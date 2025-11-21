High school girls’ volleyball: State championship results and schedule
CIF STATE CHAMPIONSHIPS
At Santiago Canyon College, Orange
FRIDAY’S RESULTS
DIVISION V
Hilmar d. Elsinore, 26-24, 25-16, 25-19
DIVISION I
Harvard-Westlake d. Roseville Woodcreek, 25-22, 25-14, 25-17
SATURDAY’S SCHEDULE
DIVISION II
Clovis West (30-13) vs. Cypress (24-10), 11 a.m.
DIVISION III
Redwood City Sequoia (24-15-1) vs. Academy of Our Lady of Peace (21-11), 1:30 p.m.
DIVISION IV
Reedley Immanuel (26-16) vs. Capistrano Valley Christian (13-21-1), 4 p.m.
OPEN DIVISION
Rocklin (37-4) vs. Mater Dei (34-5), 6:30 p.m.