
Jurupa Valley 42, Tahquitz 26
La Habra 46, Rancho Alamitos 32
Lakeside 64, Garden Grove Santiago 10
La Sierra 34, Perris 21
Liberty 61, Rim of the World 11
Los Altos 62, Whitney 46
Lucerne Valley 45, NSLA 2
Marlborough 57, Bishop Montgomery 51
Marymount 52, Geffen Academy 30
Mayfair 43, Norco 35
Monrovia 45, St. Monica Academy 36
Montclair 41, Bell Gardens 11
Newport Harbor 34, Northwood 32
Oak Park 56, Ventura 45
Ocean View 32, Saddleback 26
Orange 54, Century 6
Oxnard Pacifica 51, Moorpark 50
Redlands 54, Rancho Mirage 26
Rialto 54, Keppel 36
Riverside King 62, Valley View 18
Riverside Poly 78, Patriot 31
Sacred Heart of Jesus 53, Burbank Providence 30
Santa Ana Valley 45, Samueli Academy 21
Santa Clarita Christian 59, Legacy Christian Academy 10
Santa Fe 47, Whittier Christian 42
Santa Maria St. Joseph 61, Chaminade 48
Saugus 52, Camarillo 47
Savanna 49, Santa Ana Calvary Chapel 13
Shalhevet 55, Santa Monica 51
Silverado 53, Apple Valley 30
Silver Valley 57, Granite Hills 19
St. Lucy’s 44, Workman 22
Temecula Prep 42, Elsinore 20
Thacher 53, Cate 23
Trinity Classical Academy 65, Palmdale 14
Victor Valley 59, Academy for Academic Excellence 30
Viewpoint 69, Beverly Hills 20
Village Christian 59, Alemany 49
Westminster La Quinta 35, Katella 24
West Ranch 65, PACS 8
Yorba Linda 42, La Palma Kennedy 36
INTERSECTIONAL
Crossroads 52, Hamilton 47
Culver City 50, Garfield 36
Desert Mirage 37, West Shores 12
Harvard-Westlake 67, Granada Hills 28
Lancaster 53, Garces Memorial 34
Orange Lutheran 68, El Centro Central 16
Quartz Hill 56, Bakersfield Foothill 35
Thousand Oaks 57, El Camino Real 29
Valencia 81, Verdugo Hills 37