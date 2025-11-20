Don't Miss
High School Sports

High school basketball: Wednesday’s scores for boys’ and girls’ games

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

WEDNESDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Robinson 58, Animo Bunche 56

Bravo 71, Bell 49

Community Charter 42, Reseda 41

Diego Rivera 58, Belmont 10

Eagle Rock 58, South East 47

Esperanza College Prep 50, Aspire Ollin 43

Hawkins 50, Horace Mann UCLA Community 42

Huntington Park 87, Lakeview Charter 13

LA Hamilton 91, Larchmont Charter 20

LA Wilson 70, Roosevelt 51

Lincoln 69, RFK Community 56

Mendez 49, Santee 42

Monroe 80, VAAS 32

Orthopaedic 54 Foshay 46

Sherman Oaks CES 84, Manual Arts 41

Sotomayor 64, Camino Nuevo 49

Torres 46, Animo De La Hoya 39

Triumph Charter 75, Canoga Park 29

View Park 84, Alliance Ouchi 24

SOUTHERN SECTION

Acaciawood 78, Liberty Christian 35

ACE 66, Bethel Christian 36

AGBU 74, Laguna Blanca 25

Anaheim Canyon 62, St. Bernard 55

Arcadia 71, Bishop Amat 53

Artesia 62, Downey 58

Big Bear 79, Ramona 75

Bonita 75, Sage Hill 42

Brentwood 84, Simi Valley 54

Buckley 61, St. Genevieve 42

Cantwell-Sacred Heart 62, South El Monte 30

Canyon Country Canyon 62, Buena Park 34

Century 54, Samueli Academy 29

Chaffey 42, Cajon 40

Chino Hills 81, El Dorado 67

Citrus Hill 80, Twentynine Palms 36

Claremont 44, Irvine University 39

Compton 81, Compton Centennial 45

Corona 56, Valley View 40

Corona Santiago 75, Colony 63

Crossroads Christian 60, SJDLCS 50

Cypress 70, Cerritos 46

Damien 69, Sonora 56

de Toledo 64, Newbury Park Adventist 39

Dominguez 57, Northview 36

Edgewood 63, Bell Gardens 57

Estancia 64, Anaheim 38

Excelsior Charter 72, University Prep 63

Fairmont Prep 58, Tesoro 45

Flintridge Prep 61, Sequoyah School 26

Foothill Tech 94, Geffen Academy 63

Fountain Valley 77, La Palma Kennedy 61

Godinez 67, Oxford Academy 44

Grace 66, Del Sol 25

Hacienda Heights Wilson 61, Sunny Hills 54

Hawthorne 61, Animo City of Champions 40

Heritage 64, San Jacinto 47

Inglewood 86, Long Beach Cabrillo 38

Irvine 60, Garden Grove Santiago 36

JSerra 69, Leuzinger 52

Keppel 52, Temple City 41

Laguna Hills 76, Torrance 65

La Serna 48, Fullerton 37

Long Beach Wilson 96, Palmdale 62

Lucerne Valley 47, Hesperia Christian 42

Magnolia Science Academy 60, Vista Meridian 49

Mesa Grande Academy 79, Palm Valley 22

Monrovia 90, Ganesha 43

Montebello 67, Mesrobian 29

Moreno Valley 56, Citrus Valley 46

Newbury Park 72, Highland 54

Nogales 49, Mountain View 33

Norte Vista 83, Norco 53

Oaks Christian 67, Milken 41

Ontario 68, Bloomington 41

Ontario Christian 53, Riverside Poly 46

Orange Lutheran 69, La Habra 59

Orcutt Academy 55, Coastal Christian 42

Palm Springs 51, Arrowhead Christian 40

Paraclete 61, Lancaster 59

Placentia Valencia 51, Western 50

Portola 79, Savanna 39

Redlands East Valley 76 Paloma Valley 56

Riverside King 63, Troy 49

San Juan Hills 61, Costa Mesa 21

Santa Fe 52, Bolsa Grande 35

Shalhevet 46, Agoura 34

Sierra Canyon 67, Millikan 65

Southlands Christian 54, Azusa 42

South Pasadena 85, Bosco Tech 67

St. Margaret’s 55, Capistrano Valley Christian 45

St. Monica Academy 68, PACS 47

Sultana 55, Pacific 46

Summit 74, Temescal Canyon 43

Summit Leadership Academy 68, Bethel Christian 25

Tahquitz 53, Indio 36

Temecula Valley 85, Temecula Prep 45

Thacher 57, Carpinteria 29

Thousand Oaks 92, Ventura 53

Victor Valley 69, Maywood Academy 16

Village Christian 95, San Fernando Valley Academy 24

Vista del Lago 59, West Valley 43

Vistamar 61, Trinity Classical Academy 57

Walnut 61, Capistrano Valley 46

Westlake 55, Golden Valley 48

Westminster La Quinta 61, Katella 45

Whitney 64, United Christian Academy 28

Woodbridge 65, Villa Park 56

INTERSECTIONAL

Alemany 75, Chatsworth 56

Buchanan 69, Laguna Beach 27

Delphi Academy 41, Reseda 40

Glendora 51, La Costa Canyon 45

LA Marshall 54, Salesian 48

North Torrance 53, Narbonne 41

Oakwood 99, South Gate 23

Palos Verdes 86, Downtown Magnets 39

Santa Monica 66, LA University 33

Washington Prep 86, Gardena Serra 55

Victor Valley 69, Maywood Academy 16

GIRLS

CITY SECTION

Animo Robinson 50, Animo Bunche 18

Birmingham 68, Granada Hills Kennedy 61

Carson 40, Bell 21

Community Charter 44, Reseda 26

Franklin 47, Roybal 3

Hawkins 47, Horace Mann UCLA Community 8

LACES d. Iovine and Young Center, forfeit

Lakeview Charter 26, Huntington Park 11

LA Wilson 30, Roosevelt 7

MSAR 24, East Valley 11

Northridge Academy 89, Monroe 10

Orthopaedic 27, Foshay 21

Port of Los Angeles 51, Rancho Dominguez 44

Torres 47, Animo De La Hoya 17

Math & Science College Prep 44, Marquez 36

Venice 50, Gardena 10

West Adams 37, Contreras 21

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 41, Trabuco Hills 39

Arroyo 37, Azusa 16

Arroyo Valley 35, Rim of the World 12

Ayala 40, Rancho Verde 22

Barstow 54, Pacific 28

Beckman 58, Newport Beach Pacifica Christian 50

Big Bear 27, Rancho Mirage 13

Bishop Diego 62, Santa Barbara 18

Bolsa Grande 49, NOVA Academy 17

Buena Park 56, San Dimas 30

Burbank 62, Pilibos 59

Calabasas 55, St. Mary’s Academy 7

California Military Institute 28, Redlands Adventist Academy 19

Colton 40, Norte Vista 22

Corona Santiago 53, Westminster 13

Crossroads 59, El Segundo 42

Diamond Ranch 34, Covina 28

Duarte 45, Larchmont Charter 30

El Rancho 46, Sierra Vista 43

Fillmore 63, Castaic 38

Flintridge Prep 61, Murrieta Valley 23

Fontana 42, Yucca Valley 25

Fullerton 59, Rancho Alamitos 34

Glendora 55, Hillcrest 39

Golden Valley 54, Inglewood 18

Great Oak 54, Liberty 29

Heritage 66, Paloma Valley 20

Holy Martyrs Armenian 42, Hart 31

Indian Springs 41, La Quinta 37

Irvine 38, Costa Mesa 37

JSerra 64, Torrance 23

Jurupa Hills 58, Cathedral City 5

Jurupa Valley 47, Bloomington 9

Keppel 46, Anaheim Canyon 41

Laguna Beach 45, Placentia Valencia 41

Linfield Christian 58, Elsinore 33

Los Altos 73, Temescal Canyon 42

Los Amigos 59, Garden Grove Santiago 9

Los Osos 73, Palm Desert 31

Lynwood 71, St. Anthony 56

Mayfair 36, Perris 18

Moorpark 67, Palmdale 21

Newbury Park 59, Simi Valley 19

Norco 34, La Sierra 26

Norwalk 48, San Gabriel 17

Notre Dame Academy 43, Vistamar 24

Palm Springs 53, Citrus Valley 45

Pasadena Poly 68, Flintridge Sacred Heart 25

Quartz Hill 60, Desert Christian 41

Ramona 49, San Jacinto 39

Rancho Cucamonga 51, Claremont 39

San Clemente 71, Tesoro 51

San Juan Hills 35, La Serna 30

Santa Maria 50, Carpinteria 41

Saugus 68, Santa Maria St. Joseph 64

South Hills 36, Schurr 30

Southlands Christian 58, Liberty Christian 5

St. Genevieve 56, Rosemead 34

St. Monica Academy 53, PACS 23

St. Pius X-St. Matthias Academy 65, Alhambra 14

Tahquitz 48, Santa Rosa Academy 16

Temecula Prep 43, Orange Vista 23

Temecula Valley 69, Escondido Charter 52

Temple City 48, Pasadena 42

University Prep 42, Excelsior Charter 12

Villa Park 64, Troy 30

West Covina 51, San Marino 24

Westlake 43, Louisville 41

Whitney 40, Cajon 33

YULA 56, Buckley 9

INTERSECTIONAL

Bakersfield Centennial 58, Lancaster 31

Silver Valley 78, Baker 7

