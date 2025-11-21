Don't Miss
High School Sports

High school basketball: Thursday’s scores for boys’ and girls’ games

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Bravo 51, Sotomayor 44

Central City Value 58, Stern 55

CHAMPS 65, CALS Early College 33

Crossroads Christian 54, La Sierra Academy 40

Desert Mirage 42, Public Safety Academy 22

East College Prep 62, Camino Nuevo 51

El Camino Real 56, Sherman Oaks CES 49

Gertz-Ressler 78, USC Hybrid 32

LA University 72, West Adams 40

Los Osos 69, Schurr 50

Oak Park 74, Culver City 71

Oaks Christian 63, Providence 55

Orthopaedic 53, Iovine and Young Center 10

Palmdale Aerospace Academy 58, Antelope Valley 54

Ramona 65, Woodcrest Christian 51

Rise Kohyang 52, Alliance Bloomfield 40

University Prep Value 57, New Designs University Park 45

USC-MAE 69, Smidt Tech 47

View Park 75, Contreras 53

Wilmington Banning 65, Animo Robinson 19

WISH Academy 65, Diego Rivera 45

SOUTHERN SECTION

Alemany 71, Blair 52

Alta Loma 62, Jurupa Hills 60

Baldwin Park 64, Southlands Christian 27

Bishop Diego 71, Lompoc 42

California Lutheran 63, California Military Institute 46

Crossroads Christian 56, La Sierra Academy 40

Dana Hills 64, Garden Grove Santiago 27

Desert Mirage 42, Public Safety Academy 22

Dominguez 63, Orange 36

Elsinore 89, Liberty 54

Esperanza 82, California 66

Estancia 70, Magnolia 33

Etiwanda 62, Oak Hills 44

Fillmore 57, Cate 53

Foothill Tech 62, de Toledo 52

Gahr 76, Western Christian 21

Garden Grove 74, Loara 60

Garden Grove Pacifica 58, Tarbut V’ Torah 56

Geffen Academy 51, Newbury Park Adventist 43

Golden Valley 80, Simi Valley 57

Great Oak 64, Santa Ana Foothill 56

Hawthorne 52, Wildwood 31

Heritage 54, Arroyo Valley 32

Heritage Christian 55, Milken 54

Knight 81, Vasquez 48

Lakeside 74, Mountain View 20

Los Altos 71, Chino 69

Malibu 66, Santa Clara 63

Maricopa 54, Alpaugh 43

Monrovia 71, NSLA 10

Montclair 83, Duarte 56

Moorpark 77, Anaheim Canyon 42

Murrieta Valley 86, Laguna Beach 41

Norwalk 60, Anaheim 38

Oak Park 74, Culver City 71

Ontario 56, Jurupa Valley 41

Paloma Valley 59, San Jacinto Valley Academy 33

Pioneer 57, Rowland 53

Redlands East Valley 95, West Valley 43

Rubidoux 40, San Jacinto 33

Santa Ana Calvary Chapel 41, Cerritos Valley Christian 32

Santa Ynez 70, Nipomo 34

Sherman Oaks Notre Dame 77, La Mirada 60

Sierra Vista 43, Pasadena Poly 36

Silverado 76, Serrano 25

South Hills 72, Westminster 39

St. Francis 77, Cantwell-Sacred Heart 60

St. Margaret’s 71, Workman 47

St. Monica Academy 70, Bassett 63

Tahquitz 43, Patriot 40

Viewpoint 68, Peninsula 60

Walnut 89, Calvary Baptist 60

Webb 81, EF Academy 35

West Covina 90, San Bernardino 88

Wiseburn Da Vinci 72, West Torrance 49

Xavier Prep 60, Anza Hamilton 21

INTERSECTIONAL

Animo Leadership 47, Animo South Los Angeles 15

Butternut (MI) 84, Redondo Union 74

CAMS 35, Harbor Teacher 31

Garfield 38, South El Monte 33

Lincoln 74, Annenberg 32

Loyola 84, King/Drew 26

San Fernando 67, Castaic 61

Santa Margarita 75, Francis Parker 39

Trinity Classical Academy 62, Canoga Park 53

Westlake 64, Granada Hills 50

GIRLS

CITY SECTION

Bernstein 49, Canoga Park 13

Central City Value 37, Stern 28

Chatsworth 66, Sherman Oaks CES 27

Fairfax 40, Inglewood 30

Gertz-Ressler 30, USC Hybrid 10

Orthopaedic d. Iovine and Young Center, forfeit

RFK Community 57, Rancho Dominguez 11

USC-MAE 15, Smidt Tech 12

SOUTHERN SECTION

Agoura 60, Hueneme 9

Alemany 69, Loma Linda Academy 29

Alpaugh 42, Maricopa 6

Apple Valley 51, AAE 16

Arlington 56, Nuview Bridge 29

Banning 37, Riverside Prep 26

Beckman 69, Savanna 26

Bishop Diego 46, Lompoc 43

Bishop Montgomery 59, Mira Costa 50

Buena Park 54, Summit 42

Cajon 42, La Sierra 20

California Military Institute 47, California Lutheran 20

Calvary Baptist 63, Ganesha 3

Camarillo 72, Chaminade 26

Capistrano Valley Christian 30, Century 19

Carter 53, Citrus Valley 40

Cerritos Valley Christian 63, Santa Ana 13

Colony 40, Diamond Bar 18

Colton 36, Arroyo Valley 21

Desert Mirage 40, Public Safety Academy 13

Dos Pueblos 75, Moorpark 26

Downey 66, Santa Monica 42

Eastside 63, Rosamond 44

Eastvale Roosevelt 65, Hesperia 57

El Toro 41, Newport Harbor 39

Fillmore 43, Palmdale Aerospace Academy 20

Fontana 56, Indian Springs 27

Gabrielino 53, Bell Gardens 19

Glendora 74, Workman 18

Hacienda Heights Wilson 81, Brea Olinda 66

Hesperia Christian 42, Lucerne Valley 23

Hesperia Christian 46, Victor Valley 39

Indio 64, West Valley 36

Kaiser 42, Lakeside 13

Knight 57, Vasquez 10

La Habra 32, Westminster La Quinta 11

La Quinta 48, Yucca Valley 34

Legacy College Prep 33 , Liberty Christian 24

Long Beach Jordan 51, Santa Fe 48

Marlborough 85, Calabasas 20

Monrovia 50, NSLA 3

Moreno Valley 61, Los Osos 40

Murrieta Valley 40, Anaheim Canyon 29

Northwood 57, Mission Viejo 53

Ontario 58, Alta Loma 28

Orange Lutheran 63, Long Beach Wilson 29

Patriot 65, Redlands East Valley 22

Redondo Union 55, Oak Hills 49

Rio Hondo Prep 76, Duarte 16

Riverside King 52, Rancho Verde 22

Riverside Poly 69, Aquinas 19

Rosary Academy 61, Upland 27

Sacred Heart of Jesus 46, Immaculate Heart 35

Saddleback 31, Estancia 23

Samueli Academy 52, Vista Meridian 3

San Clemente 72, Laguna Beach 18

San Juan Hills 49, West Torrance 43

Santa Ana Valley 61, NOVA Academy 21

Santa Barbara 47, Valley Christian Academy 42

Santa Margarita 58, Yorba Linda 21

Santa Rosa Academy 31, Bethel Christian 19

Santa Ynez 47, Nipomo 32

Serrano 37, Silverado 30

Shadow Hills 54, Ayala 20

Sherman Oaks Notre Dame 74, Village Christian 42

St. Anthony 50, La Canada 31

St. Genevieve 47, Pilibos 44

St. Margaret’s 54, Chaparral 41

St. Monica Academy 51, Bassett 12

Sultana 58, Granite Hills 14

Tahquitz 52, Rubidoux 16

Temple City 48, Mayfield 16

Trinity Classical Academy 55, Buena 28

Tustin 41, Orange 31

Twentynine Palms 66, Palm Springs 34

Valley View 43, Riverside North 39

Ventura 63, Saugus 43

Villa Park 53, Corona Santiago 17

Westridge 25, Webb 19

Whitney 61, Mayfair 27

Whittier Christian 53, Loara 46

Woodbridge 60, Western 16

Woodcrest Christian 47, Vista del Lago 30

Xavier Prep 58, Anza Hamilton 29

YULA 61, Santa Monica Pacifica Christian 36

INTERSECTIONAL

Carpinteria 61, East Bakersfield 49

Compton Centennial 51, Dorsey 7

Dominguez 33, South East 30

Glendale 51, Panorama 21

Konawaena (HI) 66, Burbank Burroughs 39

LA Hamilton 46, Culver City 43

Notre Dame Academy 68, Foshay 19

Oaks Christian 67, El Camino Real 29

Oakwood 56, Vaughn 17

Valencia 69, Granada Hills 26

