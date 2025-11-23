High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Saturday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Angelou 73, Hawkins 19
Lincoln 52, Wilmington Banning 46
Maywood Academy 66, United Christian Academy 20
Orthopaedic 61, Annenberg 14
Wilmington Banning 76, Annenberg 29
SOUTHERN SECTION
ACE 59, Hesperia Christian 38
Arcadia 88, San Fernando Valley Academy 24
Arlington 59, Kaiser 48
Arrowhead Christian 52, Cajon 47
Ayala 75, Downey 66
Beckman 71, Sage Hill 50
Bell Gardens 44, Mountain View 19
Buckley 74, Paso Robles 40
California 77, Chino 64
Camarillo 62, Calabasas 61
Canyon Country Canyon 64, Firebaugh 42
Cathedral 71, Santa Clara 41
Cerritos 68, Bosco Tech 60
Cerritos Valley Christian 74, California Military Institute 29
Chaffey 61, Schurr 52
Chaminade 82, Chaparral 60
Chino Hills 69, Newport Harbor 46
Colton 88, Grand Terrace 60
Corona Centennial 102, Los Alamitos 74
Corona Santiago 102, Carter 68
Costa Mesa 42, Garden Grove Santiago 39
Crean Lutheran 71, Campbell Hall 57
Crespi 90, Mater Dei 59
Crenshaw 54, Lancaster 36
Damien 68, Anaheim Canyon 59
Don Lugo 64, Glendale 63
Eastvale Roosevelt 81, Rancho Cucamonga 52
El Dorado 52, Irvine 35
Elsinore 74, Norco 53
Etiwanda 61, Rancho Christian 48
Gahr 71, Mission Viejo 58
Garden Grove 55, Westminster La Quinta 49
Gardena Serra 62, Western Christian 53
Glendora 64, Quartz Hill 55
Great Oak 60, Norte Vista 58
Hillcrest 58, Rialto 47
Indian Springs 53, Sultana 27
Jurupa Hills 74, Riverside North 67
Keppel 61, El Toro 41
Laguna Hills 80, Murrieta Valley 69
La Habra 60, St. Bernard 50
Lakeside 66, Bolsa Grande 34
La Serna 64, Warren 62
Los Altos 76, Esperanza 67
Los Osos 54, Huntington Beach 47
Mira Costa 63, Bonita 47
Montclair 56, Edgewood 37
Murrieta Mesa 77, Palm Desert 60
Nipomo 52, SLOCA 24
North Torrance 58, Ridgecrest Burroughs 40
Oakwood 62, Claremont 56
Ocean View 63, Lakewood 52
Orange Lutheran 58, St. Francis 49
Orange Vista 66, Hemet 52
Oxnard 65, Righetti 42
Oxnard Pacifica 50, Moorpark 46
Pasadena Poly 53, Rowland 42
Pilibos 59, YULA 52
Pioneer 68, Sierra Vista 56
Portola 63, Garden Grove Pacifica 47
Redondo Union 68, Sunnyslope 64
Riverside King 49, Hacienda Heights Wilson 45
San Bernardino 69, Alhambra 50
San Clemente 62, Yorba Linda 46
San Gabriel 65, Glenn 18
Santa Ana Foothill 81, Calvary Baptist 57
Santa Fe 53, Duarte 37
Santa Margarita 77, Sherman Oaks Notre Dame 73
Santa Monica 75, Fillmore 32
Servite 61, Loyola 60
Shadow Hills 61, Troy 58
Sierra Canyon 69, JSerra 45
Silverado 74, Corona 42
St. Anthony 73, Laguna Beach 32
St. John Bosco 57, Harvard-Westlake 55
Summit 71, Citrus Hill 53
Summit Leadership Academy 75, Lucerne Valley 17
Sunny Hills 58, Northview 25
Temescal Canyon 54, Twentynine Palms 45
Torrance 57, Northwood 50
Tustin 53, San Dimas 41
Valencia 63, Agoura 53
Whittier Christian 55, West Covina 40
Woodbridge 54, Ontario Christian 41
INTERSECTIONAL
Bishop Amat 84, Brawley 48
California 72, Clovis East 68
Eastside 84, Hollywood 35
Fairfax 77, Bakersfield 72
Fairmont Prep 35, Buchanan 21
Heritage Christian 43, El Camino Real 41
Holtville 47, Xavier Prep 38
Irvine University 70, South Gate 30
Maywood Academy 66, United Christian Academy 20
Newbury Park 65, LA Marshall 62
Oaks Christian 76, Clovis East 68
Orlando (FL) Oak Ridge 57, SoCal Academy 51
Oxford Academy 80, Waipahu 72
St. Genevieve 59, Verdugo Hills 48
St. Monica 49, Venice 42
Vanden 58, Hesperia 37
Village Christian 96, Palisades 68
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 53, Tustin 24
Anaheim Canyon 63, Highland 39
Arrowhead Christian 45, Hesperia Christian 31
Bishop Amat 43, Beaumont 36
Bishop Diego 55, Santa Maria 36
Burbank 54, Fullerton 30
Calabasas 57, AGBU 29
California School for the Deaf Riverside 46, Woodcrest Christian 27
Campbell Hall 62, YULA 55
Carpinteria 50, Valley Christian Academy 43
Carter 38, La Quinta 34
Cerritos Valley Christian 50, Marymount 28
Chino Hills 57, Palm Desert 54
Crossroads 57, Mayfield 13
El Dorado 37, Corona Santiago 19
El Toro 63, La Habra 20
Estancia 34, Irvine University 20
Fairmont Prep 65, Marlborough 35
Flintridge Prep 47, Los Osos 45
Hemet 48, Lakeside 4
Holy Martyrs Armenian 59, Pasadena Poly 51
Keppel 52, Murrieta Valley 38
Knight 54, Rosamond 48
Laguna Hills 36, Saddleback 18
Lancaster 42, Tehachapi 40
Leuzinger 68, Temecula Valley 50
Loma Linda Academy 64, Rowland 63
Millikan 41, Ridgecrest Burroughs 28
Muir 42, Samueli Academy 27
Nipomo 52, SLOCA 24
Northwood 40, Katella 28
Palm Springs 38, Indian Springs 33
Rialto 55, Bonita 34
Rim of the World 40, Pacific 31
Riverside Notre Dame 39, Vista del Lago 18
Rolling Hills Prep 54, Rancho Cucamonga 51
Sacred Heart of Jesus 54, Notre Dame Academy 33
San Clemente 56, San Juan Hills 46
Santa Margarita 83, Hacienda Heights Wilson 33
Santa Maria 60, Santa Clara 9
Shalhevet 61, Ramona Convent 5
St. Bernard 53, Beverly Hills 34
Summit 55, San Dimas 28
Tesoro 59, La Serna 52
Twentynine Palms 57, Fontana 36
Valencia 68, Brentwood 58
Village Christian 42, St. Margaret’s 37
Villa Park 44, JSerra 40
Western Christian 35, Kaiser 21
West Ranch 67, Faith Baptist 16
West Torrance 68, Laguna Beach 29
Whittier Christian 54, Whittier 38
Wiseburn-Da Vinci 47, Vista Murrieta 33
Yorba Linda 55, Brea Olinda 38
Yucaipa 53, La Canada 36
Yucca Valley 47, Citrus Valley 35
INTERSECTIONAL
Chula Vista Mater Dei 50, Newport Beach Pacifica Christian 36
Ewa Beach Campbell (HI) 48, Burbank Burroughs 37
East Bakersfield 60, Bishop Diego 37
King/Drew 44, Eastside 39
Ontario Christian 92, Ontario (Canada) O’Connor 40
Shadow Hills 55, Olympian 17
Sherman Oaks Notre Dame 65, Palisades 50