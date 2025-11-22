High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Friday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Watts 41, MSAR 25
Brio College Prep 44, EAMCP 11
Chavez 71, Reseda 31
Crenshaw 69, Arleta 32
Eagle Rock 62, Sylmar 60
East College Prep 72, South LA College Prep 33
Foshay 77, Vaughn 52
LACES 46, Los Angeles 45
LA Hamilton 96, Santee 22
LA University 83, Torres 44
LA Wilson 79, Bell 31
Mendez 62, Jefferson 42
North Hollywood 59, East Valley 41
Panorama 61, Valley Oaks CES 16
VAAS 51, Community Charter 41
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 51, Century 47
Aliso Niguel 80, Diamond Bar 58
Animo Leadership 69, Animo South Los Angeles 42
Apple Valley 75, Riverside Prep 35
Arrowhead Christian 62, Indian Springs 61
Arroyo 36, Azusa 24
Beverly Hills 60, Long Beach Wilson 59
Brawley 75, Cathedral City 21
Canyon Country Canyon 78, Lakeview Charter 9
Carpinteria 46, Villanova Prep 41
Cathedral 62, Gabrielino 16
Chaminade 76, Rancho Mirage 61
Chino Hills 54, San Clemente 53
Citrus Hill 65, Beaumont 58
Claremont 69, Victor Valley 34
Coastal Christian 81, Dunn 76
Corona 84, Miller 40
Corona Centennial 70, St. Pius X-St. Matthias 58
Cypress 66, Los Alamitos 55
Damien 62, Orange Lutheran 50
Diamond Ranch 61, Buena Park 51
Eastvale Roosevelt 51, Long Beach Poly 40
Edgewood 51, Santa Fe 48
EF Academy 66, Southwestern Academy 33
Elsinore 76, Riverside Notre Dame 44
Garden Grove Pacifica 63, Magnolia 35
Godinez 93, Samueli Academy 59
Huntington Beach 55, El Toro 44
Inglewood 75, Millikan 71
JSerra 64, Anaheim Canyon 55
Keppel 58, Capistrano Valley 49
La Habra 56, Leuzinger 44
La Serna 53, Ontario Christian 49
Mary Star of the Sea 62, CAMS 38
Montclair 92, South Hills 87
Murrieta Valley 81, St. Anthony 72
Newport Beach Pacifica Christian 87, Edison 80
Nogales 42, El Monte 31
Northview 56, Bassett 42
Oakwood 77, Whitney 34
Ocean View 53, Laguna Beach 48
Orange Vista 66, Canyon Springs 39
Palmdale Aerospace Academy 83, Excelsior Charter 67
Palm Desert 84, West Valley 26
Paraclete 60. Antelope Valley 39
Paramount 73, Westminster 38
Patriot 53, Pacific 31
Public Safety Academy 44, Crossroads Christian 38
Quartz Hill 66, Hacienda Heights Wilson 42
Riverside King 55, Glendora 51
Rubidoux 79, Nuview Bridge 36
Saddleback 44, Garden Grove 39
San Gabriel 60, Rosemead 47
San Marino 56, Flintridge Prep 48
Santa Barbara Providence 57, Laguna Blanca 52
Santa Clara 58, Oxnard Pacifica 57
Santa Monica Pacifica Christian 75, Burbank Burroughs 57
Servite 63, Woodbridge 53
Shadow Hills 55, AGBU 48
Sonora 81, St. Bernard 56
St. Bonaventure 58, Righetti 51
St. Paul 65, Bellflower 61
Summit 48, Moreno Valley 46
Temecula Valley 88, Arlington 42
Temescal Canyon 58, Colton 35
Thacher 65, Nordhoff 36
Torrance 67, Linfield Christian 41
Twentynine Palms 65, Grand Terrace 41
University Prep 69, ACE 30
Verbum Dei 76, Los Amigos 65
Vista del Lago 59, Jurupa Valley 41
Vista Murrieta 73, Norco 38
Whittier 49, Sunny Hills 46
INTERSECTIONAL
Bernstein 57, South Torrance 56
Bishop Amat 81, Calexico 63
Buchanan 63, Bonita 46
Burbank Providence 76, Granada Hills Kennedy 29
Cantwell-Sacred Heart 61, Garfield 41
Dominguez 79, Port of Los Angeles 31
Esperanza College Prep 31, Legacy College Prep 26
Grace 51, Canoga Park 36
Holtville 47, Yucca Valley 43
Irvine University 55, Maywood Academy 28
Monrovia 68, Elizabeth 8
North Torrance 62, Westchester 49
Oxford Academy 66, Leilehua (HI) 51
Palo Verde Valley 57, Xavier Prep 43
Ridgecrest Burroughs 46, Tehachapi 35
South Gate 80, United Christian Academy
South Pasadena 75, Dorsey 54
Sunnyslope 76, Rancho Christian 42
Vanden 70, Palm Springs 64
GIRLS
CITY SECTION
Animo Watts 37, MSAR 22
Arleta 55, San Fernando 17
Bell 38, LA Wilson 22
Brio College Prep 19, EAMCP 5
Cleveland 60, Verdugo Hills 48
Community Charter 56, VAAS 10
Granada Hills 51, Granada Hills Kennedy 36
Hawkins 26, Diego Rivera 24
Huntington Park 38, Maywood Academy 10
LACES 45, RFK Community 33
Lake Balboa College Prep 29, East Valley 16
LA Roosevelt 18, Mendez 9
Lincoln 67, Marquez 20
Panorama 51, Valley Oaks CES 17
Reseda 50, Chavez 29
Torres 32, Contreras 9
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 61, Irvine 46
Apple Valley 47, Riverside Prep 33
Ayala 34, Hesperia 26
Bishop Amat 56, Desert Hot Springs 12
Bishop Diego 60, Valley Christian Academy 37
Cajon 83, PAL Academy 0
Calvary Baptist 41, Edgewood 12
Carpinteria 60, Hueneme 16
Chaparral 59, University City 30
Corona 70, Miller 18
Covina 47, Workman 13
CSDR 39, Western Christian 34
Desert Christian Academy 37, Sultana 31
Diamond Ranch 32, Northview 30
Dos Pueblos 80, Trinity Classical Academy 59
El Dorado 34, Torrance 32
Flintridge Prep 71, Rialto 40
Glendora 36, Murrieta Mesa 35
Hemet 51, Riverside Notre Dame 11
Heritage 44, Corona Santiago 33
Hesperia Christian 44, Desert Christian Academy 27
Holy Martyrs Armenian 42, Flintridge Sacred Heart 30
JSerra 74, Portola 46
Keppel 54, Chino Hills 48
Knight 73, Lancaster Baptist 2
Lakeside 32, Vista del Lago 21
Lakewood St. Joseph 58, Yucaipa 21
La Puente 25, Glenn 7
La Serna 50, Cypress 47
Los Amigos 53, Compton 51
Los Osos 49, Bonita 44
Mater Dei 71, Newport Beach Pacifica Christian 37
Newbury Park 72, Santa Barbara 14
Pasadena 61, Pasadena Marshall 23
Pasadena Poly 49, Hart 42
Patriot 47, Valley View 28
Ridgecrest Burroughs 46, Charter Oak 20
Rio Mesa 65, St. Bonaventure 59
Riverside King 75, Riverside Poly 36
San Dimas 61, Maranatha 52
San Gabriel 30, Azusa 27
San Marino 29, Chaffey 25
Santa Ana Calvary Chapel 41, Century 12
Santa Maria St. Joseph 76, Camarillo 70
Shadow Hills 70, Eastvale Roosevelt 35
Sherman Indian 46, Jurupa Valley 27
St. Pius-St. Matthias Academy 43, Millikan 32
Sultana 41, Lucerne Valley 11
Temecula Prep 45, Linfield Christian 44
Tesoro 61, Placentia Valencia 37
Thousand Oaks 79, Oxnard Pacifica 25
Thousand Oaks 91, Buena 30
Walnut 69, Don Lugo 34
West Covina 51, Nogales 29
West Valley 47, Cathedral City 9
Wiseburn-Da Vinci 57, Rowland 33
Woodbridge 37, Costa Mesa 26
INTERSECTIONAL
Bakersfield Liberty 52, Lancaster 41
Burbank Burroughs 40, Kohala (HI) 40
El Camino Real 60, Westlake 48
Esperanza College Prep 26, Legacy College Prep 13
Gardena Serra 64, Narbonne 27
Ontario Christian 100, Brooklyn (NY) Nazareth 49
West Ranch 49, Taft 16