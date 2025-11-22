Advertisement
High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Friday

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Watts 41, MSAR 25

Brio College Prep 44, EAMCP 11

Chavez 71, Reseda 31

Crenshaw 69, Arleta 32

Eagle Rock 62, Sylmar 60

East College Prep 72, South LA College Prep 33

Foshay 77, Vaughn 52

LACES 46, Los Angeles 45

LA Hamilton 96, Santee 22

LA University 83, Torres 44

LA Wilson 79, Bell 31

Mendez 62, Jefferson 42

North Hollywood 59, East Valley 41

Panorama 61, Valley Oaks CES 16

VAAS 51, Community Charter 41

SOUTHERN SECTION

Acaciawood 51, Century 47

Aliso Niguel 80, Diamond Bar 58

Animo Leadership 69, Animo South Los Angeles 42

Apple Valley 75, Riverside Prep 35

Arrowhead Christian 62, Indian Springs 61

Arroyo 36, Azusa 24

Beverly Hills 60, Long Beach Wilson 59

Brawley 75, Cathedral City 21

Canyon Country Canyon 78, Lakeview Charter 9

Carpinteria 46, Villanova Prep 41

Cathedral 62, Gabrielino 16

Chaminade 76, Rancho Mirage 61

Chino Hills 54, San Clemente 53

Citrus Hill 65, Beaumont 58

Claremont 69, Victor Valley 34

Coastal Christian 81, Dunn 76

Corona 84, Miller 40

Corona Centennial 70, St. Pius X-St. Matthias 58

Cypress 66, Los Alamitos 55

Damien 62, Orange Lutheran 50

Diamond Ranch 61, Buena Park 51

Eastvale Roosevelt 51, Long Beach Poly 40

Edgewood 51, Santa Fe 48

EF Academy 66, Southwestern Academy 33

Elsinore 76, Riverside Notre Dame 44

Garden Grove Pacifica 63, Magnolia 35

Godinez 93, Samueli Academy 59

Huntington Beach 55, El Toro 44

Inglewood 75, Millikan 71

JSerra 64, Anaheim Canyon 55

Keppel 58, Capistrano Valley 49

La Habra 56, Leuzinger 44

La Serna 53, Ontario Christian 49

Mary Star of the Sea 62, CAMS 38

Montclair 92, South Hills 87

Murrieta Valley 81, St. Anthony 72

Newport Beach Pacifica Christian 87, Edison 80

Nogales 42, El Monte 31

Northview 56, Bassett 42

Oakwood 77, Whitney 34

Ocean View 53, Laguna Beach 48

Orange Vista 66, Canyon Springs 39

Palmdale Aerospace Academy 83, Excelsior Charter 67

Palm Desert 84, West Valley 26

Paraclete 60. Antelope Valley 39

Paramount 73, Westminster 38

Patriot 53, Pacific 31

Public Safety Academy 44, Crossroads Christian 38

Quartz Hill 66, Hacienda Heights Wilson 42

Riverside King 55, Glendora 51

Rubidoux 79, Nuview Bridge 36

Saddleback 44, Garden Grove 39

San Gabriel 60, Rosemead 47

San Marino 56, Flintridge Prep 48

Santa Barbara Providence 57, Laguna Blanca 52

Santa Clara 58, Oxnard Pacifica 57

Santa Monica Pacifica Christian 75, Burbank Burroughs 57

Servite 63, Woodbridge 53

Shadow Hills 55, AGBU 48

Sonora 81, St. Bernard 56

St. Bonaventure 58, Righetti 51

St. Paul 65, Bellflower 61

Summit 48, Moreno Valley 46

Temecula Valley 88, Arlington 42

Temescal Canyon 58, Colton 35

Thacher 65, Nordhoff 36

Torrance 67, Linfield Christian 41

Twentynine Palms 65, Grand Terrace 41

University Prep 69, ACE 30

Verbum Dei 76, Los Amigos 65

Vista del Lago 59, Jurupa Valley 41

Vista Murrieta 73, Norco 38

Whittier 49, Sunny Hills 46

INTERSECTIONAL

Bernstein 57, South Torrance 56

Bishop Amat 81, Calexico 63

Buchanan 63, Bonita 46

Burbank Providence 76, Granada Hills Kennedy 29

Cantwell-Sacred Heart 61, Garfield 41

Canyon Country Canyon 78, Lakeview Charter 9

Dominguez 79, Port of Los Angeles 31

Esperanza College Prep 31, Legacy College Prep 26

Grace 51, Canoga Park 36

Holtville 47, Yucca Valley 43

Irvine University 55, Maywood Academy 28

Monrovia 68, Elizabeth 8

North Torrance 62, Westchester 49

Oxford Academy 66, Leilehua (HI) 51

Palo Verde Valley 57, Xavier Prep 43

Ridgecrest Burroughs 46, Tehachapi 35

South Gate 80, United Christian Academy

South Pasadena 75, Dorsey 54

Sunnyslope 76, Rancho Christian 42

Vanden 70, Palm Springs 64

GIRLS

CITY SECTION

Animo Watts 37, MSAR 22

Arleta 55, San Fernando 17

Bell 38, LA Wilson 22

Brio College Prep 19, EAMCP 5

Cleveland 60, Verdugo Hills 48

Community Charter 56, VAAS 10

Granada Hills 51, Granada Hills Kennedy 36

Hawkins 26, Diego Rivera 24

Huntington Park 38, Maywood Academy 10

LACES 45, RFK Community 33

Lake Balboa College Prep 29, East Valley 16

LA Roosevelt 18, Mendez 9

Lincoln 67, Marquez 20

Panorama 51, Valley Oaks CES 17

Reseda 50, Chavez 29

Torres 32, Contreras 9

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 61, Irvine 46

Apple Valley 47, Riverside Prep 33

Ayala 34, Hesperia 26

Bishop Amat 56, Desert Hot Springs 12

Bishop Diego 60, Valley Christian Academy 37

Cajon 83, PAL Academy 0

Calvary Baptist 41, Edgewood 12

Carpinteria 60, Hueneme 16

Chaparral 59, University City 30

Corona 70, Miller 18

Covina 47, Workman 13

CSDR 39, Western Christian 34

Desert Christian Academy 37, Sultana 31

Diamond Ranch 32, Northview 30

Dos Pueblos 80, Trinity Classical Academy 59

El Dorado 34, Torrance 32

Flintridge Prep 71, Rialto 40

Glendora 36, Murrieta Mesa 35

Hemet 51, Riverside Notre Dame 11

Heritage 44, Corona Santiago 33

Hesperia Christian 44, Desert Christian Academy 27

Holy Martyrs Armenian 42, Flintridge Sacred Heart 30

JSerra 74, Portola 46

Keppel 54, Chino Hills 48

Knight 73, Lancaster Baptist 2

Lakeside 32, Vista del Lago 21

Lakewood St. Joseph 58, Yucaipa 21

La Puente 25, Glenn 7

La Serna 50, Cypress 47

Los Amigos 53, Compton 51

Los Osos 49, Bonita 44

Mater Dei 71, Newport Beach Pacifica Christian 37

Newbury Park 72, Santa Barbara 14

Pasadena 61, Pasadena Marshall 23

Pasadena Poly 49, Hart 42

Patriot 47, Valley View 28

Ridgecrest Burroughs 46, Charter Oak 20

Rio Mesa 65, St. Bonaventure 59

Riverside King 75, Riverside Poly 36

San Dimas 61, Maranatha 52

San Gabriel 30, Azusa 27

San Marino 29, Chaffey 25

Santa Ana Calvary Chapel 41, Century 12

Santa Maria St. Joseph 76, Camarillo 70

Shadow Hills 70, Eastvale Roosevelt 35

Sherman Indian 46, Jurupa Valley 27

St. Pius-St. Matthias Academy 43, Millikan 32

Sultana 41, Lucerne Valley 11

Temecula Prep 45, Linfield Christian 44

Tesoro 61, Placentia Valencia 37

Thousand Oaks 79, Oxnard Pacifica 25

Thousand Oaks 91, Buena 30

Walnut 69, Don Lugo 34

West Covina 51, Nogales 29

West Valley 47, Cathedral City 9

Wiseburn-Da Vinci 57, Rowland 33

Woodbridge 37, Costa Mesa 26

INTERSECTIONAL

Bakersfield Liberty 52, Lancaster 41

Burbank Burroughs 40, Kohala (HI) 40

El Camino Real 60, Westlake 48

Esperanza College Prep 26, Legacy College Prep 13

Gardena Serra 64, Narbonne 27

Ontario Christian 100, Brooklyn (NY) Nazareth 49

West Ranch 49, Taft 16

