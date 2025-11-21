Don't Miss
Your morning catch up: The murder of ‘Last Chance U’ coach sends Oakland reeling, unsafe conditions for child farmworkers and more big stories
Advertisement
High School Sports

High school boys’ water polo: Thursday’s playoff scores and schedule

Water polo ball on water
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff

HIGH SCHOOL BOYS WATER POLO

SOCAL REGIONALS

THURSDAY’S RESULTS

SEMIFINALS

DIVISION I

#1 Newport Harbor 12, #5 Oaks Christian 7

#3 San Diego Cathedral 10, #2 La Jolla 9

DIVISION II

#1 Bishop’s 19, #4 Carlsbad 6

#2 Santana 24, #3 Capistrano Valley 10

DIVISION III

#1 Temecula Valley 12, #5 Cleveland 7

#2 Charter Oak 16, #3 Mar Vista 14

SATURDAY’S SCHEDULE

FINALS

At Mt. San Antonio College

DIVISION I

#3 San Diego Cathedral (25-5) vs. #1 Newport Harbor (30-1), 4 p.m.

DIVISION II

#2 Santana (27-4) vs. #1 Bishop’s (17-15), 2:30 p.m.

DIVISION III

#2 Charter Oak (18-11) vs. Temecula Valley (16-11), 1 p.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement