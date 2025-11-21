High school basketball: Thursday’s scores for boys’ and girls’ games
HIGH SCHOOL BASKETBALL
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Bravo 51, Sotomayor 44
Central City Value 58, Stern 55
CHAMPS 65, CALS Early College 33
Crossroads Christian 54, La Sierra Academy 40
Desert Mirage 42, Public Safety Academy 22
East College Prep 62, Camino Nuevo 51
El Camino Real 56, Sherman Oaks CES 49
Gertz-Ressler 78, USC Hybrid 32
LA University 72, West Adams 40
Los Osos 69, Schurr 50
Oak Park 74, Culver City 71
Oaks Christian 63, Providence 55
Orthopaedic 53, Iovine and Young Center 10
Palmdale Aerospace Academy 58, Antelope Valley 54
Ramona 65, Woodcrest Christian 51
Rise Kohyang 52, Alliance Bloomfield 40
University Prep Value 57, New Designs University Park 45
USC-MAE 69, Smidt Tech 47
View Park 75, Contreras 53
Wilmington Banning 65, Animo Robinson 19
WISH Academy 65, Diego Rivera 45
SOUTHERN SECTION
Alemany 71, Blair 52
Alta Loma 62, Jurupa Hills 60
Baldwin Park 64, Southlands Christian 27
Bishop Diego 71, Lompoc 42
California Lutheran 63, California Military Institute 46
Dana Hills 64, Garden Grove Santiago 27
Dominguez 63, Orange 36
Elsinore 89, Liberty 54
Esperanza 82, California 66
Estancia 70, Magnolia 33
Etiwanda 62, Oak Hills 44
Fillmore 57, Cate 53
Foothill Tech 62, de Toledo 52
Gahr 76, Western Christian 21
Garden Grove 74, Loara 60
Garden Grove Pacifica 58, Tarbut V’ Torah 56
Geffen Academy 51, Newbury Park Adventist 43
Golden Valley 80, Simi Valley 57
Great Oak 64, Santa Ana Foothill 56
Hawthorne 52, Wildwood 31
Heritage 54, Arroyo Valley 32
Heritage Christian 55, Milken 54
Knight 81, Vasquez 48
Lakeside 74, Mountain View 20
Los Altos 71, Chino 69
Malibu 66, Santa Clara 63
Maricopa 54, Alpaugh 43
Monrovia 71, NSLA 10
Montclair 83, Duarte 56
Moorpark 77, Anaheim Canyon 42
Murrieta Valley 86, Laguna Beach 41
Norwalk 60, Anaheim 38
Ontario 56, Jurupa Valley 41
Paloma Valley 59, San Jacinto Valley Academy 33
Pioneer 57, Rowland 53
Redlands East Valley 95, West Valley 43
Rubidoux 40, San Jacinto 33
Santa Ana Calvary Chapel 41, Cerritos Valley Christian 32
Santa Ynez 70, Nipomo 34
Sherman Oaks Notre Dame 77, La Mirada 60
Sierra Vista 43, Pasadena Poly 36
Silverado 76, Serrano 25
South Hills 72, Westminster 39
St. Francis 77, Cantwell-Sacred Heart 60
St. Margaret’s 71, Workman 47
St. Monica Academy 70, Bassett 63
Tahquitz 43, Patriot 40
Viewpoint 68, Peninsula 60
Walnut 89, Calvary Baptist 60
Webb 81, EF Academy 35
West Covina 90, San Bernardino 88
Wiseburn Da Vinci 72, West Torrance 49
Xavier Prep 60, Anza Hamilton 21
INTERSECTIONAL
Animo Leadership 47, Animo South Los Angeles 15
Butternut (MI) 84, Redondo Union 74
CAMS 35, Harbor Teacher 31
Garfield 38, South El Monte 33
Lincoln 74, Annenberg 32
Loyola 84, King/Drew 26
San Fernando 67, Castaic 61
Santa Margarita 75, Francis Parker 39
Trinity Classical Academy 62, Canoga Park 53
Westlake 64, Granada Hills 50
GIRLS
CITY SECTION
Bernstein 49, Canoga Park 13
Central City Value 37, Stern 28
Chatsworth 66, Sherman Oaks CES 27
Fairfax 40, Inglewood 30
Gertz-Ressler 30, USC Hybrid 10
Orthopaedic d. Iovine and Young Center, forfeit
RFK Community 57, Rancho Dominguez 11
USC-MAE 15, Smidt Tech 12
SOUTHERN SECTION
Agoura 60, Hueneme 9
Alemany 69, Loma Linda Academy 29
Alpaugh 42, Maricopa 6
Apple Valley 51, AAE 16
Arlington 56, Nuview Bridge 29
Banning 37, Riverside Prep 26
Beckman 69, Savanna 26
Bishop Diego 46, Lompoc 43
Bishop Montgomery 59, Mira Costa 50
Buena Park 54, Summit 42
Cajon 42, La Sierra 20
California Military Institute 47, California Lutheran 20
Calvary Baptist 63, Ganesha 3
Camarillo 72, Chaminade 26
Capistrano Valley Christian 30, Century 19
Carter 53, Citrus Valley 40
Cerritos Valley Christian 63, Santa Ana 13
Colony 40, Diamond Bar 18
Colton 36, Arroyo Valley 21
Desert Mirage 40, Public Safety Academy 13
Dos Pueblos 75, Moorpark 26
Downey 66, Santa Monica 42
Eastside 63, Rosamond 44
Eastvale Roosevelt 65, Hesperia 57
El Toro 41, Newport Harbor 39
Fillmore 43, Palmdale Aerospace Academy 20
Fontana 56, Indian Springs 27
Gabrielino 53, Bell Gardens 19
Glendora 74, Workman 18
Hacienda Heights Wilson 81, Brea Olinda 66
Hesperia Christian 42, Lucerne Valley 23
Hesperia Christian 46, Victor Valley 39
Indio 64, West Valley 36
Kaiser 42, Lakeside 13
Knight 57, Vasquez 10
La Habra 32, Westminster La Quinta 11
La Quinta 48, Yucca Valley 34
Legacy College Prep 33 , Liberty Christian 24
Long Beach Jordan 51, Santa Fe 48
Marlborough 85, Calabasas 20
Monrovia 50, NSLA 3
Moreno Valley 61, Los Osos 40
Murrieta Valley 40, Anaheim Canyon 29
Northwood 57, Mission Viejo 53
Ontario 58, Alta Loma 28
Orange Lutheran 63, Long Beach Wilson 29
Patriot 65, Redlands East Valley 22
Redondo Union 55, Oak Hills 49
Rio Hondo Prep 76, Duarte 16
Riverside King 52, Rancho Verde 22
Riverside Poly 69, Aquinas 19
Rosary Academy 61, Upland 27
Sacred Heart of Jesus 46, Immaculate Heart 35
Saddleback 31, Estancia 23
Samueli Academy 52, Vista Meridian 3
San Clemente 72, Laguna Beach 18
San Juan Hills 49, West Torrance 43
Santa Ana Valley 61, NOVA Academy 21
Santa Barbara 47, Valley Christian Academy 42
Santa Margarita 58, Yorba Linda 21
Santa Rosa Academy 31, Bethel Christian 19
Santa Ynez 47, Nipomo 32
Serrano 37, Silverado 30
Shadow Hills 54, Ayala 20
Sherman Oaks Notre Dame 74, Village Christian 42
St. Anthony 50, La Canada 31
St. Genevieve 47, Pilibos 44
St. Margaret’s 54, Chaparral 41
St. Monica Academy 51, Bassett 12
Sultana 58, Granite Hills 14
Tahquitz 52, Rubidoux 16
Temple City 48, Mayfield 16
Trinity Classical Academy 55, Buena 28
Tustin 41, Orange 31
Twentynine Palms 66, Palm Springs 34
Valley View 43, Riverside North 39
Ventura 63, Saugus 43
Villa Park 53, Corona Santiago 17
Westridge 25, Webb 19
Whitney 61, Mayfair 27
Whittier Christian 53, Loara 46
Woodbridge 60, Western 16
Woodcrest Christian 47, Vista del Lago 30
Xavier Prep 58, Anza Hamilton 29
YULA 61, Santa Monica Pacifica Christian 36
INTERSECTIONAL
Carpinteria 61, East Bakersfield 49
Compton Centennial 51, Dorsey 7
Dominguez 33, South East 30
Glendale 51, Panorama 21
Konawaena (HI) 66, Burbank Burroughs 39
LA Hamilton 46, Culver City 43
Notre Dame Academy 68, Foshay 19
Oaks Christian 67, El Camino Real 29
Oakwood 56, Vaughn 17
Valencia 69, Granada Hills 26