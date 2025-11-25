High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Tuesday
-
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
SOUTHERN SECTION
Beckman 44, Dana Hills 35
Big Bear 79, Rim of the World 61
Bolsa Grande 51, EF Academy 19
California 76, Huntington Beach 56
Camarillo 51, Vasquez 49
Canyon Country Canyon 78, Buckley 74
Cathedral 57, La Serna 52
Chadwick 56, Highland 31
Chaminade 54, Valencia 40
Corona 73, Jurupa Hills 70
Corona Santiago 69, Hillcrest 54
Crespi 84, Golden Valley 68
Crossroads 92, St. Paul 30
Crossroads Christian 60, Downey Calvary Chapel 36
de Toledo 53, St. Monica Academy 50
Diamond Ranch 58, La Palma Kennedy 52
Dos Pueblos 88, Lompoc 41
Eastside 70, Rosamond 28
Esperanza 71, Northwood 62
El Toro 68, Westminster La Quinta 56
Etiwanda 65, Norte Vista 55
Fontana 49, Arlington 39
Foothill Tech 72, Del Sol 44
Fullerton 70, Orange 21
Garden Grove 74, Workman 18
Garden Grove Pacifica 76, Loara 45
Grace 56, Santa Clarita Christian 42
Harvard-Westlake 82, Millikan 73
Indian Springs 46, Norco 42
Laguna Hills 70, Yorba Linda 59
La Habra 71, Cerritos 47
La Mirada 78, Eastvale Roosevelt 76
Legacy Christian 69, Milken 50
Los Amigos 83, Whitney 44
Los Alamitos 67, San Clemente 60
Norwalk 60, South El Monte 49
Orcutt Academy 50, Carpinteria 31
Palm Desert 62, Upland 49
Paloma Valley 69, Garey 16
Perris 59, San Jacinto Valley Academy 39
Rancho Cucamonga 75, Oak Hills 70
Redlands East Valley 66, Chaffey 49
San Dimas 74, Laguna Beach 50
San Luis Obispo 72, Nordhoff 22
San Marcos 47, Oak Park 46
San Marino 55, South Hills 38
Santa Ana Calvary Chapel 65, Rancho Alamitos 29
Santa Fe Christian 77, Rancho Christian 72
Santa Margarita 71, Bakersfield Christian 39
Santa Paula 83, Saddleback 65
Saugus 52, West Covina 32
Silverado 58, Riverside North 25
South Torrance 61, Keppel 55
St. Monica 72, Culver City 50
Temecula Prep 77, Cornerstone Christian 19
Temecula Valley 71, Arrowhead Christian 52
Tustin 50, Segerstrom 38
University Prep 51, HMSA 44
Verbum Dei 64, Wiseburn-Da Vinci 55
Villa Park 68, Peninsula 49
West Torrance 49, Palos Verdes 43
Windward 67, Simi Valley 37
Woodcrest Christian 76, California Lutheran 57
INTERSECTIONAL
Capistrano Valley 69, LACES 48
Carlsbad 58, Fairmont Prep 55
Downey 70, Gardena 53
Franklin 58, Gabrielino 48
Mira Mesa 67, Linfield Christian 50
Newport Beach Pacifica Christian 80, Carson 45
Palmdale Aerospace Academy 61, Bakersfield Highland 51
Pasadena Poly 87, New West Charter 22
Pioneer 73, Maywood Academy 41
Rolling Hills Prep 68, San Pedro 48
Woodbridge 74, Mt. Carmel 54
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Barstow 46, Duarte 29
Beckman 55, Eastvale Roosevelt 35
Buena Park 51, Santa Monica 30
Cantwell-Sacred Heart 44, Rosemead 21
Canyon Springs 47, Elsinore 33
Chaparral 62, Silverado 30
Chino Hills 52, Corona Santiago 33
Colony 56, Montclair 12
Covina 31, San Gabriel Academy 18
Crean Lutheran 58, Wiseburn-Da Vinci 20
Etiwanda 87, Lynwood 41
Fillmore 47, Simi Valley 31
Garden Grove 44, Westminster La Quinta 25
Hacienda Heights Wilson 62, Schurr 50
Heritage 76, Liberty 17
Hesperia Christian 43, Western Christian 38
Indian Springs 44, Colton 35
Lakewood St. Joseph 62, West Covina 18
Lancaster 40, Hart 39
Lawndale 52, Ramona Convent 18
Loara 62, Westminster 33
Long Beach Wilson 66, Mayfair 22
Los Alamitos 58, Cerritos 48
Maranatha 56, Pasadena Marshall 24
Marina 51, Anaheim Canyon 35
Mater Dei 72, Bishop Montgomery 33
Mission Viejo 34, Northwood 32
Newbury Park 52, Santa Clara 2
North Torrance 59, Bakersfield Liberty 31
Oak Park 69, Canyon Country Canyon 47
Oaks Christian 49, Rio Mesa 31
Orange Lutheran 39, Newport Beach Pacifica Christian 32
Palmdale 32, Long Beach Cabrillo 9
Palm Springs 53, Desert Hot Springs 28
Pasadena Poly 55, Immaculate Heart 34
Redondo Union 76, Santa Maria St. Joseph 55
Rialto 64, Rancho Cucamonga 55
Riverside King 63, Upland 33
San Clemente 56, Chaminade 19
San Marino 59, Pasadena Marshall 10
Santa Fe 45, Pilibos 38
Savanna 51, Placentia Valencia 33
Segerstrom 93, Norwalk 32
St. Anthony 62, Claremont 40
Sunny Hills 68, Sierra Vista 43
Temecula Valley 44, Temecula Prep 6
Valencia 76, Moorpark 23
West Ranch 59, Mary Star of the Sea 28
Whittier 41, La Habra 39
Xavier Prep 49, Desert Christian Academy 32
INTERSECTIONAL
Birmingham 57, Walnut 44
Burbank 85, Rise Kohyang 3
Carondelet 46, Harvard-Westlake 34
El Dorado 57, Bakersfield Frontier 52
Granada Hills 66, Louisville 32
King/Drew 57. Lakewood 40
La Jolla Country Day 61, Brentwood 46
Los Amigos 32, Narbonne 23
North County San Marcos 72, Irvine 36
Ontario 49, Garfield 35
Portola Valley Priory 60, Windward 58
Rosary Academy 58, Red Mountain (AZ) 15
Sacred Heart of Jesus 60, Bravo 10
Westchester 61, Culver City 37