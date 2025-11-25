Don't Miss
High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Monday

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Maywood CES 52, Annenberg 23

Orthopaedic 53, Hawkins 34

Valor Academy 47, Stella 43

Wilmington Banning 58, Angelou 38

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 70, Lakewood 50

Alta Loma 63, Adelanto 55

Apple Valley 84, Bloomington 50

Arlington 75 Norco 62

Arrowhead Christian 70, Murrieta Mesa 66

Ayala 72, Los Amigos 58

Baldwin Park 59, EF Academy 29

Bassett 59, United Christian Academy 21

Bell Gardens 65, Southlands Christian 19

Beverly Hills 66, Mary Star of the Sea 40

Bonita 56, Paloma Valley 43

Brea Olinda 80, Santa Ana Calvary Chapel 47

Buckley 74, Rowland 51

Buena Park 42, Anaheim 31

Camarillo 41, West Ranch 29

Canyon Country Canyon 74, Victor Valley 49

Charter Oak 71, Bolsa Grande 44

Chaparral 86, Riverside Prep 53

Chino Hills 65, Lawndale 49

Citrus Valley 62, Kaiser 40

Corona 81, Riverside North 49

Corona Santiago 84, Rialto 70

Crescenta Valley 78, Vasquez 70

Desert Chapel 65, Joshua Springs Christian 19

Downey 64, Pasadena Poly 40

Elsinore 73, Arroyo Valley 53

Estancia 65, El Monte 19

Flintridge Prep 57, El Rancho 39

Fontana 56, Indian Springs 31

Foothill Tech 55, Channel Islands 53

Glendale 69, Garey 25

Godinez 74, St. Margaret’s 63

Heritage 73, Woodcrest Christian 56

Holy Martyrs Armenian 76, Hoover 63

Huntington Beach 67, Costa Mesa 22

Irvine 55, Rancho Alamitos 32

La Canada 54, Northview 35

Laguna Beach 71, Workman 34

Long Beach Jordan 101, Eisenhower 58

Long Beach Wilson 58, Santa Ana Foothill 53

Montebello 56. Duarte 50

Moorpark 85, Lancaster 52

Newport Beach Pacifica Christian 68, Verbum Dei Jesuit 47

Nordhoff 63, SLOCA 31

Oakwood 97, de Toledo 30

Palmdale 74, Sherman Oaks CES 58

Palm Desert 80, Cajon 49

Patriot 66, Barstow 37

Placentia Valencia 66, Westminster La Quinta 44

Rancho Verde 76, Grand Terrace 18

Rolling Hills Prep 60, West Torrance 48

Rosamond 45, Antelope Valley 41

Royal 78, Del Sol 28

San Marino 58, Salesian 57

Santa Fe 78, Mountain View 33

Silverado 93, Jurupa Hills 54

South Hills 65, Bosco Tech 57

St. Bonaventure 67, Del Oro 38

Temecula Valley 74, Vista Murrieta 61

Valencia 62, Pilibos 60

Villa Park 72, Artesia 47

Winchester Liberty 70, Banning 24

INTERSECTIONAL

Birmingham 60, St. Genevieve 56

Chatsworth 63, Burbank Burroughs 32

Cleveland 82, Cathedral 46

Compton Centennial 59, Lincoln 50

Corona Centennial 60, Torrey Pines 58

Edison 80, LACES 47

El Camino Real 66, La Salle 60

Fountain Valley 60, Poway 52

Francis Parker 83, Rancho Christian 71

Granada Hills 61, Garden Serra 52

Loyola 69, Palisades 58

Newbury Park 58, Granada Hills Kennedy 37

San Pedro 69, Palos Verdes 61

Santa Margarita 76, Mission Bay 53

Shalhevet 69, San Fernando Valley Academy 43

Triumph Charter 59, AGBU 56

West Covina 88, Franklin 54

Wiseburn-Da Vinci 71, Carson 65

GIRLS

SOUTHERN SECTION

Ayala 38, San Bernardino 32

Barstow 54, Alhambra 23

Beckman 66, Rancho Cucamonga 54

Bishop Amat 52, Golden Valley 44

Bolsa Grande 41, Glenn 5

Bonita 57, Northview 38

Brea Olinda 42, Montclair 24

Chaparral 62, Corona Santiago 47

Chino 59, Silverado 8

Chino Hills 49, Canyon Springs 41

Crean Lutheran 47, Aliso Niguel 41

Desert Chapel 43, Joshua Springs Christian 9

El Dorado 49, Downey 45

Fullerton 52, La Habra 26

Hacienda Heights Wilson 58, St. Paul 41

Hesperia 61, Silver Valley 49

Indian Springs 42, Eisenhower 22

Irvine 44, Mission Viejo 30

La Canada 65, Crescenta Valley 53

Lakewood St. Joseph 64, Cerritos 21

Lancaster 41, Long Beach Cabrillo 8

Lawndale 40, West Ranch 39

Leuzinger 55, Village Christian 48

Los Alamitos 62, West Covina 22

Los Altos 50, Chaffey 46

Mary Star of the Sea 42, Ramona Convent 25

Murrieta Valley 67, Linfield Christin 25

Norwalk 47, Montebello 27

Notre Dame Academy 39, Santa Monica Pacifica Christian 31

Pioneer 55, Arroyo 32

Redondo Union 65, Lynwood 57

Riverside King 57, South Pasadena 28

Riverside Poly 69, El Rancho 63

Rosamond 69, Palmdale 15

Rosemead 31, Saddleback 19

Sacred Heart of Jesus 48, Burbank 40

San Juan Hills 49, Newport Beach Pacifica Christian 33

Saugus 60, Knight 29

Segerstrom 67, Elsinore 33

Sonora 53, University Prep 10

St. Anthony 52, Oak Hills 46

St. Genevieve 46, AGBU 37

St. Margaret’s 69, Cypress 55

Sunny Hills 58, South El Monte 12

Temecula Prep 37, Banning 17

Temecula Valley 61, Banning 5

Tesoro 52, Great Oak 16

Traduce Hills 65, Anaheim Canyon 60

Whitney 54, Santa Ana Foothill 33

YULA 70, Burbank Providence 15

INTERSECTIONAL

Bakersfield Liberty 52, Palisades 48

Birmingham 82, Alta Loma 41

Canyon Country Canyon 50, Verdugo Hills 40

Carondelet 43, Mira Costa 33

Cleveland 44, Calabasas 38

Etiwanda 98, Santa Maria St. Joseph 31

Gardena Serra 61, LA Hamilton 50

Holy Martyrs Armenian 37, Grant 30

King/Drew 50, Wiseburn Da-Vinci 28

La Jolla Country Day 54, Corona Santiago 19

North County San Marcos 70, El Toro 69

Sage Hill 64, Harvard-Westlake 29

Shadow Hills 50, Montgomery 32

Westchester 67, Rolling Hills Prep 63

