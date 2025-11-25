High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Monday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Maywood CES 52, Annenberg 23
Orthopaedic 53, Hawkins 34
Valor Academy 47, Stella 43
Wilmington Banning 58, Angelou 38
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 70, Lakewood 50
Alta Loma 63, Adelanto 55
Apple Valley 84, Bloomington 50
Arlington 75 Norco 62
Arrowhead Christian 70, Murrieta Mesa 66
Ayala 72, Los Amigos 58
Baldwin Park 59, EF Academy 29
Bassett 59, United Christian Academy 21
Bell Gardens 65, Southlands Christian 19
Beverly Hills 66, Mary Star of the Sea 40
Bonita 56, Paloma Valley 43
Brea Olinda 80, Santa Ana Calvary Chapel 47
Buckley 74, Rowland 51
Buena Park 42, Anaheim 31
Camarillo 41, West Ranch 29
Canyon Country Canyon 74, Victor Valley 49
Charter Oak 71, Bolsa Grande 44
Chaparral 86, Riverside Prep 53
Chino Hills 65, Lawndale 49
Citrus Valley 62, Kaiser 40
Corona 81, Riverside North 49
Corona Santiago 84, Rialto 70
Crescenta Valley 78, Vasquez 70
Desert Chapel 65, Joshua Springs Christian 19
Downey 64, Pasadena Poly 40
Elsinore 73, Arroyo Valley 53
Estancia 65, El Monte 19
Flintridge Prep 57, El Rancho 39
Fontana 56, Indian Springs 31
Foothill Tech 55, Channel Islands 53
Glendale 69, Garey 25
Godinez 74, St. Margaret’s 63
Heritage 73, Woodcrest Christian 56
Holy Martyrs Armenian 76, Hoover 63
Huntington Beach 67, Costa Mesa 22
Irvine 55, Rancho Alamitos 32
La Canada 54, Northview 35
Laguna Beach 71, Workman 34
Long Beach Jordan 101, Eisenhower 58
Long Beach Wilson 58, Santa Ana Foothill 53
Montebello 56. Duarte 50
Moorpark 85, Lancaster 52
Newport Beach Pacifica Christian 68, Verbum Dei Jesuit 47
Nordhoff 63, SLOCA 31
Oakwood 97, de Toledo 30
Palmdale 74, Sherman Oaks CES 58
Palm Desert 80, Cajon 49
Patriot 66, Barstow 37
Placentia Valencia 66, Westminster La Quinta 44
Rancho Verde 76, Grand Terrace 18
Rolling Hills Prep 60, West Torrance 48
Rosamond 45, Antelope Valley 41
Royal 78, Del Sol 28
San Marino 58, Salesian 57
Santa Fe 78, Mountain View 33
Silverado 93, Jurupa Hills 54
South Hills 65, Bosco Tech 57
St. Bonaventure 67, Del Oro 38
Temecula Valley 74, Vista Murrieta 61
Valencia 62, Pilibos 60
Villa Park 72, Artesia 47
Winchester Liberty 70, Banning 24
INTERSECTIONAL
Birmingham 60, St. Genevieve 56
Chatsworth 63, Burbank Burroughs 32
Cleveland 82, Cathedral 46
Compton Centennial 59, Lincoln 50
Corona Centennial 60, Torrey Pines 58
Edison 80, LACES 47
El Camino Real 66, La Salle 60
Fountain Valley 60, Poway 52
Francis Parker 83, Rancho Christian 71
Granada Hills 61, Garden Serra 52
Loyola 69, Palisades 58
Newbury Park 58, Granada Hills Kennedy 37
San Pedro 69, Palos Verdes 61
Santa Margarita 76, Mission Bay 53
Shalhevet 69, San Fernando Valley Academy 43
Triumph Charter 59, AGBU 56
West Covina 88, Franklin 54
Wiseburn-Da Vinci 71, Carson 65
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Ayala 38, San Bernardino 32
Barstow 54, Alhambra 23
Beckman 66, Rancho Cucamonga 54
Bishop Amat 52, Golden Valley 44
Bolsa Grande 41, Glenn 5
Bonita 57, Northview 38
Brea Olinda 42, Montclair 24
Chaparral 62, Corona Santiago 47
Chino 59, Silverado 8
Chino Hills 49, Canyon Springs 41
Crean Lutheran 47, Aliso Niguel 41
Desert Chapel 43, Joshua Springs Christian 9
El Dorado 49, Downey 45
Fullerton 52, La Habra 26
Hacienda Heights Wilson 58, St. Paul 41
Hesperia 61, Silver Valley 49
Indian Springs 42, Eisenhower 22
Irvine 44, Mission Viejo 30
La Canada 65, Crescenta Valley 53
Lakewood St. Joseph 64, Cerritos 21
Lancaster 41, Long Beach Cabrillo 8
Lawndale 40, West Ranch 39
Leuzinger 55, Village Christian 48
Los Alamitos 62, West Covina 22
Los Altos 50, Chaffey 46
Mary Star of the Sea 42, Ramona Convent 25
Murrieta Valley 67, Linfield Christin 25
Norwalk 47, Montebello 27
Notre Dame Academy 39, Santa Monica Pacifica Christian 31
Pioneer 55, Arroyo 32
Redondo Union 65, Lynwood 57
Riverside King 57, South Pasadena 28
Riverside Poly 69, El Rancho 63
Rosamond 69, Palmdale 15
Rosemead 31, Saddleback 19
Sacred Heart of Jesus 48, Burbank 40
San Juan Hills 49, Newport Beach Pacifica Christian 33
Saugus 60, Knight 29
Segerstrom 67, Elsinore 33
Sonora 53, University Prep 10
St. Anthony 52, Oak Hills 46
St. Genevieve 46, AGBU 37
St. Margaret’s 69, Cypress 55
Sunny Hills 58, South El Monte 12
Temecula Prep 37, Banning 17
Temecula Valley 61, Banning 5
Tesoro 52, Great Oak 16
Traduce Hills 65, Anaheim Canyon 60
Whitney 54, Santa Ana Foothill 33
YULA 70, Burbank Providence 15
INTERSECTIONAL
Bakersfield Liberty 52, Palisades 48
Birmingham 82, Alta Loma 41
Canyon Country Canyon 50, Verdugo Hills 40
Carondelet 43, Mira Costa 33
Cleveland 44, Calabasas 38
Etiwanda 98, Santa Maria St. Joseph 31
Gardena Serra 61, LA Hamilton 50
Holy Martyrs Armenian 37, Grant 30
King/Drew 50, Wiseburn Da-Vinci 28
La Jolla Country Day 54, Corona Santiago 19
North County San Marcos 70, El Toro 69
Sage Hill 64, Harvard-Westlake 29
Shadow Hills 50, Montgomery 32
Westchester 67, Rolling Hills Prep 63