High school basketball: Wednesday’s scores for boys’ and girls’ games
-
-
-
- Share via
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Robinson 58, Animo Bunche 56
Bravo 71, Bell 49
Community Charter 42, Reseda 41
Diego Rivera 58, Belmont 10
Eagle Rock 58, South East 47
Esperanza College Prep 50, Aspire Ollin 43
Hawkins 50, Horace Mann UCLA Community 42
Huntington Park 87, Lakeview Charter 13
LA Hamilton 91, Larchmont Charter 20
LA Wilson 70, Roosevelt 51
Lincoln 69, RFK Community 56
Mendez 49, Santee 42
Monroe 80, VAAS 32
Orthopaedic 54 Foshay 46
Sherman Oaks CES 84, Manual Arts 41
Sotomayor 64, Camino Nuevo 49
Torres 46, Animo De La Hoya 39
Triumph Charter 75, Canoga Park 29
View Park 84, Alliance Ouchi 24
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 78, Liberty Christian 35
ACE 66, Bethel Christian 36
AGBU 74, Laguna Blanca 25
Anaheim Canyon 62, St. Bernard 55
Arcadia 71, Bishop Amat 53
Artesia 62, Downey 58
Big Bear 79, Ramona 75
Bonita 75, Sage Hill 42
Brentwood 84, Simi Valley 54
Buckley 61, St. Genevieve 42
Cantwell-Sacred Heart 62, South El Monte 30
Canyon Country Canyon 62, Buena Park 34
Century 54, Samueli Academy 29
Chaffey 42, Cajon 40
Chino Hills 81, El Dorado 67
Citrus Hill 80, Twentynine Palms 36
Claremont 44, Irvine University 39
Compton 81, Compton Centennial 45
Corona 56, Valley View 40
Corona Santiago 75, Colony 63
Crossroads Christian 60, SJDLCS 50
Cypress 70, Cerritos 46
Damien 69, Sonora 56
de Toledo 64, Newbury Park Adventist 39
Dominguez 57, Northview 36
Edgewood 63, Bell Gardens 57
Estancia 64, Anaheim 38
Excelsior Charter 72, University Prep 63
Fairmont Prep 58, Tesoro 45
Flintridge Prep 61, Sequoyah School 26
Foothill Tech 94, Geffen Academy 63
Fountain Valley 77, La Palma Kennedy 61
Godinez 67, Oxford Academy 44
Grace 66, Del Sol 25
Hacienda Heights Wilson 61, Sunny Hills 54
Hawthorne 61, Animo City of Champions 40
Heritage 64, San Jacinto 47
Inglewood 86, Long Beach Cabrillo 38
Irvine 60, Garden Grove Santiago 36
JSerra 69, Leuzinger 52
Keppel 52, Temple City 41
Laguna Hills 76, Torrance 65
La Serna 48, Fullerton 37
Long Beach Wilson 96, Palmdale 62
Lucerne Valley 47, Hesperia Christian 42
Magnolia Science Academy 60, Vista Meridian 49
Mesa Grande Academy 79, Palm Valley 22
Monrovia 90, Ganesha 43
Montebello 67, Mesrobian 29
Moreno Valley 56, Citrus Valley 46
Newbury Park 72, Highland 54
Nogales 49, Mountain View 33
Norte Vista 83, Norco 53
Oaks Christian 67, Milken 41
Ontario 68, Bloomington 41
Ontario Christian 53, Riverside Poly 46
Orange Lutheran 69, La Habra 59
Orcutt Academy 55, Coastal Christian 42
Palm Springs 51, Arrowhead Christian 40
Paraclete 61, Lancaster 59
Placentia Valencia 51, Western 50
Portola 79, Savanna 39
Redlands East Valley 76 Paloma Valley 56
Riverside King 63, Troy 49
San Juan Hills 61, Costa Mesa 21
Santa Fe 52, Bolsa Grande 35
Shalhevet 46, Agoura 34
Sierra Canyon 67, Millikan 65
Southlands Christian 54, Azusa 42
South Pasadena 85, Bosco Tech 67
St. Margaret’s 55, Capistrano Valley Christian 45
St. Monica Academy 68, PACS 47
Sultana 55, Pacific 46
Summit 74, Temescal Canyon 43
Summit Leadership Academy 68, Bethel Christian 25
Tahquitz 53, Indio 36
Temecula Valley 85, Temecula Prep 45
Thacher 57, Carpinteria 29
Thousand Oaks 92, Ventura 53
Victor Valley 69, Maywood Academy 16
Village Christian 95, San Fernando Valley Academy 24
Vista del Lago 59, West Valley 43
Vistamar 61, Trinity Classical Academy 57
Walnut 61, Capistrano Valley 46
Westlake 55, Golden Valley 48
Westminster La Quinta 61, Katella 45
Whitney 64, United Christian Academy 28
Woodbridge 65, Villa Park 56
INTERSECTIONAL
Alemany 75, Chatsworth 56
Buchanan 69, Laguna Beach 27
Delphi Academy 41, Reseda 40
Glendora 51, La Costa Canyon 45
LA Marshall 54, Salesian 48
North Torrance 53, Narbonne 41
Oakwood 99, South Gate 23
Palos Verdes 86, Downtown Magnets 39
Santa Monica 66, LA University 33
Washington Prep 86, Gardena Serra 55
Victor Valley 69, Maywood Academy 16
GIRLS
CITY SECTION
Animo Robinson 50, Animo Bunche 18
Birmingham 68, Granada Hills Kennedy 61
Carson 40, Bell 21
Community Charter 44, Reseda 26
Franklin 47, Roybal 3
Hawkins 47, Horace Mann UCLA Community 8
LACES d. Iovine and Young Center, forfeit
Lakeview Charter 26, Huntington Park 11
LA Wilson 30, Roosevelt 7
MSAR 24, East Valley 11
Northridge Academy 89, Monroe 10
Orthopaedic 27, Foshay 21
Port of Los Angeles 51, Rancho Dominguez 44
Torres 47, Animo De La Hoya 17
Math & Science College Prep 44, Marquez 36
Venice 50, Gardena 10
West Adams 37, Contreras 21
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 41, Trabuco Hills 39
Arroyo 37, Azusa 16
Arroyo Valley 35, Rim of the World 12
Ayala 40, Rancho Verde 22
Barstow 54, Pacific 28
Beckman 58, Newport Beach Pacifica Christian 50
Big Bear 27, Rancho Mirage 13
Bishop Diego 62, Santa Barbara 18
Bolsa Grande 49, NOVA Academy 17
Buena Park 56, San Dimas 30
Burbank 62, Pilibos 59
Calabasas 55, St. Mary’s Academy 7
California Military Institute 28, Redlands Adventist Academy 19
Colton 40, Norte Vista 22
Corona Santiago 53, Westminster 13
Crossroads 59, El Segundo 42
Diamond Ranch 34, Covina 28
Duarte 45, Larchmont Charter 30
El Rancho 46, Sierra Vista 43
Fillmore 63, Castaic 38
Flintridge Prep 61, Murrieta Valley 23
Fontana 42, Yucca Valley 25
Fullerton 59, Rancho Alamitos 34
Glendora 55, Hillcrest 39
Golden Valley 54, Inglewood 18
Great Oak 54, Liberty 29
Heritage 66, Paloma Valley 20
Holy Martyrs Armenian 42, Hart 31
Indian Springs 41, La Quinta 37
Irvine 38, Costa Mesa 37
JSerra 64, Torrance 23
Jurupa Hills 58, Cathedral City 5
Jurupa Valley 47, Bloomington 9
Keppel 46, Anaheim Canyon 41
Laguna Beach 45, Placentia Valencia 41
Linfield Christian 58, Elsinore 33
Los Altos 73, Temescal Canyon 42
Los Amigos 59, Garden Grove Santiago 9
Los Osos 73, Palm Desert 31
Lynwood 71, St. Anthony 56
Mayfair 36, Perris 18
Moorpark 67, Palmdale 21
Newbury Park 59, Simi Valley 19
Norco 34, La Sierra 26
Norwalk 48, San Gabriel 17
Notre Dame Academy 43, Vistamar 24
Palm Springs 53, Citrus Valley 45
Pasadena Poly 68, Flintridge Sacred Heart 25
Quartz Hill 60, Desert Christian 41
Ramona 49, San Jacinto 39
Rancho Cucamonga 51, Claremont 39
San Clemente 71, Tesoro 51
San Juan Hills 35, La Serna 30
Santa Maria 50, Carpinteria 41
Saugus 68, Santa Maria St. Joseph 64
South Hills 36, Schurr 30
Southlands Christian 58, Liberty Christian 5
St. Genevieve 56, Rosemead 34
St. Monica Academy 53, PACS 23
St. Pius X-St. Matthias Academy 65, Alhambra 14
Tahquitz 48, Santa Rosa Academy 16
Temecula Prep 43, Orange Vista 23
Temecula Valley 69, Escondido Charter 52
Temple City 48, Pasadena 42
University Prep 42, Excelsior Charter 12
Villa Park 64, Troy 30
West Covina 51, San Marino 24
Westlake 43, Louisville 41
Whitney 40, Cajon 33
YULA 56, Buckley 9
INTERSECTIONAL
Bakersfield Centennial 58, Lancaster 31
Silver Valley 78, Baker 7