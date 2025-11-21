High school boys’ water polo: Thursday’s playoff scores and schedule
HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO
SOCAL REGIONALS
THURSDAY’S RESULTS
SEMIFINALS
DIVISION I
#1 Newport Harbor 12, #5 Oaks Christian 7
#3 San Diego Cathedral 10, #2 La Jolla 9
DIVISION II
#1 Bishop’s 19, #4 Carlsbad 6
#2 Santana 24, #3 Capistrano Valley 10
DIVISION III
#1 Temecula Valley 12, #5 Cleveland 7
#2 Charter Oak 16, #3 Mar Vista 14
SATURDAY’S SCHEDULE
FINALS
At Mt. San Antonio College
DIVISION I
#3 San Diego Cathedral (25-5) vs. #1 Newport Harbor (30-1), 4 p.m.
DIVISION II
#2 Santana (27-4) vs. #1 Bishop’s (17-15), 2:30 p.m.
DIVISION III
#2 Charter Oak (18-11) vs. Temecula Valley (16-11), 1 p.m.