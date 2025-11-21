Advertisement
High school girls’ volleyball: State championship results and schedule

By Los Angeles Times staff

CIF STATE CHAMPIONSHIPS

At Santiago Canyon College, Orange

FRIDAY’S RESULTS

DIVISION V

Hilmar d. Elsinore, 26-24, 25-16, 25-19

DIVISION I

Harvard-Westlake d. Roseville Woodcreek, 25-22, 25-14, 25-17

SATURDAY’S SCHEDULE

DIVISION II

Clovis West (30-13) vs. Cypress (24-10), 11 a.m.

DIVISION III

Redwood City Sequoia (24-15-1) vs. Academy of Our Lady of Peace (21-11), 1:30 p.m.

DIVISION IV

Reedley Immanuel (26-16) vs. Capistrano Valley Christian (13-21-1), 4 p.m.

OPEN DIVISION

Rocklin (37-4) vs. Mater Dei (34-5), 6:30 p.m.

