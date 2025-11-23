Advertisement
High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Saturday

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

HIGH SCHOOL BASKETBALL

SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Angelou 73, Hawkins 19

Lincoln 52, Wilmington Banning 46

Maywood Academy 66, United Christian Academy 20

Orthopaedic 61, Annenberg 14

Wilmington Banning 76, Annenberg 29

SOUTHERN SECTION

ACE 59, Hesperia Christian 38

Arcadia 88, San Fernando Valley Academy 24

Arlington 59, Kaiser 48

Arrowhead Christian 52, Cajon 47

Ayala 75, Downey 66

Beckman 71, Sage Hill 50

Bell Gardens 44, Mountain View 19

Buckley 74, Paso Robles 40

California 77, Chino 64

Camarillo 62, Calabasas 61

Canyon Country Canyon 64, Firebaugh 42

Cathedral 71, Santa Clara 41

Cerritos 68, Bosco Tech 60

Cerritos Valley Christian 74, California Military Institute 29

Chaffey 61, Schurr 52

Chaminade 82, Chaparral 60

Chino Hills 69, Newport Harbor 46

Colton 88, Grand Terrace 60

Corona Centennial 102, Los Alamitos 74

Corona Santiago 102, Carter 68

Costa Mesa 42, Garden Grove Santiago 39

Crean Lutheran 71, Campbell Hall 57

Crespi 90, Mater Dei 59

Crenshaw 54, Lancaster 36

Damien 68, Anaheim Canyon 59

Don Lugo 64, Glendale 63

Eastvale Roosevelt 81, Rancho Cucamonga 52

El Dorado 52, Irvine 35

Elsinore 74, Norco 53

Etiwanda 61, Rancho Christian 48

Gahr 71, Mission Viejo 58

Garden Grove 55, Westminster La Quinta 49

Gardena Serra 62, Western Christian 53

Glendora 64, Quartz Hill 55

Great Oak 60, Norte Vista 58

Hillcrest 58, Rialto 47

Indian Springs 53, Sultana 27

Jurupa Hills 74, Riverside North 67

Keppel 61, El Toro 41

Laguna Hills 80, Murrieta Valley 69

La Habra 60, St. Bernard 50

Lakeside 66, Bolsa Grande 34

La Serna 64, Warren 62

Los Altos 76, Esperanza 67

Los Osos 54, Huntington Beach 47

Mira Costa 63, Bonita 47

Montclair 56, Edgewood 37

Murrieta Mesa 77, Palm Desert 60

Nipomo 52, SLOCA 24

North Torrance 58, Ridgecrest Burroughs 40

Oakwood 62, Claremont 56

Ocean View 63, Lakewood 52

Orange Lutheran 58, St. Francis 49

Orange Vista 66, Hemet 52

Oxnard 65, Righetti 42

Oxnard Pacifica 50, Moorpark 46

Pasadena Poly 53, Rowland 42

Pilibos 59, YULA 52

Pioneer 68, Sierra Vista 56

Portola 63, Garden Grove Pacifica 47

Redondo Union 68, Sunnyslope 64

Riverside King 49, Hacienda Heights Wilson 45

San Bernardino 69, Alhambra 50

San Clemente 62, Yorba Linda 46

San Gabriel 65, Glenn 18

Santa Ana Foothill 81, Calvary Baptist 57

Santa Fe 53, Duarte 37

Santa Margarita 77, Sherman Oaks Notre Dame 73

Santa Monica 75, Fillmore 32

Servite 61, Loyola 60

Shadow Hills 61, Troy 58

Sierra Canyon 69, JSerra 45

Silverado 74, Corona 42

St. Anthony 73, Laguna Beach 32

St. John Bosco 57, Harvard-Westlake 55

Summit 71, Citrus Hill 53

Summit Leadership Academy 75, Lucerne Valley 17

Sunny Hills 58, Northview 25

Temescal Canyon 54, Twentynine Palms 45

Torrance 57, Northwood 50

Tustin 53, San Dimas 41

Valencia 63, Agoura 53

Whittier Christian 55, West Covina 40

Woodbridge 54, Ontario Christian 41

INTERSECTIONAL

Bishop Amat 84, Brawley 48

California 72, Clovis East 68

Crenshaw 54, Lancaster 36

Eastside 84, Hollywood 35

Fairfax 77, Bakersfield 72

Fairmont Prep 35, Buchanan 21

Heritage Christian 43, El Camino Real 41

Holtville 47, Xavier Prep 38

Irvine University 70, South Gate 30

Maywood Academy 66, United Christian Academy 20

Newbury Park 65, LA Marshall 62

Oaks Christian 76, Clovis East 68

Orlando (FL) Oak Ridge 57, SoCal Academy 51

Oxford Academy 80, Waipahu 72

St. Genevieve 59, Verdugo Hills 48

St. Monica 49, Venice 42

Vanden 58, Hesperia 37

Village Christian 96, Palisades 68

GIRLS

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 53, Tustin 24

Anaheim Canyon 63, Highland 39

Arrowhead Christian 45, Hesperia Christian 31

Bishop Amat 43, Beaumont 36

Bishop Diego 55, Santa Maria 36

Burbank 54, Fullerton 30

Calabasas 57, AGBU 29

California School for the Deaf Riverside 46, Woodcrest Christian 27

Campbell Hall 62, YULA 55

Carpinteria 50, Valley Christian Academy 43

Carter 38, La Quinta 34

Cerritos Valley Christian 50, Marymount 28

Chino Hills 57, Palm Desert 54

Crossroads 57, Mayfield 13

El Dorado 37, Corona Santiago 19

El Toro 63, La Habra 20

Estancia 34, Irvine University 20

Fairmont Prep 65, Marlborough 35

Flintridge Prep 47, Los Osos 45

Hemet 48, Lakeside 4

Holy Martyrs Armenian 59, Pasadena Poly 51

Keppel 52, Murrieta Valley 38

Knight 54, Rosamond 48

Laguna Hills 36, Saddleback 18

Lancaster 42, Tehachapi 40

Leuzinger 68, Temecula Valley 50

Loma Linda Academy 64, Rowland 63

Millikan 41, Ridgecrest Burroughs 28

Muir 42, Samueli Academy 27

Nipomo 52, SLOCA 24

Northwood 40, Katella 28

Palm Springs 38, Indian Springs 33

Rialto 55, Bonita 34

Rim of the World 40, Pacific 31

Riverside Notre Dame 39, Vista del Lago 18

Rolling Hills Prep 54, Rancho Cucamonga 51

Sacred Heart of Jesus 54, Notre Dame Academy 33

San Clemente 56, San Juan Hills 46

Santa Margarita 83, Hacienda Heights Wilson 33

Santa Maria 60, Santa Clara 9

Shalhevet 61, Ramona Convent 5

St. Bernard 53, Beverly Hills 34

Summit 55, San Dimas 28

Tesoro 59, La Serna 52

Twentynine Palms 57, Fontana 36

Valencia 68, Brentwood 58

Village Christian 42, St. Margaret’s 37

Villa Park 44, JSerra 40

Western Christian 35, Kaiser 21

West Ranch 67, Faith Baptist 16

West Torrance 68, Laguna Beach 29

Whittier Christian 54, Whittier 38

Wiseburn-Da Vinci 47, Vista Murrieta 33

Yorba Linda 55, Brea Olinda 38

Yucaipa 53, La Canada 36

Yucca Valley 47, Citrus Valley 35

INTERSECTIONAL

Chula Vista Mater Dei 50, Newport Beach Pacifica Christian 36

Ewa Beach Campbell (HI) 48, Burbank Burroughs 37

East Bakersfield 60, Bishop Diego 37

King/Drew 44, Eastside 39

Ontario Christian 92, Ontario (Canada) O’Connor 40

Shadow Hills 55, Olympian 17

Sherman Oaks Notre Dame 65, Palisades 50

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement